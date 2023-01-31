Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Book 3 de sızdırıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Samsung, Unpacked etkinliğinde yalnızca Galaxy S23 ailesini tanıtmayacak. Markanın yeni dizüstü bilgisayar serisi Galaxy Book 3 de S23 ile aynı sahneyi alacak.  
    Oy Ver
    galaxy book 3 özellikleri ve tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy Book 3 serisinin Galaxy Book 3, Book 3 360, Book 3 Pro, Book 3 Pro 360 ve Galaxy Book 3 Ultra gibi birden fazla modeli içereceği söyleniyor. Bunlar arasında en uygun fiyatlı model Galaxy Book 3 olacak. Samsung Galaxy Unpacked 2023 etkinliği öncesinde bilgisayarın yüksek çözünürlüklü görselleriyle birlikte teknik özellikleri sızdırıldı.

    Samsung Galaxy Book 3 (beklenen) özellikleri

    Tanınan tipster SnoppyTech, Galaxy Book 3’ü her açıdan gösteren görüntülerle birlikte özelliklerini paylaştı.

    Galaxy Book 3’ün 15.6 inç Full HD ekrana sahip olacak ancak Samsung’un LCD panel mi yoksa OLED mi kullandığı bilinmiyor. Dizüstü bilgisayar, Intel 13. nesil i5/i7 işlemci ile gelecek. 2 adet USB-C (muhtemelen Thunderbolt 4) portu, 2 adet USB 3.2 Type-A portu, HDMI portu, microSD kart yuvası, 3.5mm kulaklık girişi, yer alan portlar arasında.

    15.4 mm inceliğinde, 1.56 kg ağırlığında olan dizüstü, depolama artırma için kullanılabilecek ek SSD yuvasına sahip. Kullanıcının ek SSD ve microSD kart yardımıyla depolamayı 2TB’a kadar artırabileceği söyleniyor. En düşük 8GB LPDDR5 RAM, 256GB PCIe 4.0 NVMe SSD ile gelmesi beklenen dizüstü bilgisayar, özel sayısal tuş takımı olan klavyeyle gelecek. Klavyenin izleme dörtgeni, tipik MacBook’larda gördüğümüzden daha küçük görünüyor. Son olarak Galaxy Book 3’ün 65W USB-C güç adaptörüyle birlikte gelmesi bekleniyor.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/vanilla-galaxy-book-3-images-specifications-leak/ https://www.mysmartprice.com/gear/samsung-galaxy-book-3-design-specifications-leaked-official-unpacked-launch/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 5 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 5 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11
    Realme C11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo E15
    Lenovo E15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız