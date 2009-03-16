Futuremark, Çin'deki etkinliğini arttırmak için Şangay'da ofis açıyor

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3DMark ve PCMark gibi endüstriye yön veren popüler performans ölçme ve değerlendirme yazılımlarıyla ünlü olan Futuremark, Şangay'da yeni bir ofis açacağını duyurdu. Firmanın bu adımında, dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi olan Çin'de yerel talebi karşılayabilmek ve pazarda konumunu güçlendirerek müşterilerine mbil ve gömülü 3D uygulamalarında daha fazla destek olma isteğinin etkili olduğu belirtiliyor.

Futuremark'ın tepesindeki isim olan Tero Sarkkinen (CEO) yaptığı açıklamasında, Çin'deki müşterileriyle daha yakın çalışma imkanı bulacaklarından ötürü heyecanlı olduklarını ve yerel ofis sayesinde cep telefonları, araç içi uygulamalar ve diğer gömülü sistemlere yönelik gelişmiş 3D grafik arabirimi sağlanacağını açıkladı.

Futuremark'ın ülkedeki müşterileri arasında Çin Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ve LeadCoreTech firması bulunurken, Şangay ofisi sayesinde firmanın Çin'deki müşteri sayısını arttırmayı hedeflediği belirtiliyor.