2028’de yenilenebilir enerjiden 52 GW elektrik sağlanacak

52 GW yenilenebilir enerji
Stratejik Planda, 2028 yılına kadar yıllık 270 milyar kilovatsaatlik yerli elektrik üretimi hedefleniyor. Bu hedefe ulaşmak için, güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücünün 33 bin 100 megavat, rüzgar enerjisi santrallerinin ise 19 bin 300 megavata çıkarılması öngörülüyor. Ayrıca 4 bin 800 megavatlık nükleer enerji kapasitesinin devreye alınması da planın en önemli adımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Nükleer enerjideki bu miktar doğrudan Akkuyu NGS’den gelecek.
Plan, sadece elektrik üretimiyle sınırlı değil. Ham petrol üretiminin günlük 210 bin varile, doğal gaz üretiminin ise 42,5 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Bununla birlikte, doğal gaz depolama kapasitesinin 12 milyar metreküpe çıkarılması ve yıllık maden ihracat değerinin 10 milyar dolara ulaşması da öngörülüyor.
7 ana amaç ve 30 hedef belirlendi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2024-2028 Stratejik Planı'nda 7 ana amaç ve 30 hedef belirlendi. Bu amaçlar arasında sürdürülebilir enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması, net sıfır karbon odaklı dönüşüm, güvenli ve katma değerli madencilik, ulusal ve uluslararası piyasalarda etkinlik artışı, yerli teknolojilerin desteklenmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi yer alıyor.
Plan kapsamında elektrik altyapısının güçlendirilmesi, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, petrol ve gaz altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca yerli kaynaklardan enerji üretiminin artırılması, karbon yoğunluğunun azaltılması, elektrikli araç altyapısının kurulması ve yeşil hidrojenin geliştirilmesi gibi çevre odaklı hedeflere de yer veriliyor. Madencilikte ise stratejik minerallerin ekonomiye kazandırılması ve iş sağlığı ile güvenlik kültürünün yaygınlaştırılması öngörülüyor.
Aynı zamanda enerji ve maden piyasalarının uluslararası entegrasyonu sağlanarak ticaret hacmi artırılacak, yerli teknoloji ve AR-GE çalışmaları teşvik edilecek, dijital dönüşüm ve siber güvenlik altyapısı güçlendirilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir