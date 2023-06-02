FSP, dört tane RTX 4090’ı besleyebilecek güç kaynağını tanıttı

Tam Boyutta Gör FSP, Computex 2023'te Cannon Pro 2500W güç kaynağını tanıttı ve markanın önceki amiral gemisi ünitesine göre kapasiteyi yüzde 25 oranında artırmayı başardı. Tayvanlı güç kaynağı üreticisi, bu alanda uzman olsa da yeni PSU çözümlerinin yanında bir de CPU soğutucusu sergiledi.

FSP Cannon Pro 2500W

Cannon Pro 2500W esasında sunucu sınıfı bir güç kaynağı ancak meraklıları ATX masaüstü sistemlerde ürünü sorunsuz bir şekilde kullanabilir. 150 x 200 x 86 mm ölçülerindeki Cannon Pro 2500W, Nvidia'nın en yeni GeForce RTX 40 serisi kartlarına güç sağlamak için en yeni PCIe 5.0 (12VHPWR) güç konektörünü destekleyen ATX 3.0 sertifikasıyla birlikte geliyor. Öte yandan 2500W PSU’ları aslında 2019’dan beri görüyoruz ancak FPS Cannon Pro 2500W, sektörün ATX 3.0 sertifikasına sahip ilk 2.500W güç kaynağı olma özelliğini taşıyor.

Tam Boyutta Gör 80 Plus Platinum derecelendirmesine sahip olan Cannon Pro 2500W, böylece yüzde 100 yükte en az yüzde 89 verimlilik vadediyor. Modüler montaj tasarımına sahip olan PSU, 2.500W kapasitesiyle dört adede kadar GeForce RTX 4090 ekran kartına rahatça güç sağlayabilecek yeterlilikte. Cannon Pro 2500W yalnızca iki adet 12VHPWR güç konektörüyle birlikte geliyor. Ancak güç kaynağı, tüketicilerin diğer iki GeForce RTX 4090 grafik kartı için 16 pinli güç adaptörünü kullanmasına olanak tanıyan altı adet PCIe güç konektörü sağlıyor.

FSP Anemoi 1000W

Tam Boyutta Gör FSP elbette fuarda sadece Cannon Pro 2500W’i tanıtmadı. Firma, ayrıca 80 Plus Platinum sertifikasına sahip 1.000W kapasite sunan bir ATX 3.0 güç kaynağı olan Anemoi serisini de sergiledi. 150 x 150 x 86 mm ölçülerindeki Anemoi'yi benzersiz kılan şey, soğutmaya yardımcı olmak için alüminyum soğutucuları kullanıyor olması.

FSP Hydro PTM Pro 1650W

Tam Boyutta Gör FSP, ek olarak Hydro PTM Pro ürün portföyüne bir yenisi daha ekliyor. Üretici seriyi 1.650W'lık yeni bir kapasite ile genişletirken Hydro PTM Pro 1650W’da 80 Plus Platinum sertifikasını sunuyor. Hydro PTM Pro 1650W aynı zamanda iki adet 12VHPWR güç konektörü ile geliyor.

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FSP aynı zamanda küçük form faktörü meraklıları için 1.200W güce sahip SFX-L tipi Dagger Pro L’yi tanıttı. Bu PSU’da yine ATX 3.0 formunda ve 125 x 125 x 63,5 mm ebatlarında. Öte yandan Dagger Pro 12VO, 80 Plus Gold derecesine ve Intel'in ATX12VO standardıyla geliyor.

Tam Boyutta Gör Son olarak FSP bir de MX09 işlemci soğutucusunu tanıttı. 147 x 149 x 160 mm boyutlarında ve çift kule tasarımına sahip olan çözüm, yüksek bellek modülleri için iyi bir boşluk alanı sunuyor. Yedi ısı borulu bir termal konfigürasyona sahip olan MX09 için FSP çeşitli platformların ve soketlerin desteklendiğini söyledi.

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