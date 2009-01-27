Fujitsu sabit diskler için kafa üretiminden çekiliyor

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Sabit disk üretiminde sektörün önde gelen isimlerinden Fujitsu verdiği kararla, sabit diskler için kafa üreten birimini kapatmaya hazırlanıyor. HDD operasyonlarını gözden geçiren firma, sabit disklerin çalışabilmesi için gerekli temel komponentlerden biri olan kafaların üretiminden çekilme kararını takiben ilgili birimini 31 Mart'ta kapatmaya ve çalışanların önemli bir kısmını grup içerisindeki diğer operasyonlara kaydırmayı planlıyor.

Bilindiği üzere sektörel araştırma yapan analistlerin önemli bir kısmı, önümüzdeki yıllarda NAND flash teknolojisini esas alan ve herhangi bir hareketli parçaya (kafa da dahil) sahip olmayan SSD'lerin sabit disklerin yerini alarak, yaygın anlamda depolama çözümü olarak kullanılacağını öngörüyor.