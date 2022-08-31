Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A04s tanıtıldı: 90Hz ekran ve 50MP kamera

    Geçtiğimiz hafta uluslararası pazar için Galaxy A04’ü tanıtan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şimdi de Galaxy A04s cihazını tanıttı. A04s, A04’e göre ufak farklılıklar sunuyor.
    Oy Ver

    Galaxy A04s tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Farklı segmentlerde rekabetçi akıllı telefonlar üreten Güney Koreli teknoloji devi Samsung, giriş seviyesi telefonları da güncellemeyi unutmuyor. Firma, geçtiğimiz hafta tanıttığı Galaxy A04 modeli üzerine şimdi de Galaxy A04s’i tanıttı.

    Galaxy A04s neler sunuyor?

    Galaxy A04s, 6,5 inç HD+ çözünürlükte ve 90Hz yenileme hızında PLS LCD ekran ile geliyor. Cihaz, F1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP ana kameraya sahip. İkincil kameralar için ise 2MP derinlik ve 2MP makro sensörleri kullanılmış. Ön kamera da ise 5MP’lik bir sensöre yer verilmiş.

    8nm sürecinde üretilen Exynos 850 işlemcisinden gücünü alan telefon, 3/4GB RAM seçenekleri ve 32/64/128GB depolama seçeneklerine sahip. Cihaz, kutudan Android 12 tabanlı One UI 4.1 ile gelecek ve 2 nesil Android güncellemesi alacak. Galaxy A04s; Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB Type-C, 3.5m kulaklık girişi ve güç tuşuna entegre parmak izi sensörüne sahip. Siyah, bakır, yeşil ve beyaz renk seçeneklerine sahip olacak cihazın yaklaşık 200 dolardan satışa sunulması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    Profil resmi
    Denamint 1 gün önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 4 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

    Profil resmi
    kraix 5 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

    Profil resmi
    Seto-Kaiba 1 hafta önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

    Profil resmi
    Bloodin 1 hafta önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

    Profil resmi
    Bloodin 1 hafta önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız