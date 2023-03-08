Corsair, 192 GB DDR5 bellek kitlerini sundu: ‘Sadece’ 750 dolar

Bu ikili olmayan yeni bellek kapasiteleri çekirdek başına düşen bellek miktarının ayarlanmasını daha kolay bir hale getirdiğini için son dönemlerde ön plana çıkmakta. Esasında sunucu tarafı için bu bellek kapasiteleri daha büyük öneme sahip olsa da normal tüketiciler için de mevcut kapasite seçeneklerine alternatif sunması açısından kolaylık sağlıyor.
Corsair 192 GB DDR5 kitini satışa sundu
Bu bağlamda Corsair, özellikle pazarın meraklı kesimini hedefleyen 192 GB DDR5 bellek kitlerini satışa sundu. Kit iki versiyon şeklinde ve Corsair Vengeance markası altında satışa sunulacak. İki kit arasında teknik olarak herhangi bir fark bulunmazken bir RGB’li diğeri aydınlatmasız klasik tasarıma sahip. Dolayısıyla aralarında ufak da bir fiyat farkı var.
Her iki versiyon da dört adet 48 GB modül içermekte, 38-38-38-84 zamanlamalı DDR5-5200 (PC5-41600) bellekleri kullanmakta ve 1.25V ile çalışmakta. RGB olmayan bellek kitinin fiyatı 725 dolar iken, RGB versiyonu 750 dolar ile biraz daha pahalı bir etikete sahip.
Corsair, Vengeance DDR5 bellek kitlerinin tamamının 13. Nesil Raptor Lake işlemciler için Intel 700 serisi anakartlarla uyumlu olduğunu söylüyor. Eğer sisteminize bu belleklerde alacaksanız anakartınızın ve işlemcinizin uyumlu olup olmadığını kontrol etmenizi öneririz. Bazı anakartlar yazılım güncellemesine ihtiyaç duymadan bu bellekleri desteklese de bazıları güncelleme ile bu yeteneği getiriyor. AMD tarafında işler biraz karışık ve şimdilik sessiz.Kaynakça https://www.pcmag.com/news/corsair-starts-selling-192gb-ddr5-memory-kits https://www.corsair.com/newsroom/press-release/high-performance-and-capacity-corsair-launches-7000mt-s-48gb-ddr5-memory-kits Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez