Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Raja Koduri GPU’larını paylaştı: Avuç içi büyüklüğünde dev GPU

    Bir süredir Intel bünyesinde çalışan Raja Koduri geçtiğimiz aylardaki paylaşımına bir yenisini ekledi.
    42 dk.
    331
    68
    4
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Raja Koduri GPU’larını paylaştı: Avuç içi büyüklüğünde dev GPU
    Tam Boyutta Gör

    Intel GPU geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Raja Koduri’yi bünyesine katan firma görünüşe göre yakında yatırımlarının meyvesini almak üzere.

    2 yeni yonga

    Raja Koduri yaptığı yeni paylaşımıyla ilgi çekici yongalarını görüntüledi. En son paylaşılan diktörtgen şeklindeki çözüme 2 yenisi daha eklenmiş. Görselde sağ üstte yer alan GPU’nun son kullanıcı odaklı harici ekran kartlarına güç vermesi bekleniyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Intel DG1, RX 560 ve GTX 1050’den yavaş olabilir

    Raja Koduri GPU’larını paylaştı: Avuç içi büyüklüğünde dev GPU
    Tam Boyutta Gör

    Intel’in yongalarında MCM tasarımına yer vereceğini daha önce sizlere aktarmıştık. Buna karşın son kullanıcı odaklı kartlarda 1 küme bulunacağı söyleniyor.

    ''Big Fabolous Package''

    Raja Kodurinin elinde tutarak poz verdiği yonganınsa Arctic Sound Xe aygıtlarına güç vermesi bekleniyor. 4 küme içerecek Raja’nın deyimiyle Big Fabolous Package listeye göre 48V güç gereksinimiyle gelecek.

    Raja Koduri GPU’larını paylaştı: Avuç içi büyüklüğünde dev GPU
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 Ti 21 TFLOPS hesaplama kapasitesiyle gelebilir"

    Bu açıdan çözümün sunucu segmentine konumlandırılacağı aşikar. Son olarak galerimizde bulabileceğiniz görsellerde devasa yonganın sıvı soğutmayla serinletildiği görülüyor.



    https://videocardz.com/newz/raja-koduri-teases-intels-xe-graphics-family Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 10 dk.
    48v nedir ya psu değil direkt trafoya bağlanıyor herhalde?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Jon_Kar 18 dk.
    Raja Khoduri çöp
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sething (sething ) 25 dk.
    48v mu.

    Sakin ol

    Sakin ol

    Sakin ol

    Kufretme..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Feyzuli 27 dk.
    Ele avuca gelen ama akla yatmayan GPU.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. UKOME, İBB'nin Uber benzeri taksi projesini kabul etmedi 42 dk. GÖRÜNTÜLENEN Raja Koduri GPU’larını paylaştı: Avuç içi büyüklüğünde dev GPU Sonraki Türkiye'nin yeni kamikaze drone'u Alpagu, göreve hazırlanıyor 2 sa. Galaxy Watch 3 resmi basın görseliyle karşımızda: Klasik saatleri aratmıyor 2 sa. MEB'in ilkokul tatil kitapları e-kitap formatında yayınlandı 3 sa. Fosil kazılarında Drone dönemi başlıyor 4 sa. Yeni Mercedes-Benz GLA Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 4 sa. Masaj yapan ve hoparlör barındıran oyuncu koltuğu ile tanışın 5 sa. Apple yönetim sistemleri geliştiren Fleetsmith firmasını satın aldı 6 sa. iOS 14 beta vs. iOS 13.5.1 hız karşılaştırması 16 sa. PS Store'da iki yeni kampanya başladı: İşte dikkat çekenler 17 sa. Unity, yüzlerce saatlik 'premium ders videolarını' kalıcı olarak ücretsiz yaptı 17 sa. Acer Predator X25 oyuncu monitörü tazeleme hızı ile şaşırtıyor 18 sa. macOS Big Sur ile tahmini kullanım süresi özelliği geri geliyor 18 sa. AMD tam gaz devam | Daha hızlı Ryzen işlemciler 18 sa. Havalimanlarına koronavirüs test merkezi açılıyor 19 sa. Vaka sayısında yüksek artış (24 Haziran) 19 sa. Eski PlayStation başkanı: AAA oyunlar kısalmalı, ya da fiyatları artmalı 20 sa. Kızaklı klavyeye sahip Acer Predator Helios 700 güncellendi 20 sa. Yerli otomobil tasarımları Çin'de de tescillendi 21 sa. Acer Enduro dayanıklılık odaklı dizüstü serisi tanıtıldı 21 sa. Beton delici uçak bombası SARB-83, testi geçti Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi