Gaida, Nvidia'nın ION GPU'sunu Core işlemci ailesiyle birlikte kullanıyor

Nvidia'nın Atom işlemciler için hazırladığı ION grafik yongası, Uzakdoğulu sistem üreticisi Giada tarafından LGA1156 formundaki Core i3, i5 ve i7 işlemcilerin işlemcilerin güç verdiği kompakt boyutlu medya bilgisayarında kullanılıyor. 174 x 230 x 55 mm boyutlarında olan ve 40 Watt güç çeken sistem, ION GPU'su ile 3D hızlandırma desteği sunduğu gibi yüksek tanımlı medyaları da sorunsuzca oynatabiliyor. Üzerinde yer alan iki adet SO-DIMM slotu ile 8GB'a kadar çift kanal DDR3-1066MHz bellek desteği sunan sistem, 2.5-inç boyutundaki SSD ve HDD'lerle kullanılıyor. Optik sürücü olarak DVD yazıcı veya Blu-ray ile alınabilen sistem, 802.11n WiFi desteği de sunuyor.

Üzerinde bir adet USB 3.0 portu bulunan mini-bilgisayarda HDMI konnektörüne de yer veriliyor. Çok formatlı kart okuyucusu da sahip olan D2301 model isimli medya bilgisayarına, işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium eşlik ediyor. Giada tarafından yakında satışa sunulması beklenen sistemin fiyatı ise açıklanmadı.