Galax, iki tane RTX 4090 besleyebilen çift 16 pinli HOF 1300W güç kaynağını duyurdu

MSI'a oranlar daha ucuz
Galax’ın Hall of Fame GH1300 güç kaynağı aynı zamanda 80PUS Platinum verimlilik sertifikasına da sahip. İki adet 16-pin "12VHPWR" güç konnektörü ile yerel PCIe 5.0 uyumluluğu esasında ürünün en can alıcı noktalarından diyebiliriz.
Öte yandan Galax, anakart, bellek, ekran kartı ve depolama segmentlerinin yanında artık güç kaynağı pazarında da boy gösterecek. Son olarak GH1300 güç kaynağının fiyatı da MSI Ai1300P'den yaklaşık yüzde 24 daha ucuz olan 275 dolar olarak belirlenmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d