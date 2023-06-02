FSP, dört tane RTX 4090’ı besleyebilecek güç kaynağını tanıttı

Cannon Pro 2500W esasında sunucu sınıfı bir güç kaynağı ancak meraklıları ATX masaüstü sistemlerde ürünü sorunsuz bir şekilde kullanabilir. 150 x 200 x 86 mm ölçülerindeki Cannon Pro 2500W, Nvidia'nın en yeni GeForce RTX 40 serisi kartlarına güç sağlamak için en yeni PCIe 5.0 (12VHPWR) güç konektörünü destekleyen ATX 3.0 sertifikasıyla birlikte geliyor. Öte yandan 2500W PSU’ları aslında 2019’dan beri görüyoruz ancak FPS Cannon Pro 2500W, sektörün ATX 3.0 sertifikasına sahip ilk 2.500W güç kaynağı olma özelliğini taşıyor.
FSP Anemoi 1000W
FSP Hydro PTM Pro 1650W
FSP aynı zamanda küçük form faktörü meraklıları için 1.200W güce sahip SFX-L tipi Dagger Pro L’yi tanıttı. Bu PSU’da yine ATX 3.0 formunda ve 125 x 125 x 63,5 mm ebatlarında. Öte yandan Dagger Pro 12VO, 80 Plus Gold derecesine ve Intel'in ATX12VO standardıyla geliyor.
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)