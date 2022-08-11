MSI, dünyanın ilk ATX 3.0 güç kaynağını duyurdu

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Ekran kartlarının sitemler için giderek önem kazandığı bu dönemde onları doğru bir şekilde besleyebilecek güç kaynakları da kritik öneme sahip. Bu bağlamda geliştirilen MSI MEG Ai1300P PCIE5 güç kaynağı, dünyanın ilk ATX 3.0 ve PCIe 5.0 standartlarıyla tam uyumlu durumda. Geleceğe yönelik bir güç kaynağı almadan önce yeni standart ATX 3.0'ın ne olduğuna kısaca bir bakmak gerek.

ATX 3.0 nedir?

ATX 3.0, Intel'in ekran kartlarının artan güç ihtiyacına yönelik olarak geliştirilen yeni bir standart. ATX 3.0'ın temel amacı daha fazla güvenlik ve daha iyi güç verimliliği sağlamak. Bu yeni standart ile birlikte uyum güç kaynaklarında 12VHPWR (aynı zamanda PCIe 5.0 konnektörü olarak biliniyor) olarak adlandırılan 12+4 pinli konnektör yer alacak. Bu bağlantı seçeneği üzerinden güç kaynakları, ekran kartlarına 600W'a kadar güç sağlayabilecek.

Gelecek olan ekran kartları için önemli

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Hali hazırda piyasada bulunan güç kaynakları ATX 3.0'ı tam olarak desteklememekte. Çoğu PSU, üç yada dört adet 8 pinli PCIe konnektöre sahip ve bunların PCIe 5.0 12VHPWR uyumluğu için ayrı bir adaptör gerekmekte. Bu durum ise son tüketici için çoğu zaman zahmetli bir iştir. MSI MEG Ai1300P PCIE5 ise dahili konnektör ile gelmesi yeni sistem kuracak veya yükseltmek isteyen kullanıcılar için bir tercih kanalı olabilir. Bu arada MEG Ai- P serisi güç kaynakları iki model olarak çıkacak: Ai1300P (1300W) ve Ai1000P (1000W).

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Yeni ATX 3.0 güç kaynakları ekran kartından kaynaklanan güçteki ani dalgalanmaları (GPU'nun mevcut bağlantı üzerinden milisaniyelik yüksek miktarda güç talep etmesi) işleyebiliyor. Eski güç kaynakarı benzer durumlarda sistemi kapatma gibi sorunlara neden oluyordu. MSI MEG Ai, güç kaynağında bu ani sapmalar, 3 katına kadar tolere edilebiliyor. Yani, 16 pinli konnektör üzerinden 1800W'a kadar olan güç sapmaları kaldırılabiliyor.

Kullanıcıların Gamer Intelligence uygulaması ile güç kaynağının detaylı elektriksel davranışlarını gözetebilmeleri mümkün. Bunların yanında fan hızı gibi değerlerin izlenilmesi mümkün kılınıyor. MSI, üst seviyeye hitap eden MEG Ai1300P için henüz net bir çıkış tarihi ve fiyat bilgisi paylaşmamış fakat yeni nesil RTX 40 ve RX 7000 kartlarıyla paralel olarak piyasaya girecektir.

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MSI, dünyanın ilk ATX 3.0 güç kaynağını duyurdu