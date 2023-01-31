Samsung Galaxy Book 3 de sızdırıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Book 3 serisinin Galaxy Book 3, Book 3 360, Book 3 Pro, Book 3 Pro 360 ve Galaxy Book 3 Ultra gibi birden fazla modeli içereceği söyleniyor. Bunlar arasında en uygun fiyatlı model Galaxy Book 3 olacak. Samsung Galaxy Unpacked 2023 etkinliği öncesinde bilgisayarın yüksek çözünürlüklü görselleriyle birlikte teknik özellikleri sızdırıldı.

Samsung Galaxy Book 3 Pro SE tasarımı ve özellikleri sızdırıldı 3 gün önce eklendi

Samsung Galaxy Book 3 (beklenen) özellikleri

Tanınan tipster SnoppyTech, Galaxy Book 3’ü her açıdan gösteren görüntülerle birlikte özelliklerini paylaştı.

Galaxy Book 3’ün 15.6 inç Full HD ekrana sahip olacak ancak Samsung’un LCD panel mi yoksa OLED mi kullandığı bilinmiyor. Dizüstü bilgisayar, Intel 13. nesil i5/i7 işlemci ile gelecek. 2 adet USB-C (muhtemelen Thunderbolt 4) portu, 2 adet USB 3.2 Type-A portu, HDMI portu, microSD kart yuvası, 3.5mm kulaklık girişi, yer alan portlar arasında.

15.4 mm inceliğinde, 1.56 kg ağırlığında olan dizüstü, depolama artırma için kullanılabilecek ek SSD yuvasına sahip. Kullanıcının ek SSD ve microSD kart yardımıyla depolamayı 2TB’a kadar artırabileceği söyleniyor. En düşük 8GB LPDDR5 RAM, 256GB PCIe 4.0 NVMe SSD ile gelmesi beklenen dizüstü bilgisayar, özel sayısal tuş takımı olan klavyeyle gelecek. Klavyenin izleme dörtgeni, tipik MacBook’larda gördüğümüzden daha küçük görünüyor. Son olarak Galaxy Book 3’ün 65W USB-C güç adaptörüyle birlikte gelmesi bekleniyor.

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Samsung Galaxy Book 3 özellikleri ve tasarımı sızdırıldı