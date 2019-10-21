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    Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    G.SKILL dünyanın en düşük gecikmeli DDR4-4000 belleklerini duyurdu

    Intel ve AMD işlemcilerinin biraz daha fazla bant genişliği kullanmasını sağlayacak olan G.SKILL’in yeni bellek seti DDR4-4000 CL15 32GB en düşük gecikme rekoruna sahip.
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    Ram
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    G.SKILL dünyanın en düşük gecikmeli DDR4-4000 belleklerini duyurdu
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    Bellek teknolojilerinde sınırları zorlama konusunda uzman firmalardan olan Tayvanlı G.SKILL, bu kez gecikme sürelerinde dünya rekoruna imza atan yeni belleklerini duyurdu. Yeni bellekler bant genişliklerine katkı yapıyor.

    G.SKILL DDR4-4000 CL15 32GB özellikleri

    G.SKILL DDR4-4000 CL15 32GB bellek kitleri CL15-16-16-36 zamanlamasına sahip ve alanında ilk. Daha önce DDR4-4000 belleklerde gecikme zamanlaması rekoru CL17 şeklindeydi. Daha iyileştirilmiş gecikme süreleri bant genişliğini de etkiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft: Android en iyi seçimimizdi"

    G.SKILL DDR4-4000 CL15 32GB bellek kitleri 1.5V altında MSI MEG Z390 ACE anakart ve Intel Core i7-9700K işlemcisi ile onaylanmış. Ayrıca AMD Ryzen 9 3900X ve MSI X570 Unify anakartı ile de teste sokulmuş.

    AMD Ryzen 9 3900X işlemcisi normalde 50GB/s bant genişliği değerine ulaşırken yeni bellekler ile test edildiğinde bellek okumada 61GB/s, bellek yazmada 58GB/s ve bellek kopyalamada 65GB/s değerlerini zorlamış.

    G.SKILL dünyanın en düşük gecikmeli DDR4-4000 belleklerini duyurdu
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    G.SKILL DDR4-4000 CL15 32GB bellek kitleri hem klasik Trident Z serisinde hem de RGB destekli Trident Z Royal serisinde yer alacak. Intel XMP 2.0 desteği de sunan bellekler yıl sonunda piyasada olacak.



    https://www.guru3d.com/news-story/g-skill-launches-extreme-low-latency-ddr4-4000-cl15-32gb-memory-kits.html Yorum Yaz
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    estrofem 2 sa. en beğenilen
    DDR3 1600 mhz cl9 devam...
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    OverClocK1ng 1 sa.
    Adı üstünde: GSkill. Great Skill in Memory.
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    Ussuz 1 sa.
    Bellekler kuyumcuda pırlanta reyonunda satılacak heralde, o nasıl tasarım öyle?
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    estrofem 2 sa. en beğenilen
    DDR3 1600 mhz cl9 devam...
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    IceRulez 2 sa.
    wow. muazzam değerler.
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    homebird 2 sa.
    Bu muymuş rekor ? DDR2 CL4 (4-4-4-12) ramlerim vardı efsaneydi. Hey gidi günler...
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    Ridianod 2 sa. homebird
    Kaç mhz de hocam? Yüksek hız düşük CL ile belleğe ulaşma hızı ve haliyle gecikme düşüyor. Bellek erişim hızına bakınca 800 mhz cl4, 4000 cl15den %25 daha yavaş kalıyor.
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    estrofem 2 sa. homebird
    CL6 800 Mhz Kingston var bendede.
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    selahattın ısık 2 sa.
    kaporta kadar motorda iddialıymış..
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    Feyzuli 2 sa.
    DDR5 gelsin artık. Intelin 14++++++ işine döndü iyice. Yıllardır DDR4 de tıkandı kaldı teknoloji.
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    g.skill, G.SKILL DDR4-4000 CL15 32GB ve
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