Samsung Galaxy Book 2 Pro 360’nın yeni versiyonu tanıtıldı: ARM işlemcisi ile geliyor

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon ve tablet pazarında önemli bir noktada olan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, son yıllarda dizüstü bilgisayar yatırımlarını da arttırdı. Bu doğrultuda firma, bu yılın başlarında birçok kaliteli dizüstü bilgisayarı duyurmuştu. Bu bilgisayarlardan biri olan ve Cnet tarafından ödül alan Galaxy Book 2 Pro 360, şimdi Snapdragon işlemcili bir versiyonuna kavuştu.

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Snapdragon 8cx Gen 3 işlemcisi ile geliyor

Samsung’un yeni Galaxy Book 2 Pro 360 cihazı, 12.nesil Intel işlemcileri yerine ARM mimarili Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3’ten gücünü alıyor. Cihazdaki DirectX 12 desteğine sahip olan Adreno 690 grafik birimi ise Snapdragon 8cx Gen 2’ye göre %60 daha yüksek performans gösteriyor. Ayrıca ürün, önceki modellerin aksine 5G ve Wi-Fi 6E bağlantılarını ve Microsoft’un Secured-Core protokolünü destekiyor.

3 USB-C, 1 microSD kart ve 3.5mm bağlantısına sahip olan cihaz çift 4W hoparlör sistemi ile desteklenmiş. 1080p webcam sunan ürün parmak izi okuyucusuna, Bluetooth 5.2 bağlantısına ve Dolby Atmos desteğine de sahip. Galaxy Book 2 Pro 360, 13.3 inç Super AMOLED FHD döndürülebilir ekrana ve S-Pen desteğine sahip. Yalnızca 1.05 kg olan cihaz tek şarjda 30 saat video oynatabiliyor. Firmaların batarya testleri pek güvenilir olmasa da cihazda kullanılan Snapdragon işlemci, Intel işlemcilere göre çok daha az güç tükettiği için cihaz, batarya performansında bir hayli başarılı olacaktır. Snapdragon işlemcili Galaxy Book 2 Pro 360, 16 Ocak 2023’te Güney Kore’de 1500 dolar fiyat etiketi ile satışa çıkacak.

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Galaxy Book 2 Pro 360 Snapdragon işlemcisi ile güncellendi