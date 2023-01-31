Samsung Galaxy A14 4G’nin görselleri sızdırıldı

WinFuture tarafından sızdırılan görseller, Galaxy A14 4G’nin tasarımını ve renk seçeneklerini gözler önüne seriyor. 5G modeli ile neredeyse aynı gözüken cihaz gelen bilgilere göre 5G modelinden daha ince olacak. Galaxy A14 4G; 6.6inç FHD+ 60Hz LCD ekrana, MediaTek Helio G80 işlemciye, 4/6GB RAM’e ve 64/128GB depolamaya sahip olacak. microSD kart girişi de sunacak cihaz Android 13 tabanlı One UI 5 ile kutudan çıkacak.
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?