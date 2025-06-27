Meta ile OpenAI arasındaki "yetenek savaşı" kızışıyor

Geçtiğimiz günlerde Altman, bir podcast yayınında Meta’nın bazı OpenAI çalışanlarını transfer etmek için 100 milyon dolara kadar çıkan tekliflerle geldiğini öne sürmüştü. Ancak Bosworth bu iddiayı abartılı buldu: “Sanki bunu her bir kişi için yapıyormuşuz gibi konuşuyor... Bakın, piyasa sıcak, ama o kadar da sıcak değil.” Bosworth ayrıca tekliflerin içeriğinin Altman’ın söylediği gibi doğrudan “imza bonusu” değil, çok daha karmaşık paketler içerdiğini belirtti.
Meta, OpenAI'dan transferlere hız veriyor
WSJ’nin haberine göre Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov ve OpenAI’ın Zürih ofisini kuran Xiaohua Zhai, Meta’nın süperzeka ekibine katıldı.
Meta’nın hedefi ChatGPT’ye rakip olmak değil
Toplantıda söz alan bir diğer üst düzey yönetici, Meta CPO’su Chris Cox, yapay zeka kullanıcı sayıları hakkında dikkat çekici veriler paylaştı. Cox da, Meta AI'nın aylık bir milyar kullanıcısı olmasına rağmen, etkileşimin ChatGPT’yi kullananlar kadar derin olmadığını itiraf etti.
Bağımsız Meta AI uygulamasının günlük sadece 450.000 kullanıcısı olduğunu söyleyen Cox, bu kullanıcıların çoğunun Ray-Ban Meta gözlükleri üzerinden sisteme eriştiğini söyledi. Cox ayrıca Meta’nın OpenAI, Google ya da Anthropic gibi üretkenlik odaklı değil, eğlence ve sosyal bağlantı üzerine yoğunlaştığını belirtti:Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: