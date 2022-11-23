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    Samsung Galaxy A71 için Android 13 güncellemesi yayınlandı

    Son haftalarda Android 13 güncellemesini birçok cihaza yayınlayan Samsung, şimdi de 2019’un orta seviye akıllı telefonu Galaxy A71 için One UI 5.0 güncellemesini yayınladı.
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    Galaxy A71 için Android 13 tabanlı One UI 5.0 yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Android 12 itibari ile güncelleme hızını ciddi anlamda arttıran ve birçok üreticiye örnek olan Samsung, geçtiğimiz aylarda Android 13’ün karalı sürümünün yayınlaması ile işe koyuldu. Geçtiğimiz ay birçok amiral gemisi için güncelleme yayınlayan firma, son haftalarda odağını orta seviye cihazlara çevirdi. Bu doğrultuda 2019'un orta seviye akıllı telefonu Galaxy A71, firmanın One UI 5.0 güncellemesini yayınladığı son cihaz oldu.

    Android 13, Galaxy A71’in aldığı son sürüm güncellemesi olacak

    2019 yılında Android 10 ile çıkış yapan başarılı üst seviye akıllı telefonu Galaxy A71, 2021’in başlarında Android 11’e, 2022’nin başlarında ise Android 12 güncellemesine kavuşmuştu. Firma, şimdi de güncelleme takviminden erken davranarak cihaz için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini yayınladı. Ekim 2022 güvenlik yamasını da içeren A715FXXU8DVK1 kod adlı güncelleme, şimdilik yalnızca Polonya’da kullanıma sunuldu.

    Bu noktadan itibaren Galaxy A71, yalnızca güvenlik yamaları ile güncellenecek ve gelecek sene yayınlanacak olan Android 14 güncellemesine kavuşmayacak. Gelişmiş gizlilik seçenekleri, daha fazla dinamik tema seçenekleri ve birçok yenilik ile gelen One UI 5.0, önümüzdeki haftalarda ülkemizde de yayınlanacaktır.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    M
    mito13 13 saat önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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