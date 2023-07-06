Japonya, Fukuşima tesisindeki suyu denize boşaltacak

Başbakan Fumio Kishida'nın yönetimi, bu adımın güvenliği konusunda endişeleri gidermek ve suyun komşu ülkelere, balıkçılara, gıda güvenliğine, insan sağlığına ve çevreye karşı risk oluşturmadığını anlatmak için bir açıklama yapacak.
Fukuşima tesisinin suyu okyanusa boşaltılacak
Öte yandan bu duruma tepkili olan ülkeler de bulunuyor. Çin ve Güney Kore gibi komşu ülkelerin yanı sıra Pasifik ada ülkeleri bu adımdan duydukları endişeyi dile getirdiler. Japonya ise UAEA raporu ışığında bu adımın ne kadar güvenli olduğunu açıklamaya çalışacak.
Felaketin vurduğu santralin işletmecisi Tokyo Electric Power Co. Holdings (TEPCO), kirlenmiş sudaki radyoaktif maddeleri ulusal standartlar dahilindeki seviyelere indirmek için Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) ve diğer ekipmanları kullanıyor. Ancak radyoaktif trityum mevcut teknolojiyle giderilemiyor ve arıtılan su şimdiye kadar santral sahasındaki tanklarda depolandı. TEPCO, arıtılmış suyu denize bırakmadan önce trityum konsantrasyonunu ulusal güvenlik standardının 1/40'ından daha azına düşürmek için büyük miktarda deniz suyuyla seyreltmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)