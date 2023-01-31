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    Samsung Galaxy A14 4G’nin görselleri sızdırıldı

    Samsung, geçtiğimiz haftalarda 2023’ün ilk akıllı telefonu olan Galaxy A14 5G’yi tanıtmıştı. Görünüşe göre firma, yakında bu cihazın 4G versiyonu da piyasaya sürecek.
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    Galaxy A14 4G'den ilk görseller geldi Tam Boyutta Gör
    2023 yılına girmemiz ile Samsung, Galaxy Ax4 serilerini tanıtmaya başladı. Görünüşe göre ocak ayının ilk haftasında tanıtılan giriş seviyesi Galaxy A14 5G, yakında yeni bir varyanta kavuşacak.

    MediaTek işlemci ile geliyor

    WinFuture tarafından sızdırılan görseller, Galaxy A14 4G’nin tasarımını ve renk seçeneklerini gözler önüne seriyor. 5G modeli ile neredeyse aynı gözüken cihaz gelen bilgilere göre 5G  modelinden daha ince olacak. Galaxy A14 4G; 6.6inç FHD+ 60Hz LCD ekrana, MediaTek Helio G80 işlemciye, 4/6GB RAM’e ve 64/128GB depolamaya sahip olacak. microSD kart girişi de sunacak cihaz Android 13 tabanlı One UI 5 ile kutudan çıkacak.

    Galaxy A14 4G'den ilk görseller geldi
    Kamera tarafında ise cihazda 13MP F2.0 ön kameraya, 50MP ana kameraya, 5MP F2.4 geniş açılı kameraya ve 2MP makro kameraya yer verilmiş. 5000mAh batarya, 10W şarj desteği, Dolby Atmos, 3.5mm kulaklık girişi ve parmak izi sensörü gibi ek özellikler ile desteklenen cihazın Mart sonunda Avrupa’da 200 Euro fiyat etiketi ile satışa sunulacağı belirtiliyor.
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 5 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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