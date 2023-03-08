Corsair, 192 GB DDR5 bellek kitlerini sundu: ‘Sadece’ 750 dolar

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl DRAM üreticileri yeni 24 GB ve 48 GB bellek modüllerini duyurmuştu. Şimdi ise bu bellekler artık son kullanıcının seçenek havuzuna eklenmeye başladı. Bu bellek tipleri yeni olduğu için şimdilik biraz fiyatları yüksek olsa da Corsair, 192 GB DDR5 kitlerini satışa çıkarmaya başlamış durumda.

Bu ikili olmayan yeni bellek kapasiteleri çekirdek başına düşen bellek miktarının ayarlanmasını daha kolay bir hale getirdiğini için son dönemlerde ön plana çıkmakta. Esasında sunucu tarafı için bu bellek kapasiteleri daha büyük öneme sahip olsa da normal tüketiciler için de mevcut kapasite seçeneklerine alternatif sunması açısından kolaylık sağlıyor.

Corsair 192 GB DDR5 kitini satışa sundu

Bu bağlamda Corsair, özellikle pazarın meraklı kesimini hedefleyen 192 GB DDR5 bellek kitlerini satışa sundu. Kit iki versiyon şeklinde ve Corsair Vengeance markası altında satışa sunulacak. İki kit arasında teknik olarak herhangi bir fark bulunmazken bir RGB’li diğeri aydınlatmasız klasik tasarıma sahip. Dolayısıyla aralarında ufak da bir fiyat farkı var.

Corsair’den iddialı DDR5 bellekler 2 hf. önce eklendi

Her iki versiyon da dört adet 48 GB modül içermekte, 38-38-38-84 zamanlamalı DDR5-5200 (PC5-41600) bellekleri kullanmakta ve 1.25V ile çalışmakta. RGB olmayan bellek kitinin fiyatı 725 dolar iken, RGB versiyonu 750 dolar ile biraz daha pahalı bir etikete sahip.

Tam Boyutta Gör 192 GB'lık kitlerin genel kullanıma sunulmasının yanı sıra Corsair, daha yüksek performanslı 48GB DDR5-7000 bellek kitlerini de duyurdu. RGB ve RGB olmayan çeşitleri de bulunan bu daha hızlı Vengeance bellek kitleri, iki DDR5-7000 (PC5-56000) 24GB modülden oluşuyor ve 40-52-52-114 zamanlamalarla ve 1.4V'da çalışıyor. RGB olmayan bellek kitinin fiyatı 275 dolar, RGB versiyonunun ise 285 dolar olarak açıklandığını belirtelim.

Corsair, Vengeance DDR5 bellek kitlerinin tamamının 13. Nesil Raptor Lake işlemciler için Intel 700 serisi anakartlarla uyumlu olduğunu söylüyor. Eğer sisteminize bu belleklerde alacaksanız anakartınızın ve işlemcinizin uyumlu olup olmadığını kontrol etmenizi öneririz. Bazı anakartlar yazılım güncellemesine ihtiyaç duymadan bu bellekleri desteklese de bazıları güncelleme ile bu yeteneği getiriyor. AMD tarafında işler biraz karışık ve şimdilik sessiz.

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Corsair, 192 GB DDR5 bellek kitlerinin satışına başladı