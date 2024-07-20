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    Samsung'dan yeni patent: Katlanabilir cihazlar için yeni menteşe tasarımı yolda

    Samsung'un aldığı yeni patent ile katlanabilir cihazlar, seviye atlayabilir. Patent çizimlerine göre 180 derece dönebilen ikincil bir ekrana sahip bu cihaz, ayrıca katlanabilecek. İşte detaylar:
    Samsung, katlanabilir cihazlar için yeni menteşe patentini aldı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Samsung, katlanabilir akıllı telefon sektöründe ilerlemeye kararlı gibi görünüyor. Zira yakın zamanlı yeni bir rapora göre şirket, katlanabilir telefonlar için yeni bir menteşe tasarımının patentini aldı. Üstelik bu tasarım, LG Wing'e olan benzerliğiyle oldukça dikkat çekti.

    İşte Samsung'un yeni menteşe tasarımı:

    Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) internet sitesinde Samsung'un katlanabilir telefonlar için yeni menteşe tasarımının patenti ortaya çıktı. LG Wing'in katlanma tarzına oldukça benzeyen bu yeni tasarım görsellerinde sağ üst köşede bir kamera adası, alt tarafta ise şarj portu, mikrofon ve hoparlörler yer almakta.

    Samsung, katlanabilir cihazlar için yeni menteşe patentini aldı Tam Boyutta Gör
    Patent çizimlerinde görüldüğü üzere yeni menteşelerle birlikte cihaz artık 180 derece dönen altta ikincil bir ekrana sahip olacak. Ek olarak ekran bir menteşe yardımıyla bükülebiliyor. Yani patente göre bu cihaz, dönüş noktasına kadar LG Wing'e benzer şekilde çalışacak. Ancak bunun da ötesinde, menteşe mekanizması sayesinde bükülebilecek. Bu tasarım, kullanıcılara kontrol için altta daha küçük bir alanla birlikte çalışmak için tam boyutlu bir ekran sağlayacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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