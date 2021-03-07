G.Kore, İsrail ile kamikaze İHA anlaşması imzalamaya hazırlanıyor

Kore Havacılık Endüstrisi (KAI) tarafından geliştirilen Hafif Taarruz Helikopterini yakın bir dönemde kullanmaya başlayacak Kore Silahlı Kuvvetleri, söz konusu hava aracını kamikaze İHA’larla silahlandırmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda İsrail Havacılık Endüstrileri (IAI) ile bir mutabakat anlaşmasına imza atan ülke, yakında satın alma sürecine girebilir.
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Gezici mühimmat olarak da adlandırılan kamikaze İHA’lar üzerlerinde bulunan mühimmat ile ya da sadece kendisi hedefe çarparak kullanılabiliyor. Kore Silahlı Kuvvetlerinin söz konusu hava araçlarını taarruz helikopterlerine entegre etme maksadı ise pilotları azami ölçüde tehlikelerden uzak tutabilmek. Konuyla ilgili açıklama yapan KAI yetkilisi Han Jeong-eun, “İnsanlı-insansız sistem pilotların hedefe yaklaşıp silah olarak kullanılacak hava aracını hedefe göndermesini sağlayacak. Bu sayede pilotlar, tehlikeden uzak bir şekilde görevlerini icra edebilecek.” ifadelerini kullandı.
KAI’nin 2023 yılında teslim edeceğini duyurduğu Hafif Taarruz Helikopteri için hayata geçirilecek insanlı-insansız sistem için takip eden beş yıl süreyle çalışmalar yapılacak.
Kore’nin İsrail ile yaptığı anlaşmanın detayları ise belli değil. Örneğin, Asya ülkesinin Orta Doğulu ortağından ne tür silah sistemleri alacağı bilinmiyor. Ancak İsrail, Şubat ayının başlarında adları belli olmayan Asya ülkeleriyle Rotem dikine iniş kalkış yapan taktik gezici mühimmat ve Harop gezici mühimmatın kara ve deniz varyantları için anlaşma yaptığını duyurmuştu. Bu ülkelerden birinin Kore olma ihtimali de bulunuyor.
Gezici mühimmat alanında ülkemiz savunma sanayii de oldukça aktif. STM üretimi Kargu ve Alpagu İHA’lar bu konuda bilinen ürünlerin başında geliyor.
https://www.defensenews.com/industry/techwatch/2021/03/05/korean-and-israeli-firms-eye-partnership-to-arm-helicopter-with-kamikaze-drones/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Pakistana verdiğin sözüm ona "%100 yerli" üretimi ATAKlar motorsuz çıktı. Kore bu yüzden senin Atak'ını almadı. Çünkü ambargo yediğini, %100 dediğinin aslında %1 olduğunu bildiği için.
Bu %100 yerli denilen İHA'lar için de aynı. Adam "ben bundan drone alıcam ama bu adamın %100 yerli dediği sistemin %90'ı yabancı. Yarın öbürgün bu teknolojileri aldığı Kanada, Amerika, Almanya, Hollanda gibi şirketlerle ters düşerse ben nasıl bu İHA'lara yedek parça alıcam" diye düşünmemek için bu işin gerçek öncüsü olan İsrail'den alıyor.
Müptezeller birde dost düşman yapıyorlar işlerine gelmeyince gerçekler. Biz bu yüzden yapılan "%100 yerli ve milli" propagandasını eleştiriyoruz. Çünkü yalan! çünkü bir kesimi aptal yerine koymak için uydurulmuş palavra.