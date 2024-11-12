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    2028’de yenilenebilir enerjiden 52 GW elektrik sağlanacak

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024-2028’i kapsayan 4 yıllık stratejik plan çerçevesinde 2028'de elektrik üretiminde yerli kaynakların payını yüzde 63'e çıkarmayı hedefliyor.
    2028’de yenilenebilir enerjiden 52 GW elektrik sağlanacak Tam Boyutta Gör
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin enerji alanında geleceğe yönelik hedeflerini içeren 2024-2028 Stratejik Planı'nı yayımladı. Plana göre, Türkiye, yerli kaynakların elektrik üretimindeki payını yüzde 63'e yükseltmeyi ve enerji arzında daha sürdürülebilir, güvenli ve bağımsız bir yapı oluşturmayı amaçlıyor.

    52 GW yenilenebilir enerji

    Stratejik Planda, 2028 yılına kadar yıllık 270 milyar kilovatsaatlik yerli elektrik üretimi hedefleniyor. Bu hedefe ulaşmak için, güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücünün 33 bin 100 megavat, rüzgar enerjisi santrallerinin ise 19 bin 300 megavata çıkarılması öngörülüyor. Ayrıca 4 bin 800 megavatlık nükleer enerji kapasitesinin devreye alınması da planın en önemli adımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Nükleer enerjideki bu miktar doğrudan Akkuyu NGS’den gelecek.

    Plan, sadece elektrik üretimiyle sınırlı değil. Ham petrol üretiminin günlük 210 bin varile, doğal gaz üretiminin ise 42,5 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Bununla birlikte, doğal gaz depolama kapasitesinin 12 milyar metreküpe çıkarılması ve yıllık maden ihracat değerinin 10 milyar dolara ulaşması da öngörülüyor.

    7 ana amaç ve 30 hedef belirlendi

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2024-2028 Stratejik Planı'nda 7 ana amaç ve 30 hedef belirlendi. Bu amaçlar arasında sürdürülebilir enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması, net sıfır karbon odaklı dönüşüm, güvenli ve katma değerli madencilik, ulusal ve uluslararası piyasalarda etkinlik artışı, yerli teknolojilerin desteklenmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi yer alıyor.

    Plan kapsamında elektrik altyapısının güçlendirilmesi, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, petrol ve gaz altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca yerli kaynaklardan enerji üretiminin artırılması, karbon yoğunluğunun azaltılması, elektrikli araç altyapısının kurulması ve yeşil hidrojenin geliştirilmesi gibi çevre odaklı hedeflere de yer veriliyor. Madencilikte ise stratejik minerallerin ekonomiye kazandırılması ve iş sağlığı ile güvenlik kültürünün yaygınlaştırılması öngörülüyor.

    Aynı zamanda enerji ve maden piyasalarının uluslararası entegrasyonu sağlanarak ticaret hacmi artırılacak, yerli teknoloji ve AR-GE çalışmaları teşvik edilecek, dijital dönüşüm ve siber güvenlik altyapısı güçlendirilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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