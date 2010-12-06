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Gaida, Nvidia'nın ION GPU'sunu Core işlemci ailesiyle birlikte kullanıyor

8 yıl
10,3b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gaida, Nvidia'nın ION GPU'sunu Core işlemci ailesiyle birlikte kullanıyor
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Nvidia'nın Atom işlemciler için hazırladığı ION grafik yongası, Uzakdoğulu sistem üreticisi Giada tarafından LGA1156 formundaki Core i3, i5 ve i7 işlemcilerin işlemcilerin güç verdiği kompakt boyutlu medya bilgisayarında kullanılıyor. 174 x 230 x 55 mm boyutlarında olan ve 40 Watt güç çeken sistem, ION GPU'su ile 3D hızlandırma desteği sunduğu gibi yüksek tanımlı medyaları da sorunsuzca oynatabiliyor. Üzerinde yer alan iki adet SO-DIMM slotu ile 8GB'a kadar çift kanal DDR3-1066MHz bellek desteği sunan sistem, 2.5-inç boyutundaki SSD ve HDD'lerle kullanılıyor. Optik sürücü olarak DVD yazıcı veya Blu-ray ile alınabilen sistem, 802.11n WiFi desteği de sunuyor.

Üzerinde bir adet USB 3.0 portu bulunan mini-bilgisayarda HDMI konnektörüne de yer veriliyor. Çok formatlı kart okuyucusu da sahip olan D2301 model isimli medya bilgisayarına, işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium eşlik ediyor. Giada tarafından yakında satışa sunulması beklenen sistemin fiyatı ise açıklanmadı.

Gaida, Nvidia'nın ION GPU'sunu Core işlemci ailesiyle birlikte kullanıyor
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acbold 8 yıl
satışa sunulduğu an DH tarafından incelenmesi gereken bi ürün. Fiyat Performans dışında tüm etiketleri kapar DH'den. tahminim 1000 $ civarları olucak.aynı tarz 5.25 lik bir platformda satılan PC ürünü.bu fiyatlarda piyasaya sunulmuştu.
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ozkan_tpc 8 yıl
İşte bu yaa, çok tatlı olmuş. İnş biraz da ucuz olur.
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jiddi 8 yıl
Oooo ! Fecimiş... tam istediğim gibi bir cihaz olur bu ama tuzlu da olur. Bunun AMD alternatiflerini de görmek isteriz.
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