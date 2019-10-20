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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft: Android en iyi seçimimizdi

    Surface Duo çift ekranlı akıllı telefon konseptinde Android işletim sistemini tercih eden Microsoft bundan oldukça memnun. Firma en iyi seçim olduğunu düşünüyor.
    1 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Microsoft: Android en iyi seçimimizdi
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    Yıllarca Android işletim sistemine sıcak bakmamakla ve bu nedenle Nokia markasını batırmakla eleştirilen Microsoft bu hafta ilginç bir açıklama yaptı. Eleştirileri kabul edercesine itiraf gibi bir açıklamaydı bu.

    Yıllar sonra gelen itiraf

    Bilindiği üzere firmanın çift ekrana sahip olan Surface Duo akıllı telefonu Android işletim sistemi üzerinde yükseliyor. Bir dönem modifiye edilmiş Nokia X Android telefonları saymazsak firmanın ilk Android işletim sistemli telefonu diyebiliriz.

    Ayrıca Bkz. "Zombieland: Double Tapper indirmeye sunuldu"

    Microsoft ürün şefi Panos Panay yaptığı açıklamada Surface Duo için en iyi işletim sisteminin Android olduğunu dile getirdi. Panay yeni cihazın konsepti gereği Windows işletim sistemine uyumlu olmayacağının da altını çizdi.

    Aslında Microsoft’u başka bir tercihi olmadığını da görmüş oluyoruz. Lumia telefonların fişini çektikten sonra Windows 10 mobile işletim sistemi de tarihe karıştı. iOS zaten Apple’a özgü bir sistem. Bu bakımdan geriye sadece Android işletim sistemi kalıyor. Zaten yeniden pazara çıkan Nokia markası da Android işletim sistemini kullanıyor.

    Pek çok otorite Lumia döneminde Microsoft’un en azından bir seride Android tercihi yapmış olsaydı bugün hala mobil cihaz pazarında bir şansının olacağını düşünüyor zira o dönem Zeiss kamera, optik dengeleme, 40MP üzeri sensör gibi çok önemli silahları da boşa harcanmıştı.



    https://www.phonearena.com/news/Microsoft-Android-best-mobile-OS_id119778 Yorum Yaz
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    mert1907 58 dk. en beğenilen
    Size güvenip zamanında Windows Phone alanlara yazık. Gerçi iyi oldu, olur da ileri de yine mobil pazara kendi sistemleriyle girmek isterlerse bu sefer millet yemez.
    Size güvenip zamanında Windows Phone alanlara yazık. Gerçi iyi oldu, olur da ileri de yine mobil pazara kendi sistemleriyle girmek isterlerse bu sefer millet ye...
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    kımyasal 13 dk.
    Günaydın
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    Spider_hip 24 dk.
    Microsoft zaten sürekli tükürdüğünü yalıyor, sürekli yanılıyor. Batırdıkları ie/edge içinde son çare yine google'ın chromium alt yapısına geçmekte buldular çareyi. Ha gerçi ne gerek vardı. Yani kullanan direk ham chrome u kullanır daha iyi ama tabi %10 da olsa piyasa tatlı.
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    Bay Robot 35 dk.
    Android dışında bir seçenekleri yoktu zaten...
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    Symbianist 48 dk.
    Microsoft da artık eleman oldu.
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    mert1907 58 dk. en beğenilen
    Size güvenip zamanında Windows Phone alanlara yazık. Gerçi iyi oldu, olur da ileri de yine mobil pazara kendi sistemleriyle girmek isterlerse bu sefer millet yemez.
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    smart1978 1 sa.
    IOS var ama ....
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    kpln04 1 sa.
    Başka ne var ki
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