G.SKILL dünyanın en düşük gecikmeli DDR4-4000 belleklerini duyurdu

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Bellek teknolojilerinde sınırları zorlama konusunda uzman firmalardan olan Tayvanlı G.SKILL, bu kez gecikme sürelerinde dünya rekoruna imza atan yeni belleklerini duyurdu. Yeni bellekler bant genişliklerine katkı yapıyor.

G.SKILL DDR4-4000 CL15 32GB özellikleri

G.SKILL DDR4-4000 CL15 32GB bellek kitleri CL15-16-16-36 zamanlamasına sahip ve alanında ilk. Daha önce DDR4-4000 belleklerde gecikme zamanlaması rekoru CL17 şeklindeydi. Daha iyileştirilmiş gecikme süreleri bant genişliğini de etkiliyor.

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G.SKILL DDR4-4000 CL15 32GB bellek kitleri 1.5V altında MSI MEG Z390 ACE anakart ve Intel Core i7-9700K işlemcisi ile onaylanmış. Ayrıca AMD Ryzen 9 3900X ve MSI X570 Unify anakartı ile de teste sokulmuş.

AMD Ryzen 9 3900X işlemcisi normalde 50GB/s bant genişliği değerine ulaşırken yeni bellekler ile test edildiğinde bellek okumada 61GB/s, bellek yazmada 58GB/s ve bellek kopyalamada 65GB/s değerlerini zorlamış.

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G.SKILL DDR4-4000 CL15 32GB bellek kitleri hem klasik Trident Z serisinde hem de RGB destekli Trident Z Royal serisinde yer alacak. Intel XMP 2.0 desteği de sunan bellekler yıl sonunda piyasada olacak.

https://www.guru3d.com/news-story/g-skill-launches-extreme-low-latency-ddr4-4000-cl15-32gb-memory-kits.html