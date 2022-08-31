Samsung Galaxy A04s tanıtıldı: 90Hz ekran ve 50MP kamera

Farklı segmentlerde rekabetçi akıllı telefonlar üreten Güney Koreli teknoloji devi Samsung, giriş seviyesi telefonları da güncellemeyi unutmuyor. Firma, geçtiğimiz hafta tanıttığı Galaxy A04 modeli üzerine şimdi de Galaxy A04s’i tanıttı.
Galaxy A04s neler sunuyor?
Galaxy A04s, 6,5 inç HD+ çözünürlükte ve 90Hz yenileme hızında PLS LCD ekran ile geliyor. Cihaz, F1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP ana kameraya sahip. İkincil kameralar için ise 2MP derinlik ve 2MP makro sensörleri kullanılmış. Ön kamera da ise 5MP’lik bir sensöre yer verilmiş.
8nm sürecinde üretilen Exynos 850 işlemcisinden gücünü alan telefon, 3/4GB RAM seçenekleri ve 32/64/128GB depolama seçeneklerine sahip. Cihaz, kutudan Android 12 tabanlı One UI 4.1 ile gelecek ve 2 nesil Android güncellemesi alacak. Galaxy A04s; Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB Type-C, 3.5m kulaklık girişi ve güç tuşuna entegre parmak izi sensörüne sahip. Siyah, bakır, yeşil ve beyaz renk seçeneklerine sahip olacak cihazın yaklaşık 200 dolardan satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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benim hiç aklıma gelmezdi
Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: