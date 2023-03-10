G.SKILL ilk ikili olmayan 24 GB DDR5-8000 kitlerini duyurdu

Tam Boyutta Gör DRAM üreticilerinin 24 Gb modülleri üretmesinin ardından bellek üreticileri 24 GB ve 48 GB ikili olmayan DDR5 belleklerini piyasaya sürmeye başladı. Giderek büyüyen bu yeni bellek piyasasına daha önce Corsair’in girdiğini görmüştük. Şimdi ise G.Skill, Trident Z5 DDR5 bellekleriyle piyasaya adım atıyor.

G.Skill'de ikili olmayan bellek trendine uydu

Tam Boyutta Gör Yeni G.Skill Trident Z5 DDR5 bellekler 24 GB ve 48 GB bellek kitleri olarak piyasaya sürüldü. G.Skill şimdilik iki adet 24 GB’lık kitini duyurmuş durumda ancak ilerleyen zamanlarda 48 GB modüllere dayanan kitler de gelecektir. Öte yandan yeni Trident Z5 DDR5 bellekler DDR5-8000 seviyesinde hızlara ulaşabiliyor. CL38 değerlerine sahip olan bellekler Intel XMP 3.0'ı da destekliyor.

Corsair, 192 GB DDR5 bellek kitlerinin satışına başladı 2 gün önce eklendi

G.Skill tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde belleklerin ROG Maximus Z790 Apex anakart ve Intel Core i9-13900K işlemci ile 123,76 GB/s okuma, 120,75 GB/s yazma ve 118,02 GB/s kopyalama hızlarına erişebildiği görülüyor. G.Skill yeni bellek kitlerinin Nisan ayında raflarda olacağını belirtirken herhangi bir fiyat bilgisi paylaşmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ram Haberleri

G.SKILL 24 GB DDR5-8000 kitlerini duyurdu