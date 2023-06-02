Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    FSP, dört tane RTX 4090’ı besleyebilecek güç kaynağını tanıttı

    Computex 2023 fuarı son hızıyla devam ederken Tayvanlı FSP, yeni çözümlerini tüketicilerin beğenisine sundu. Firma, dört tane RTX 4090’ı besleyebilecek güç kaynağını sergiledi.
    Oy Ver
    FSP, dört tane RTX 4090’ı besleyebilecek güç kaynağını tanıttı Tam Boyutta Gör
    FSP, Computex 2023'te Cannon Pro 2500W güç kaynağını tanıttı ve markanın önceki amiral gemisi ünitesine göre kapasiteyi yüzde 25 oranında artırmayı başardı. Tayvanlı güç kaynağı üreticisi, bu alanda uzman olsa da yeni PSU çözümlerinin yanında bir de CPU soğutucusu sergiledi.

    FSP Cannon Pro 2500W

    Cannon Pro 2500W esasında sunucu sınıfı bir güç kaynağı ancak meraklıları ATX masaüstü sistemlerde ürünü sorunsuz bir şekilde kullanabilir. 150 x 200 x 86 mm ölçülerindeki Cannon Pro 2500W, Nvidia'nın en yeni GeForce RTX 40 serisi kartlarına güç sağlamak için en yeni PCIe 5.0 (12VHPWR) güç konektörünü destekleyen ATX 3.0 sertifikasıyla birlikte geliyor. Öte yandan 2500W PSU’ları aslında 2019’dan beri görüyoruz ancak FPS Cannon Pro 2500W, sektörün ATX 3.0 sertifikasına sahip ilk 2.500W güç kaynağı olma özelliğini taşıyor.

    FSP Cannon Pro 2500W Tam Boyutta Gör
    80 Plus Platinum derecelendirmesine sahip olan Cannon Pro 2500W, böylece yüzde 100 yükte en az yüzde 89 verimlilik vadediyor. Modüler montaj tasarımına sahip olan PSU, 2.500W kapasitesiyle dört adede kadar GeForce RTX 4090 ekran kartına rahatça güç sağlayabilecek yeterlilikte. Cannon Pro 2500W yalnızca iki adet 12VHPWR güç konektörüyle birlikte geliyor. Ancak güç kaynağı, tüketicilerin diğer iki GeForce RTX 4090 grafik kartı için 16 pinli güç adaptörünü kullanmasına olanak tanıyan altı adet PCIe güç konektörü sağlıyor.

    FSP Anemoi 1000W

    FSP Anemoi 1000W Tam Boyutta Gör
    FSP elbette fuarda sadece Cannon Pro 2500W’i tanıtmadı. Firma, ayrıca 80 Plus Platinum sertifikasına sahip 1.000W kapasite sunan bir ATX 3.0 güç kaynağı olan Anemoi serisini de sergiledi. 150 x 150 x 86 mm ölçülerindeki Anemoi'yi benzersiz kılan şey, soğutmaya yardımcı olmak için alüminyum soğutucuları kullanıyor olması.

    FSP Hydro PTM Pro 1650W

    FSP, dört tane RTX 4090’ı besleyebilecek güç kaynağını tanıttı Tam Boyutta Gör
    FSP, ek olarak Hydro PTM Pro ürün portföyüne bir yenisi daha ekliyor. Üretici seriyi 1.650W'lık yeni bir kapasite ile genişletirken Hydro PTM Pro 1650W’da 80 Plus Platinum sertifikasını sunuyor. Hydro PTM Pro 1650W aynı zamanda iki adet 12VHPWR güç konektörü ile geliyor.

    FSP aynı zamanda küçük form faktörü meraklıları için 1.200W güce sahip SFX-L tipi Dagger Pro L’yi tanıttı. Bu PSU’da yine ATX 3.0 formunda ve 125 x 125 x 63,5 mm ebatlarında. Öte yandan Dagger Pro 12VO, 80 Plus Gold derecesine ve Intel'in ATX12VO standardıyla geliyor.

    FSP, dört tane RTX 4090’ı besleyebilecek güç kaynağını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Son olarak FSP bir de MX09 işlemci soğutucusunu tanıttı. 147 x 149 x 160 mm boyutlarında ve çift kule tasarımına sahip olan çözüm, yüksek bellek modülleri için iyi bir boşluk alanı sunuyor. Yedi ısı borulu bir termal konfigürasyona sahip olan MX09 için FSP çeşitli platformların ve soketlerin desteklendiğini söyledi.
    Kaynakça https://www.techpowerup.com/309450/fsp-energizes-computex-with-a-plethora-of-high-end-power-supplies https://www.tomshardware.com/news/fsps-2500w-power-supply-has-enough-juice-to-feed-four-rtx-4090
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mercedes kırmızı üçgen içinde araba tyt kaç dakika 2023 en iyi kilo aldıran antidepresanlar logitech g29 yurtdışı fiyatı ittihat ve terakki kitap önerileri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 13 Lite
    Xiaomi 13 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 82KD0041TX03
    Lenovo V15 82KD0041TX03
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    VESTA-START
    VESTA-START
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız