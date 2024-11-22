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    Galaxy S25 serisi hakkındaki son sızıntılar, mevcut bilgilerimizi tasdik ediyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından geliştirilen ve akıllı telefon meraklılarınca heyecan içerisinde beklenen Galaxy S25 serisi hakkında yeni sızıntılar var.

    Galaxy S25 serisi hakkında neler biliyoruz? Tam Boyutta Gör

    2024 yılı yaklaşırken, akıllı telefon piyasasında yılın son lansmanları tamamlanmak üzere. Ancak gelecek yılın modelleriyle ilgili söylentiler şimdiden hız kazanmış durumda. Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S25 serisinin ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtım tarihi konusunda netlik olmamakla birlikte, 5 Ocak veya 22 Ocak tarihlerinin öne çıktığı ifade ediliyor.

    S25 serisiyle ilgili birçok bilgi sızdırılmış durumda. Teknik özellikler açısından önceki modellerden büyük farklılıklar beklenmediği belirtiliyor. "Eğer bir şey iyi çalışıyorsa, değiştirmeye gerek yok" anlayışını benimseyen Samsung, bu seri için kullanıcıları memnun edebilecek bir istikrar sunabilir. Ayrıca, önceki söylentilerin aksine, Galaxy S25 Ultra modelinin fiyatında bir artış olmayabileceği ve S24 serisi ile benzer seviyede tutulacağı ifade ediliyor. Ön siparişlerde ücretsiz depolama alanı yükseltmeleri sunulması muhtemel olsa da, standart S25 modelinde temel depolama kapasitesinin 256 GB’ye yükseltilip yükseltilmeyeceği henüz belli değil.

    RAM kapasitesinde dikkat çeken bir artış görülüyor. Standart S25 modelinin RAM’i, önceki serideki 8 GB’dan 12 GB’a çıkabilir. Ayrıca tüm S25 modellerinin Samsung’un Exynos çipinden vazgeçerek Qualcomm Snapdragon 8 Elite yonga setine geçmesi bekleniyor. Exynos 2500 üretimindeki sorunlar nedeniyle bu değişikliğin yapılacağı ifade ediliyor.

    Kamera tarafında S25 ve S25+ modellerinde büyük yenilikler öngörülmüyor. Ancak Snapdragon 8 Elite yonga setindeki yeni görüntü işlemcisi sayesinde fotoğraf kalitesinde bazı iyileştirmeler olabilir. S25 Ultra modelinin ise ultra geniş açılı kamerasının 12 MP’den 50 MP’ye yükseltilmesi ve kamera modülünde tasarımsal değişiklikler yapılması bekleniyor.

    Ekran boyutları ve çözünürlükler genel olarak önceki modellerle aynı kalacak gibi görünüyor. Ancak S25 Ultra modelinde çerçevelerin daha ince olması olası. Pil kapasitelerinde ve şarj hızlarında ise bir değişiklik beklenmiyor. Plus ve Ultra modellerinde 45W, standart modelde ise 25W şarj desteği sunulmaya devam edecek. Yeni yonga seti sayesinde pil verimliliğinde küçük iyileştirmeler olabilir ancak bu farkın hissedilir düzeyde olması beklenmiyor.

    Samsung'un bu seri için yapay zeka odaklı yeni özelliklere ağırlık vereceği ifade ediliyor. Ancak bu özelliklerin geliştirilmesi, One UI 7 arayüzünün tamamlanmasını geciktirebilir. Şu anki bilgiler, S25 serisinin önemli ölçüde yenilik getirmeyen bir güncelleme olabileceğine işaret ediyor. Yine de tanıtım tarihine kadar sürpriz gelişmeler yaşanması ihtimali bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 1 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 2 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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