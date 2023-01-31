Samsung Galaxy A14 4G’nin görselleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör 2023 yılına girmemiz ile Samsung, Galaxy Ax4 serilerini tanıtmaya başladı. Görünüşe göre ocak ayının ilk haftasında tanıtılan giriş seviyesi Galaxy A14 5G, yakında yeni bir varyanta kavuşacak.

Samsung Galaxy Book 3 özellikleri ve tasarımı sızdırıldı 12 sa. önce eklendi

MediaTek işlemci ile geliyor

WinFuture tarafından sızdırılan görseller, Galaxy A14 4G’nin tasarımını ve renk seçeneklerini gözler önüne seriyor. 5G modeli ile neredeyse aynı gözüken cihaz gelen bilgilere göre 5G modelinden daha ince olacak. Galaxy A14 4G; 6.6inç FHD+ 60Hz LCD ekrana, MediaTek Helio G80 işlemciye, 4/6GB RAM’e ve 64/128GB depolamaya sahip olacak. microSD kart girişi de sunacak cihaz Android 13 tabanlı One UI 5 ile kutudan çıkacak.

Kamera tarafında ise cihazda 13MP F2.0 ön kameraya, 50MP ana kameraya, 5MP F2.4 geniş açılı kameraya ve 2MP makro kameraya yer verilmiş. 5000mAh batarya, 10W şarj desteği, Dolby Atmos, 3.5mm kulaklık girişi ve parmak izi sensörü gibi ek özellikler ile desteklenen cihazın Mart sonunda Avrupa’da 200 Euro fiyat etiketi ile satışa sunulacağı belirtiliyor.

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