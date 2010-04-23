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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fujifilm'den 3D içerikleri TV'de gösterebilen kart okuyucusu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,4b
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Çevre Birimleri
Shady
Haber Editörü
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Japonya merkezli elektronik firması Fujifilm, HDP-L1 ismini verdiği kart okuyucusunu satışa sunmaya hazırlanıyor.

Firmanın ürün gamına eklediği en son ürün olan HDP-L1, HDMI üzerinden 3D destekli TV'lere bağlanarak firmanın W1 dijital kamerasıyla çekilmiş 3D fotoğrafları ve videoları TV'de gösterilmesini sağlıyor. USB 2.0 arayüzü üzerinden bilgisayarlara da bağlanarak otomatik olarak yedekleme yapabilen okuyucu 2D görüntüleri de otomatik olarak tespit edebiliyor. HDP-L1 fotoğrafları yansı sunusu olarak da gösterebiliyor.

Kutu içeriğinde kumandanın da bulunduğu HDP-L1, 27 Nisan'dan itibaren ilk başta Japonya'da satışa sunulacak. Cihazın, bu yılın sonuna doğru diğer pazarlarda da kullanıcıya sunulması bekleniyor.


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TELESCOPE 9 yıl
diğer pazarların içinde ülkemizde vardır sanırım,güzel bir ürün olduğu belli
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