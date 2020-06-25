Raja Koduri GPU’larını paylaştı: Avuç içi büyüklüğünde dev GPU

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Intel GPU geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Raja Koduri’yi bünyesine katan firma görünüşe göre yakında yatırımlarının meyvesini almak üzere.

2 yeni yonga

Raja Koduri yaptığı yeni paylaşımıyla ilgi çekici yongalarını görüntüledi. En son paylaşılan diktörtgen şeklindeki çözüme 2 yenisi daha eklenmiş. Görselde sağ üstte yer alan GPU’nun son kullanıcı odaklı harici ekran kartlarına güç vermesi bekleniyor.

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Intel’in yongalarında MCM tasarımına yer vereceğini daha önce sizlere aktarmıştık. Buna karşın son kullanıcı odaklı kartlarda 1 küme bulunacağı söyleniyor.

''Big Fabolous Package''

Raja Kodurinin elinde tutarak poz verdiği yonganınsa Arctic Sound Xe aygıtlarına güç vermesi bekleniyor. 4 küme içerecek Raja’nın deyimiyle Big Fabolous Package listeye göre 48V güç gereksinimiyle gelecek.

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Bu açıdan çözümün sunucu segmentine konumlandırılacağı aşikar. Son olarak galerimizde bulabileceğiniz görsellerde devasa yonganın sıvı soğutmayla serinletildiği görülüyor.

https://videocardz.com/newz/raja-koduri-teases-intels-xe-graphics-family

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