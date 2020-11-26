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    Fujifilm GFX100, yeni yazılım güncellemesiyle 400MP fotoğraflar çeken bir kamera oldu

    Fujifilm'in 100 megapiksel fotoğraflar çekebilen medium format kamerası GFX100, yeni yazılım güncellemesi ve bir yardımcı program ile 400 megapiksel çözünürlükte fotoğraflar çekebiliyor.
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    Fotoğraf Makineleri
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    2

    Fujifilm GFX100, yeni yazılım güncellemesiyle 400MP fotoğraflar çeken bir kamera oldu

    102 megapiksel kapasitedeki sensörü ve 10 bin dolarlık fiyatıyla Fujifilm’in dikkat çeken ürünlerinden birisi olan GFX100, ortamlardaki ve objelerdeki detayları zaten oldukça keskin şekilde ortaya çıkarabiliyordu. Fujifilm tarafından yayınlanan yeni bir yazılım güncellemesiyle ise GFX100 artık 400MP fotoğraflar çekebiliyor.

    PetaPixel tarafından açıklandığı üzere kamera 400MP fotoğraflar çekebilmek için 102MP sensörünü ve gövde içi stabilizasyonunu kullanıyor. Bu stabilizasyon elementleri, sensörü 0,5 piksel adımlarda hareket ettirerek 16 farklı RAW görseli çekiyor. Bu görsellerin işlendiği yeni Pixel Shift Combiner yazılımı, bu 16 parçayı 400MP çözünürlükte bir DNG dosyasında bir araya getiriyor.

    Ayrıca Bkz. "Küçük boyutlu yüksek hızlı şarj adaptörü: Mcdodo GaN 65W"

    400MP çözünürlükte fotoğraflar, JPEG olarak sıkıştırılsa bile 200MB yer kaplıyor ve düzenleme uygulamalarında yönetmek de bir hayli zor. Fujifilm’in hedefi ise bu özellikle birlikte modelleri daha yakından görmek değil. 400MP çözünürlüklü fotoğraflar, tarihi eserlerin korunmasına yönelik çalışmalar yapanların işini görecek şekilde niteleniyor. Bu kamerayla tam çözünürlükte çekilmiş fotoğraflar, daha önce profesyonellerin hiçbir kameradan elde edemediği seviyede detay içermesi sayesinde işleri çok daha kolaylaştıracak.



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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    20 saat önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    5 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    5 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    6 gün önce
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