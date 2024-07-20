Samsung'dan yeni patent: Katlanabilir cihazlar için yeni menteşe tasarımı yolda

Samsung'un aldığı yeni patent ile katlanabilir cihazlar, seviye atlayabilir. Patent çizimlerine göre 180 derece dönebilen ikincil bir ekrana sahip bu cihaz, ayrıca katlanabilecek. İşte detaylar: