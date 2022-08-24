Samsung Galaxy A04 tanıtıldı: 6.5 inç ekran, 50 MP kamera ve 5.000 mAh pil

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Samsung, 5.000 mAh kapasiteli bataryasıyla dikkat çeken yeni akıllı bir akıllı telefon tanıttı. Galaxy A04 adı altında pazara giriş yapan model HD+ çözünürlük (720 x 1600 piksel) ve 400 nit maksimum parlaklığa sahip 6.5 inç LCD ekran taşıyor.

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Güney Koreli şirket cihazda ismi açıklanmayan sekiz çekirdekli bir yonga setine yer vermiş. 4/6/8 GB RAM ve 32/64/128 GB depolama seçenekleriyle sunulan akıllı telefonun hafızası microSD kart desteği sayesinde 1 TB'a kadar yükseltilebiliyor. Cihazın kutudan Android 12 tabanlı One UI Core 4.1 yüklü şekilde çıktığını belirtelim.

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Kamera detayları

Samsung Galaxy A04'ün arka panelinde çift kamera mevcut:

50 megapiksel ana kamera (f/1.8)

ana kamera (f/1.8) 2 megapiksel derinlik sensörü (f/2.4)

Akıllı telefonun ön tarafında ise selfie çekimleri ve görüntülü aramalar için 5 megapiksellik bir kamera (f/2.2) bulunuyor.

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Diğer özellikleri

Cihaz 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 ve 5 GHz) ve Bluetooth 5.0 desteğiyle geliyor. NFC modülü yok. Cihazın boyutları 164.4 × 76.3 × 9.1 mm, ağırlığı 192 gram.

Samsung Galaxy A04 koyu yeşil, siyah, beyaz ve bronz olmak üzere dört renk seçeneğiyle sunulacak. Satışa çıkacağı tarih ve fiyat etiketi henüz açıklanmadı. Ancak çok pahalı olmayacağı aşikar.

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Samsung Galaxy A04 Özellikleri

Ekran: 6.5 inç HD+

6.5 inç HD+ İşlemci: Sekiz çekirdekli (modeli açıklanmadı)

Sekiz çekirdekli (modeli açıklanmadı) RAM: 4, 6 veya 8 GB.

4, 6 veya 8 GB. Depolama: 32, 64 veya 128 GB, 1 TB'a kadar microSD kart desteği

32, 64 veya 128 GB, 1 TB'a kadar microSD kart desteği Ana kamera: 50 MP (f/1.8) + 2 MP (derinlik sensörü)

50 MP (f/1.8) + 2 MP (derinlik sensörü) Ön kamera: 5 MP (f / 2.2)

5 MP (f / 2.2) Pil: 5.000 mAh

5.000 mAh İşletim sistemi: Android 12 (One UI Core 4.1)

Android 12 (One UI Core 4.1) Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/b/ac (2.4 ve 5 GHz), Bluetooth 5.0

4G LTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/b/ac (2.4 ve 5 GHz), Bluetooth 5.0 Boyutlar: 164.4 × 76.3 × 9.1 mm

164.4 × 76.3 × 9.1 mm Ağırlık: 192 gram

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