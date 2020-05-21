Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    G.SKILL yeni bir bellek hızı rekoru daha kırdı

    G.SKILL Trident Z Royal DDR4 bellek modeli ASUS ROG ekibi ile girdiği hız aşırtma testinde DDR4-6666MHz seviyesini geride bırakarak önemli bir rekor kırdı.
    2 sa.
    475
    11
    1
    Ram
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Hız aşırtma dendiğinde akla ilk gelen firmalardan olan Tayvanlı G.SKILL, salgın döneminde de bilgisayar bileşenlerini zorlamaya devam ediyor. Son testlerde G.SKILL Trident Z Royal yeni bir hız rekoru kırdı.

    İlginizi Çekebilir Avatar G.SKILL dünyanın en düşük gecikmeli DDR4-4000 belleklerini duyurdu

    Yeni rekor

    G.SKILL tarafından yapılan açıklamaya göre ASUS ROG ekibi ile birlikte yapılan testlerde ilk kez DDR4-6666MHz bellek hızlarına erişildiği duyuruldu. Frekans değeri ise 3332.7MHz şeklinde gerçekleşti. Böylece bellek sektöründe en yüksek hız elde edilmiş oldu.

    Ayrıca Bkz. "Samsung T7 Portable SSD satışa çıktı"

    Hız aşırtmacı BianBao tarafından yapılan testlerde G.SKILL Trident Z Royal DDR4 bellekler, Intel Core i9-10900K işlemci ve yeni ASUS ROG Maximus XII APEX anakart kullanıldı. Soğutma olarak da sıvı nitrojene yer verildi.

    Hız aşırtma testleri üreticilerin ne kadar dayanıklı bileşen kullandığını göstermesi açısından da dönemli. G.SKILL bu konuda kendisine oldukça güveniyor ve bellek ürünleri sık sık hız aşırtma testlerine konu oluyor.



    https://www.techpowerup.com/267441/g-skill-trident-z-royal-achieves-new-ddr4-6666-world-record-with-asus-rog Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    IceRulez (Osman R.F) 49 dk.
    o gecikme nedir öyle allah aşkına ? ne işe yarayacak o gecikme değerlerinde isterse 10k olsun hızı ramlerin ya ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 40 dk. The Last of Us Part II için özel PS4 ve aksesuar serisi 1 sa. GTA 5, sadece son üç ayda 10 milyon kopya daha sattı 1 sa. Çin, Koronavirüsün Ekonomik Etkileriyle Mücadelede İndirim Kuponlarına Başvurdu 1 sa. Valorant çıkış tarihi açıklandı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN G.SKILL yeni bir bellek hızı rekoru daha kırdı Sonraki Epic Store'dan bir bomba daha: Civilization 6 ücretsiz oldu! 2 sa. Volkswagen'in yeni reklam videosuna "ırkçılık" suçlaması 3 sa. Xiaomi Apollo, 2020'nin en iyi kameralı telefonu olabilir 3 sa. Sabrent dünyanın ilk 8TB M.2 NVMe SSD sürücüsünü duyurdu 3 sa. Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi The Old Guard'tan ilk fragman 4 sa. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle internet kullanımı ne kadar arttı? 4 sa. Realme'nin yeni kablosuz kulaklığı Buds Q, ilk görüntüleriyle karşımızda 5 sa. Küresel ısınma nedeniyle Antarktika'da su yosunu toplulukları belirmeye başladı 5 sa. Çift kameralı Roborock T7 Pro robot süpürge duyuruldu 6 sa. GMC, elektrikli Hummer pickup'ın çıkarılabilir tavanını gösterdi 6 sa. Intel, Rivet Networks’ü satın alıyor 7 sa. Huawei yıl sonunda 800 bin 5G baz istasyonu hedefliyor 8 sa. Mazda'nın ilk tamamen elektrikli modeli üretime girdi 8 sa. HES kodu kullanıma açıldı! Seyahat için gerekli olan kod nasıl alınır? 9 sa. Yeni çıkacak Galaxy A serisi telefonlara, Optik Görüntü Sabitleme teknolojisi geliyor 9 sa. Twitter seçili kişilerin cevap vermesi özelliğini test ediyor 9 sa. THY uçuşları durdurma kararını uzattı 10 sa. Ağustos ayında çıkacak Serious Sam 4: Planet Badass için yeni bir video yayınlandı 10 sa. Galaxy S20 Tactical Edition tanıtıldı: İşte özellikleri 11 sa. Honor X10 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi