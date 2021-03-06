SpaceX, 20. Starlink görevini de başarıyla tamamladı (VİDEO)

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SpaceX'in uzaydan internet projesi Starlink müthiş bir hızla büyümeye devam ediyor. Şirket bu hafta 20. Starlink görevini de başarıyla tamamladı. Starlink-20 görevinin ardından yörüngedeki aktif uydu sayısı 1150'ye yaklaşmış oldu. SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell,1500 uyduluk filoya ulaştıktan sonra küresel kapsamanın mümkün olacağını söylemişti.

ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nden kalkışa geçen Falcon 9 roketi, tam 60 Starlink uydusunu sorunsuz bir şekilde yörüngeye ulaştırmayı başardı. Roket ayrıca geri dönüşte kusursuz bir iniş de gerçekleştirdi.

Görevin ardından açıklama yapan SpaceX itki mühendisi Youmei Zhou, Starlink-20 misyonunda Falcon 9 roketinin 75. başarılı inişine imza attıklarını açıkladı. Görevde kullanılan iticinin ise 8. göreviydi. Zhou, her bir Falcon 9 iticisinin çok küçük bakımlarla birlikte en az 10 kez kullanılabileceğini belirtti.

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Elon Musk'tan Starlink açıklaması: Hızlar 300Mbit'e çıkıyor

SpaceX geçtiğimiz Şubat ayında yapılan resmi bir açıklamada, Starlink kullanıcı sayısının 10 bini geride bıraktığını duyurmuştu. Şu anda beta sürecinde bulunan servis ABD, Kanada ve İngiltere'de hizmet veriyor. Starlink'in bu yılın sonlarına doğru tüm dünyaya açılacağı belirtildi.

Ayrıca Bkz. "Starlink Türkiye'den ön siparişe açıldı: 2021'de kapsama alanına giriyor"

Starlink için şu anda Türkiye'den de ön sipariş verilebiliyor. Ancak Starlink'in ülkemizde hizmet verebilmesi için öncelikle resmi lisans alınması gerek. Bu tarafta SpaceX ve Türkiye arasında resmi görüşmeler yapılıyor mu, yapılıyorsa da görüşmeler şu anda hangi aşamada herhangi bir bilgimiz yok.

Starlink Türkiye'ye giriş yapsa dahi maalesef çok yüksek ücretler ödememiz gerekecek. Şu anda ABD, Kanada ve İngiltere'de Starlink kiti için 500 dolar, aylık abonelik ücreti olarak ise 99 dolar isteniyor. Elon Musk, tüm dünyada aynı temel fiyatın (vergiler hariç) uygulanacağını söylemişti. En azından ilk aşamada bölgesel fiyatlandırma politikası izlenmeyecek.

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