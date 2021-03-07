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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    G.Kore, İsrail ile kamikaze İHA anlaşması imzalamaya hazırlanıyor

    G.Kore, yeni nesil taarruz helikopterini kamikaze İHA'larla silahlandırmka istiyor. Ülke, bu kapsamda yakında İsrail ile masaya oturabilir.
    07 Mart 2021, 01:30 (1 gün)
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    G.Kore, İsrail ile kamikaze İHA anlaşması imzalamaya hazırlanıyor
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    Kore Havacılık Endüstrisi (KAI) tarafından geliştirilen Hafif Taarruz Helikopterini yakın bir dönemde kullanmaya başlayacak Kore Silahlı Kuvvetleri, söz konusu hava aracını kamikaze İHA’larla silahlandırmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda İsrail Havacılık Endüstrileri (IAI) ile bir mutabakat anlaşmasına imza atan ülke, yakında satın alma sürecine girebilir.

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    Gezici mühimmat olarak da adlandırılan kamikaze İHA’lar üzerlerinde bulunan mühimmat ile ya da sadece kendisi hedefe çarparak kullanılabiliyor. Kore Silahlı Kuvvetlerinin söz konusu hava araçlarını taarruz helikopterlerine entegre etme maksadı ise pilotları azami ölçüde tehlikelerden uzak tutabilmek. Konuyla ilgili açıklama yapan KAI yetkilisi Han Jeong-eun, “İnsanlı-insansız sistem pilotların hedefe yaklaşıp silah olarak kullanılacak hava aracını hedefe göndermesini sağlayacak. Bu sayede pilotlar, tehlikeden uzak bir şekilde görevlerini icra edebilecek.” ifadelerini kullandı.

    KAI’nin 2023 yılında teslim edeceğini duyurduğu Hafif Taarruz Helikopteri için hayata geçirilecek insanlı-insansız sistem için takip eden beş yıl süreyle çalışmalar yapılacak.

    G.Kore, İsrail ile kamikaze İHA anlaşması imzalamaya hazırlanıyor
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    Kore’nin İsrail ile yaptığı anlaşmanın detayları ise belli değil. Örneğin, Asya ülkesinin Orta Doğulu ortağından ne tür silah sistemleri alacağı bilinmiyor. Ancak İsrail, Şubat ayının başlarında adları belli olmayan Asya ülkeleriyle Rotem dikine iniş kalkış yapan taktik gezici mühimmat ve Harop gezici mühimmatın kara ve deniz varyantları için anlaşma yaptığını duyurmuştu. Bu ülkelerden birinin Kore olma ihtimali de bulunuyor.

    Gezici mühimmat alanında ülkemiz savunma sanayii de oldukça aktif. STM üretimi Kargu ve Alpagu İHA’lar bu konuda bilinen ürünlerin başında geliyor.



    https://www.defensenews.com/industry/techwatch/2021/03/05/korean-and-israeli-firms-eye-partnership-to-arm-helicopter-with-kamikaze-drones/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    A ahmet1905_47 (ahmet ugur sari) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Schtroumpf Grognon
    ülkelerin dostları olmaz çıkarları olur.
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    D Dellialli 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Müptezel dolu.

    Pakistana verdiğin sözüm ona "%100 yerli" üretimi ATAKlar motorsuz çıktı. Kore bu yüzden senin Atak'ını almadı. Çünkü ambargo yediğini, %100 dediğinin aslında %1 olduğunu bildiği için.

    Bu %100 yerli denilen İHA'lar için de aynı. Adam "ben bundan drone alıcam ama bu adamın %100 yerli dediği sistemin %90'ı yabancı. Yarın öbürgün bu teknolojileri aldığı Kanada, Amerika, Almanya, Hollanda gibi şirketlerle ters düşerse ben nasıl bu İHA'lara yedek parça alıcam" diye düşünmemek için bu işin gerçek öncüsü olan İsrail'den alıyor.

    Müptezeller birde dost düşman yapıyorlar işlerine gelmeyince gerçekler. Biz bu yüzden yapılan "%100 yerli ve milli" propagandasını eleştiriyoruz. Çünkü yalan! çünkü bir kesimi aptal yerine koymak için uydurulmuş palavra.
    Müptezel dolu. Pakistana verdiğin sözüm ona "%100 yerli" üretimi ATAKlar motorsuz çıktı. Kore bu yüzden senin Atak'ını almadı. Çünkü ambargo yediğini, %...
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    3 Yanıt Yanıtla +7
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hani Koreliler bizi severdi? Bizim bahsedilen İHAların harp başlığı daha güçlü ve nesne tabanlı kilitlenme yapabiliyor. Bine yakın şehit, 2 bine yakın yaralımız oldu vaktinde bunlar için. Pehhh...
    Hani Koreliler bizi severdi? Bizim bahsedilen İHAların harp başlığı daha güçlü ve nesne tabanlı kilitlenme yapabiliyor. Bine yakın şehit, 2 bine yakın yaralımız...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    ozanbey86 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    yaw biz dururken israille ne iş bayraktar size kamikaze'nin kralını yapardı sizde bize cep telefonu konusunda bi el ataydınız para sürekli dışarıya gidiyor araba konusunda da motor falan alırdık hee ama amerika ambargo uygularsa kore dünyaya sattığı malın yüzde 1 'ni satamaz onlarda haklı
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    D Dellialli 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Müptezel dolu.

    Pakistana verdiğin sözüm ona "%100 yerli" üretimi ATAKlar motorsuz çıktı. Kore bu yüzden senin Atak'ını almadı. Çünkü ambargo yediğini, %100 dediğinin aslında %1 olduğunu bildiği için.

    Bu %100 yerli denilen İHA'lar için de aynı. Adam "ben bundan drone alıcam ama bu adamın %100 yerli dediği sistemin %90'ı yabancı. Yarın öbürgün bu teknolojileri aldığı Kanada, Amerika, Almanya, Hollanda gibi şirketlerle ters düşerse ben nasıl bu İHA'lara yedek parça alıcam" diye düşünmemek için bu işin gerçek öncüsü olan İsrail'den alıyor.

    Müptezeller birde dost düşman yapıyorlar işlerine gelmeyince gerçekler. Biz bu yüzden yapılan "%100 yerli ve milli" propagandasını eleştiriyoruz. Çünkü yalan! çünkü bir kesimi aptal yerine koymak için uydurulmuş palavra.
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    Nevfel (T. I.) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Dellialli
    Yavaş, yavaş at.



    %100 dediğimiz %1 miş. Ayıp utanmadan sıkılmadan yalan konuşuyor.

    Atak'ın motoru da hazır yakında. Sen çatla.



    Merak etme vermedikleri her parçanın yerlisini kısa sürede yaptık yapıyoruz yaparız!



    Ben vermedikleri her parçaya sevinirim.



    Malum zamanında abd beleş uçak veriyor diye uçak fabrikasını kapatan chp kafası sayesinde çok geri kaldık.



    Ek olarak G. Kore dost ülkede olsa çin ve k.kore korkusundan her zaman abd ve onun efendisi israile bağlıdır. Menfaati öyledir. Yoksa çin kısa sürede yutar onları.
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    H hanahmet (ahmet han ayas) 22 sa. ( Mesaj Silindi ) Dellialli
    Burada gördüüm kadarıyla %1 yerli olan sensin.

    Aynı firma israile de ürün satıyor. bilgin olsun.
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hani Koreliler bizi severdi? Bizim bahsedilen İHAların harp başlığı daha güçlü ve nesne tabanlı kilitlenme yapabiliyor. Bine yakın şehit, 2 bine yakın yaralımız oldu vaktinde bunlar için. Pehhh...
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    A ahmet1905_47 (ahmet ugur sari) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Schtroumpf Grognon
    ülkelerin dostları olmaz çıkarları olur.
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