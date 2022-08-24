Samsung Galaxy A04 tanıtıldı: 6.5 inç ekran, 50 MP kamera ve 5.000 mAh pil

Samsung, 5.000 mAh kapasiteli bataryasıyla dikkat çeken yeni akıllı bir akıllı telefon tanıttı. Galaxy A04 adı altında pazara giriş yapan model HD+ çözünürlük (720 x 1600 piksel) ve 400 nit maksimum parlaklığa sahip 6.5 inç LCD ekran taşıyor.
Güney Koreli şirket cihazda ismi açıklanmayan sekiz çekirdekli bir yonga setine yer vermiş. 4/6/8 GB RAM ve 32/64/128 GB depolama seçenekleriyle sunulan akıllı telefonun hafızası microSD kart desteği sayesinde 1 TB'a kadar yükseltilebiliyor. Cihazın kutudan Android 12 tabanlı One UI Core 4.1 yüklü şekilde çıktığını belirtelim.
Kamera detayları
Samsung Galaxy A04'ün arka panelinde çift kamera mevcut:
- 50 megapiksel ana kamera (f/1.8)
- 2 megapiksel derinlik sensörü (f/2.4)
Akıllı telefonun ön tarafında ise selfie çekimleri ve görüntülü aramalar için 5 megapiksellik bir kamera (f/2.2) bulunuyor.
Diğer özellikleri
Cihaz 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 ve 5 GHz) ve Bluetooth 5.0 desteğiyle geliyor. NFC modülü yok. Cihazın boyutları 164.4 × 76.3 × 9.1 mm, ağırlığı 192 gram.
Samsung Galaxy A04 koyu yeşil, siyah, beyaz ve bronz olmak üzere dört renk seçeneğiyle sunulacak. Satışa çıkacağı tarih ve fiyat etiketi henüz açıklanmadı. Ancak çok pahalı olmayacağı aşikar.
Samsung Galaxy A04 Özellikleri
- Ekran: 6.5 inç HD+
- İşlemci: Sekiz çekirdekli (modeli açıklanmadı)
- RAM: 4, 6 veya 8 GB.
- Depolama: 32, 64 veya 128 GB, 1 TB'a kadar microSD kart desteği
- Ana kamera: 50 MP (f/1.8) + 2 MP (derinlik sensörü)
- Ön kamera: 5 MP (f / 2.2)
- Pil: 5.000 mAh
- İşletim sistemi: Android 12 (One UI Core 4.1)
- Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/b/ac (2.4 ve 5 GHz), Bluetooth 5.0
- Boyutlar: 164.4 × 76.3 × 9.1 mm
- Ağırlık: 192 gram
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Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: