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    Corsair, 192 GB DDR5 bellek kitlerini sundu: ‘Sadece’ 750 dolar

    Corsair, birkaç hafta önce 24 GB ve 48 GB bellek kitlerini satmaya başlamıştı. Şimdi ise 192 GB DDR5 kitlerini oldukça yüksek bir fiyat karşılığında alıcılara sunmuş durumda.
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    Corsair, 192 GB DDR5 bellek kitlerinin satışına başladı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl DRAM üreticileri yeni 24 GB ve 48 GB bellek modüllerini duyurmuştu. Şimdi ise bu bellekler artık son kullanıcının seçenek havuzuna eklenmeye başladı. Bu bellek tipleri yeni olduğu için şimdilik biraz fiyatları yüksek olsa da Corsair, 192 GB DDR5 kitlerini satışa çıkarmaya başlamış durumda.

    Bu ikili olmayan yeni bellek kapasiteleri çekirdek başına düşen bellek miktarının ayarlanmasını daha kolay bir hale getirdiğini için son dönemlerde ön plana çıkmakta. Esasında sunucu tarafı için bu bellek kapasiteleri daha büyük öneme sahip olsa da normal tüketiciler için de mevcut kapasite seçeneklerine alternatif sunması açısından kolaylık sağlıyor.

    Corsair 192 GB DDR5 kitini satışa sundu

    Bu bağlamda Corsair, özellikle pazarın meraklı kesimini hedefleyen 192 GB DDR5 bellek kitlerini satışa sundu. Kit iki versiyon şeklinde ve Corsair Vengeance markası altında satışa sunulacak. İki kit arasında teknik olarak herhangi bir fark bulunmazken bir RGB’li diğeri aydınlatmasız klasik tasarıma sahip. Dolayısıyla aralarında ufak da bir fiyat farkı var.

    Her iki versiyon da dört adet 48 GB modül içermekte, 38-38-38-84 zamanlamalı DDR5-5200 (PC5-41600) bellekleri kullanmakta ve 1.25V ile çalışmakta. RGB olmayan bellek kitinin fiyatı 725 dolar iken, RGB versiyonu 750 dolar ile biraz daha pahalı bir etikete sahip.

    Corsair, 192 GB DDR5 bellek kitlerinin satışına başladı Tam Boyutta Gör
    192 GB'lık kitlerin genel kullanıma sunulmasının yanı sıra Corsair, daha yüksek performanslı 48GB DDR5-7000 bellek kitlerini de duyurdu. RGB ve RGB olmayan çeşitleri de bulunan bu daha hızlı Vengeance bellek kitleri, iki DDR5-7000 (PC5-56000) 24GB modülden oluşuyor ve 40-52-52-114 zamanlamalarla ve 1.4V'da çalışıyor. RGB olmayan bellek kitinin fiyatı 275 dolar, RGB versiyonunun ise 285 dolar olarak açıklandığını belirtelim.

    Corsair, Vengeance DDR5 bellek kitlerinin tamamının 13. Nesil Raptor Lake işlemciler için Intel 700 serisi anakartlarla uyumlu olduğunu söylüyor. Eğer sisteminize bu belleklerde alacaksanız anakartınızın ve işlemcinizin uyumlu olup olmadığını kontrol etmenizi öneririz. Bazı anakartlar yazılım güncellemesine ihtiyaç duymadan bu bellekleri desteklese de bazıları güncelleme ile bu yeteneği getiriyor. AMD tarafında işler biraz karışık ve şimdilik sessiz.

    Kaynakça https://www.pcmag.com/news/corsair-starts-selling-192gb-ddr5-memory-kits https://www.corsair.com/newsroom/press-release/high-performance-and-capacity-corsair-launches-7000mt-s-48gb-ddr5-memory-kits
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 13 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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