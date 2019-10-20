Microsoft: Android en iyi seçimimizdi

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Yıllarca Android işletim sistemine sıcak bakmamakla ve bu nedenle Nokia markasını batırmakla eleştirilen Microsoft bu hafta ilginç bir açıklama yaptı. Eleştirileri kabul edercesine itiraf gibi bir açıklamaydı bu.

Yıllar sonra gelen itiraf

Bilindiği üzere firmanın çift ekrana sahip olan Surface Duo akıllı telefonu Android işletim sistemi üzerinde yükseliyor. Bir dönem modifiye edilmiş Nokia X Android telefonları saymazsak firmanın ilk Android işletim sistemli telefonu diyebiliriz.

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Microsoft ürün şefi Panos Panay yaptığı açıklamada Surface Duo için en iyi işletim sisteminin Android olduğunu dile getirdi. Panay yeni cihazın konsepti gereği Windows işletim sistemine uyumlu olmayacağının da altını çizdi.

Aslında Microsoft’u başka bir tercihi olmadığını da görmüş oluyoruz. Lumia telefonların fişini çektikten sonra Windows 10 mobile işletim sistemi de tarihe karıştı. iOS zaten Apple’a özgü bir sistem. Bu bakımdan geriye sadece Android işletim sistemi kalıyor. Zaten yeniden pazara çıkan Nokia markası da Android işletim sistemini kullanıyor.

Pek çok otorite Lumia döneminde Microsoft’un en azından bir seride Android tercihi yapmış olsaydı bugün hala mobil cihaz pazarında bir şansının olacağını düşünüyor zira o dönem Zeiss kamera, optik dengeleme, 40MP üzeri sensör gibi çok önemli silahları da boşa harcanmıştı.

https://www.phonearena.com/news/Microsoft-Android-best-mobile-OS_id119778