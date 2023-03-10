G.SKILL ilk ikili olmayan 24 GB DDR5-8000 kitlerini duyurdu

G.Skill'de ikili olmayan bellek trendine uydu
G.Skill tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde belleklerin ROG Maximus Z790 Apex anakart ve Intel Core i9-13900K işlemci ile 123,76 GB/s okuma, 120,75 GB/s yazma ve 118,02 GB/s kopyalama hızlarına erişebildiği görülüyor. G.Skill yeni bellek kitlerinin Nisan ayında raflarda olacağını belirtirken herhangi bir fiyat bilgisi paylaşmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez