Fujitsu sabit diskler için kafa üretiminden çekiliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sabit disk üretiminde sektörün önde gelen isimlerinden Fujitsu verdiği kararla, sabit diskler için kafa üreten birimini kapatmaya hazırlanıyor. HDD operasyonlarını gözden geçiren firma, sabit disklerin çalışabilmesi için gerekli temel komponentlerden biri olan kafaların üretiminden çekilme kararını takiben ilgili birimini 31 Mart'ta kapatmaya ve çalışanların önemli bir kısmını grup içerisindeki diğer operasyonlara kaydırmayı planlıyor.
Bilindiği üzere sektörel araştırma yapan analistlerin önemli bir kısmı, önümüzdeki yıllarda NAND flash teknolojisini esas alan ve herhangi bir hareketli parçaya (kafa da dahil) sahip olmayan SSD'lerin sabit disklerin yerini alarak, yaygın anlamda depolama çözümü olarak kullanılacağını öngörüyor.
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-hız (raid yapılmış hddler kadar hızlılar)
-düşük güç tüketimi (10da biri kadar güc tüketiolar notebooklar icin iyi
-sağlam olmaları(fiziksel olarak)
EKSİLERİ:
-boyut(256-512 gb en büyük satılanlar)
-fiyat (250-1000 arası fiyat)
-belirli yazma okuma ömürleri olması(400 000 kez yazılma gibi)
en aşagı 1 yıl daha gecmeli ki alabilelim. 1-2 tb 300 dolar olsa bile zor alınır
ssd ler de herhangi bir hareketli parça yok ve rpm yani dönüş hızı falan da yok
nand flash yongalardan üretiliyor yani bellek kartlarının biraz daha gelişmişi diyelim basit anlamda hıza ve güç tüketiminre gelince güç tüketimi hdd lerden çok düşük ve okuma yazma hızlatrı daha iyi notebooklar için biçilmiş kaftan yani