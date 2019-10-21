G.SKILL dünyanın en düşük gecikmeli DDR4-4000 belleklerini duyurdu

Bellek teknolojilerinde sınırları zorlama konusunda uzman firmalardan olan Tayvanlı G.SKILL, bu kez gecikme sürelerinde dünya rekoruna imza atan yeni belleklerini duyurdu. Yeni bellekler bant genişliklerine katkı yapıyor.
G.SKILL DDR4-4000 CL15 32GB özellikleri
G.SKILL DDR4-4000 CL15 32GB bellek kitleri CL15-16-16-36 zamanlamasına sahip ve alanında ilk. Daha önce DDR4-4000 belleklerde gecikme zamanlaması rekoru CL17 şeklindeydi. Daha iyileştirilmiş gecikme süreleri bant genişliğini de etkiliyor.
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G.SKILL DDR4-4000 CL15 32GB bellek kitleri 1.5V altında MSI MEG Z390 ACE anakart ve Intel Core i7-9700K işlemcisi ile onaylanmış. Ayrıca AMD Ryzen 9 3900X ve MSI X570 Unify anakartı ile de teste sokulmuş.
AMD Ryzen 9 3900X işlemcisi normalde 50GB/s bant genişliği değerine ulaşırken yeni bellekler ile test edildiğinde bellek okumada 61GB/s, bellek yazmada 58GB/s ve bellek kopyalamada 65GB/s değerlerini zorlamış.
G.SKILL DDR4-4000 CL15 32GB bellek kitleri hem klasik Trident Z serisinde hem de RGB destekli Trident Z Royal serisinde yer alacak. Intel XMP 2.0 desteği de sunan bellekler yıl sonunda piyasada olacak.
https://www.guru3d.com/news-story/g-skill-launches-extreme-low-latency-ddr4-4000-cl15-32gb-memory-kits.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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