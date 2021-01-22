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    G.Skill üyelik ödülleri sona eriyor

    G.Skill Üyelik Programı kapsamında dağıtılacak ödüller için son tarih yaklaşıyor. Ay sonuna kadar mevcut G.Skill bileşenlerinizi kayıt ettiğinizde ödüllerden kazanma şansınız olacak.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    G.Skill üyelik ödülleri sona eriyor
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    Performans odaklı bellek ürünlerinin ve hız aşırtma rekorlarının tanınan ismi Tayvanlı G.Skill; üyelik programı kapsamında katılımcıları bekliyor. Program kapsamında üyelik ödüllerine başvurmak için zaman azaldı.

    G.Skill Üyelik Programı

    Dünya çapında G.Skill ürünlerine sahip olan sayısız tüketici mevcut ve Kasım sonunda başlayan üyelik programı bu tüketicileri bir araya getirmeyi amaçlıyor. Program kapsamında kullanıcılar ürünlerini kayıt edebiliyor, tecrübelerini paylaşabiliyor ve G.Skill ile ilgili güncellemeler alabiliyor. Ayrıca yakın gelecekte hız aşırtma ve espor organizasyonlarında da söz sahibi olabilecekler.

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    Ayrıca Bkz. "Balıklardan ilham alınarak geliştirilen robotlar, deniz araştırmaları için önemli görevler üstlenecekler"

    Üyelik programının başlaması şerefine bir de hediye kampanyası yapılıyor. Kampanya kapsamında kullanıcılar üyelik seviyelerine göre G.Skill bellek setleri ve diğer ürünlerinden kazanma şansına sahip olacak.

    Kullanıcılar üyelik programına katılarak G.Skill ürünlerini kayıt edecekler ve puan toplayacaklar. Toplanan puanlar üyelik seviyesini belirleyecek. Temel seviye VIP iken VIP Gold ve VIP Platinum şeklinde daha üst seviyeler mevcut. Her seviyenin ödülü ayrı. 100’den fazla G.Skill hediyesi bu seviyelere göre dağıtılacak. Kampanyada son tarih 1 Şubat 2021.

    Etkinlik sayfası



    https://www.techpowerup.com/277574/g-skill-announces-membership-program-over-100-prizes-up-for-grabs Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    9 saat önce
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