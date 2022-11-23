Samsung Galaxy A71 için Android 13 güncellemesi yayınlandı

Android 13, Galaxy A71’in aldığı son sürüm güncellemesi olacak
2019 yılında Android 10 ile çıkış yapan başarılı üst seviye akıllı telefonu Galaxy A71, 2021’in başlarında Android 11’e, 2022’nin başlarında ise Android 12 güncellemesine kavuşmuştu. Firma, şimdi de güncelleme takviminden erken davranarak cihaz için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini yayınladı. Ekim 2022 güvenlik yamasını da içeren A715FXXU8DVK1 kod adlı güncelleme, şimdilik yalnızca Polonya’da kullanıma sunuldu.
Bu noktadan itibaren Galaxy A71, yalnızca güvenlik yamaları ile güncellenecek ve gelecek sene yayınlanacak olan Android 14 güncellemesine kavuşmayacak. Gelişmiş gizlilik seçenekleri, daha fazla dinamik tema seçenekleri ve birçok yenilik ile gelen One UI 5.0, önümüzdeki haftalarda ülkemizde de yayınlanacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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