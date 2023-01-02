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    Galax, iki tane RTX 4090 besleyebilen çift 16 pinli HOF 1300W güç kaynağını duyurdu

    Galax, Hall of Fame GH1300 güç kaynağıyla birlikte üst seviye PSU piyasasına giriyor. Galax HOF 1300W, sahip olduğu çift 16 pin güç konektörü ve ATX 3.0 uyumluluğu ile dikkat çekiyor.
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    Galax, ATX 3.0 uyumlu HOF 1300W güç kaynağını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Galax, Hall of Fame GH1300 güç kaynağını resmen tanıttı. Hali hazırda piyasada bulunan en dolu güç kaynaklarından birisi olan HOF GH1300, GeForce RTX 4090’dan iki tane besleyebilecek bir güç çıkışına sahip.

    MSI'a oranlar daha ucuz

    Galax, ATX 3.0 uyumlu HOF 1300W güç kaynağını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Galax Hall of Fame GH1300 iki tane RTX 4090 kartını besleyebiliyor zira bünyesinde iki adet 16 pin güç konektörü bulunduruyor. Adından da anlaşılacağı üzere 1300W nominal güç çıkışı sunan güç kaynağı 2600W tepe değerini de görebilecek şekilde derecelendirilmiş. ATX 3.0 uyumlu olarak PSU böylece MSI’ın üst seviye Ai1300P ürünüyle de rekabet edecek seviyede bulunuyor.

    Galax’ın Hall of Fame GH1300 güç kaynağı aynı zamanda 80PUS Platinum verimlilik sertifikasına da sahip. İki adet 16-pin "12VHPWR" güç konnektörü ile yerel PCIe 5.0 uyumluluğu esasında ürünün en can alıcı noktalarından diyebiliriz.

    Öte yandan Galax, anakart, bellek, ekran kartı ve depolama segmentlerinin yanında artık güç kaynağı pazarında da boy gösterecek. Son olarak GH1300 güç kaynağının fiyatı da MSI Ai1300P'den yaklaşık yüzde 24 daha ucuz olan 275 dolar olarak belirlenmiş durumda.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 6 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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