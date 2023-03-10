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    Anlık Bildirim

    G.SKILL ilk ikili olmayan 24 GB DDR5-8000 kitlerini duyurdu

    24 GB ikili olmayan RAM’ler yaygınlaşmaya devam ediyor. G.Skill, 8000 Mbps'ye varan hızlarda 48 GB kapasite sunan ilk ikili olmayan Trident Z5 DDR5 bellek kitini piyasaya sürdü.
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    G.Skill Trident Z5 DDR5 48GB Tam Boyutta Gör
    DRAM üreticilerinin 24 Gb modülleri üretmesinin ardından bellek üreticileri 24 GB ve 48 GB ikili olmayan DDR5 belleklerini piyasaya sürmeye başladı. Giderek büyüyen bu yeni bellek piyasasına daha önce Corsair’in girdiğini görmüştük. Şimdi ise G.Skill, Trident Z5 DDR5 bellekleriyle piyasaya adım atıyor.

    G.Skill'de ikili olmayan bellek trendine uydu

    G.SKILL 24 GB DDR5-8000 kitlerini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Yeni G.Skill Trident Z5 DDR5 bellekler 24 GB ve 48 GB bellek kitleri olarak piyasaya sürüldü. G.Skill şimdilik iki adet 24 GB’lık kitini duyurmuş durumda ancak ilerleyen zamanlarda 48 GB modüllere dayanan kitler de gelecektir. Öte yandan yeni Trident Z5 DDR5 bellekler DDR5-8000 seviyesinde hızlara ulaşabiliyor. CL38 değerlerine sahip olan bellekler Intel XMP 3.0'ı da destekliyor.

    G.Skill tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde belleklerin ROG Maximus Z790 Apex anakart  ve  Intel Core i9-13900K işlemci ile 123,76 GB/s okuma, 120,75 GB/s yazma ve 118,02 GB/s kopyalama hızlarına erişebildiği görülüyor. G.Skill yeni bellek kitlerinin Nisan ayında raflarda olacağını belirtirken herhangi bir fiyat bilgisi paylaşmadı.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 1 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 3 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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