Japonya, Fukuşima tesisindeki suyu denize boşaltacak

Tam Boyutta Gör 2011'deki deprem ve tsunami sonrası hasar gören Fukuşima'da Daiichi santralinde biriken radyoaktif özellikli atık suyun Pasifik Okyanusu'na tahliyesi planlanıyor. Edinilen bilgilere göre Japonya hükümeti, BM'nin nükleer alandaki yetkili kurumunun yeşil ışık yakmasının ardından Ağustos ayı başlarında arıtılmış su denize tahliye edilmeye başlanacak.

Başbakan Fumio Kishida'nın yönetimi, bu adımın güvenliği konusunda endişeleri gidermek ve suyun komşu ülkelere, balıkçılara, gıda güvenliğine, insan sağlığına ve çevreye karşı risk oluşturmadığını anlatmak için bir açıklama yapacak.

Fukuşima tesisinin suyu okyanusa boşaltılacak

Tam Boyutta Gör Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ve heyeti, Tokyo ziyareti kapsamında Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile görüşerek bir basın toplantısı düzenledi. Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, burada yaptığı açıklamada, "Japonya, işlenmiş suyun güvenli şekilde tahliyesini, bilimsel kanıtlara dayalı olarak ve şeffaflıkla uluslararası topluma ayrıntılı biçimde açıklamayı sürdürecek." dedi. Bununla birlikte UAEA'nın raporu, Japonya'nın suyu serbest bırakma projesinin güvenlik standartlarını karşıladığı sonucuna vardı.

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Öte yandan bu duruma tepkili olan ülkeler de bulunuyor. Çin ve Güney Kore gibi komşu ülkelerin yanı sıra Pasifik ada ülkeleri bu adımdan duydukları endişeyi dile getirdiler. Japonya ise UAEA raporu ışığında bu adımın ne kadar güvenli olduğunu açıklamaya çalışacak.

Felaketin vurduğu santralin işletmecisi Tokyo Electric Power Co. Holdings (TEPCO), kirlenmiş sudaki radyoaktif maddeleri ulusal standartlar dahilindeki seviyelere indirmek için Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) ve diğer ekipmanları kullanıyor. Ancak radyoaktif trityum mevcut teknolojiyle giderilemiyor ve arıtılan su şimdiye kadar santral sahasındaki tanklarda depolandı. TEPCO, arıtılmış suyu denize bırakmadan önce trityum konsantrasyonunu ulusal güvenlik standardının 1/40'ından daha azına düşürmek için büyük miktarda deniz suyuyla seyreltmeyi planlıyor.

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Japonya, Fukuşima tesisindeki suyu denize boşaltacak