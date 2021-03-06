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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SpaceX, 20. Starlink görevini de başarıyla tamamladı (VİDEO)

    SpaceX'in 20. Starlink görevinde tam 60 uydu yörüngeye taşındı. Yörüngedeki aktif Starlink uydu sayısı böylece 1143'e ulaşmış oldu. 2021'in sonlarına doğru tüm dünyayı kapsama alanına alma planı var.
    06 Mart 2021, 01:20 (Güncellendi, 2 gün)
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    SpaceX, 20. Starlink görevini de başarıyla tamamladı (VİDEO)
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    SpaceX'in uzaydan internet projesi Starlink müthiş bir hızla büyümeye devam ediyor. Şirket bu hafta 20. Starlink görevini de başarıyla tamamladı. Starlink-20 görevinin ardından yörüngedeki aktif uydu sayısı 1150'ye yaklaşmış oldu. SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell,1500 uyduluk filoya ulaştıktan sonra küresel kapsamanın mümkün olacağını söylemişti.

    ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nden kalkışa geçen Falcon 9 roketi, tam 60 Starlink uydusunu sorunsuz bir şekilde yörüngeye ulaştırmayı başardı. Roket ayrıca geri dönüşte kusursuz bir iniş de gerçekleştirdi.

    Görevin ardından açıklama yapan SpaceX itki mühendisi Youmei Zhou, Starlink-20 misyonunda Falcon 9 roketinin 75. başarılı inişine imza attıklarını açıkladı. Görevde kullanılan iticinin ise 8. göreviydi. Zhou, her bir Falcon 9 iticisinin çok küçük bakımlarla birlikte en az 10 kez kullanılabileceğini belirtti.

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    SpaceX geçtiğimiz Şubat ayında yapılan resmi bir açıklamada, Starlink kullanıcı sayısının 10 bini geride bıraktığını duyurmuştu. Şu anda beta sürecinde bulunan servis ABD, Kanada ve İngiltere'de hizmet veriyor. Starlink'in bu yılın sonlarına doğru tüm dünyaya açılacağı belirtildi.

    Ayrıca Bkz. "Starlink Türkiye'den ön siparişe açıldı: 2021'de kapsama alanına giriyor"

    Starlink için şu anda Türkiye'den de ön sipariş verilebiliyor. Ancak Starlink'in ülkemizde hizmet verebilmesi için öncelikle resmi lisans alınması gerek. Bu tarafta SpaceX ve Türkiye arasında resmi görüşmeler yapılıyor mu, yapılıyorsa da görüşmeler şu anda hangi aşamada herhangi bir bilgimiz yok.

    Starlink Türkiye'ye giriş yapsa dahi maalesef çok yüksek ücretler ödememiz gerekecek. Şu anda ABD, Kanada ve İngiltere'de Starlink kiti için 500 dolar, aylık abonelik ücreti olarak ise 99 dolar isteniyor. Elon Musk, tüm dünyada aynı temel fiyatın (vergiler hariç) uygulanacağını söylemişti. En azından ilk aşamada bölgesel fiyatlandırma politikası izlenmeyecek.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Amaç, yörüngeye toplamda 4,425 uydu ateşleyerek küresel internet ağı kurmak. Uzay çöplüğü olarak boş boş gezinenlerin sayısı ise tam 2,600. Bunca uydu dünyaya büyük bir tehlike değil mi? Biri parçalansa diğerlerini de paramparça eder. Ya sonra? Yapılmaya çalışılan internet ağı var olanı da yok edip tamamen internetsiz ve telefon ve iletişimsizlik içinde kalabiliriz? Bunun yanında yörüngemiz tam olarak bir şirkete veya bir ülkeye mi ait? Her milyarder kafasına göre dünya yörüngesine bin uydu yollayabiliyor mu böyle? Kimden izin alıyorlar çok merak ediyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
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    B BigMajestic (Sezer Demir) 2 gün ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Uydular ömürlerini tamamladıklarında kendini dünya atmosferine sokarak kendi kendini yok etmek üzere tasarlandı. Yani hiçbiri yönrüngede sonsuza kadar dolanmayacak. Bunun yanında diğer ülkelerde kendi uydularını gönderiyor zaten. Sadece bu kadar fazla uyduyu gönderebilecek kapasiteye sahip şirketleri yok. SpaceX'in en büyük gücü kendi kendine inebilen roketleri sayesinde fırlatılma masraflarını çok büyük oranda düşürmesi. Bu arada evet bir üğlke tepesinden bir uydu geçtimi ister ise o uyduyu yok edebilir. Fakat dünya devi olmak bu tür artılar getiriyor işte. Dünyada Amerika ve Çin'e kafa tutabilecek ülke yok şuanda.
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    the_hornet (Mustafa Sancar) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Arkadaş ben Kurtköy'den Kadıköy'e gidip gelemiyorum adamlar bilmem kaç bin metreye uydu fırlatıp geri geri indiriyor....
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