G.SKILL yeni bir bellek hızı rekoru daha kırdı

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Hız aşırtma dendiğinde akla ilk gelen firmalardan olan Tayvanlı G.SKILL, salgın döneminde de bilgisayar bileşenlerini zorlamaya devam ediyor. Son testlerde G.SKILL Trident Z Royal yeni bir hız rekoru kırdı.

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Yeni rekor

G.SKILL tarafından yapılan açıklamaya göre ASUS ROG ekibi ile birlikte yapılan testlerde ilk kez DDR4-6666MHz bellek hızlarına erişildiği duyuruldu. Frekans değeri ise 3332.7MHz şeklinde gerçekleşti. Böylece bellek sektöründe en yüksek hız elde edilmiş oldu.

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Hız aşırtmacı BianBao tarafından yapılan testlerde G.SKILL Trident Z Royal DDR4 bellekler, Intel Core i9-10900K işlemci ve yeni ASUS ROG Maximus XII APEX anakart kullanıldı. Soğutma olarak da sıvı nitrojene yer verildi.

Hız aşırtma testleri üreticilerin ne kadar dayanıklı bileşen kullandığını göstermesi açısından da dönemli. G.SKILL bu konuda kendisine oldukça güveniyor ve bellek ürünleri sık sık hız aşırtma testlerine konu oluyor.

https://www.techpowerup.com/267441/g-skill-trident-z-royal-achieves-new-ddr4-6666-world-record-with-asus-rog

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