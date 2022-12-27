Samsung Galaxy A34 ve A54 çok yakında tanıtılacak: Cihazların Bluetooth sertifikalı görüntülendi

Tam Boyutta Gör 2022 yılının sonuna gelinmesi ile Samsung, gelecek nesil akıllı telefonları üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yılın başlarında Galaxy S23 serisini piyasaya sürecek firma yılın devamında birçok giriş ve orta seviye akıllı telefon tanıtacak. Bu ürünlerden olacak Galaxy A34 ve Galaxy A54 Bluetooth sertifikalarında ortaya çıktı.

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Her iki cihaz da Bluetooth 5.3 ile gelecek

Samsung’un merakla beklenen orta seviye akıllı telefonları Galaxy A34 5G ve Galaxy A54 5G, Mukul Sharma tarafından Blueooth SIG sitesinde görüntülendi. Sertifikalarda görüldüğü üzere SM-A346B ve SM-A546B kod adlı cihazlar Bluetooth 5.3 teknolojisi ile gelecek. Cihazların orta seviyeye konumlandırılacağı düşünüldüğünde Samsung’un Bluetooth versiyonunda kırpma yapmaması oldukça hoş bir sürpriz olmuş.

Her iki cihaz da önceki nesildeki 19.5:9 ekran formatını terk edecek ve üst seviye Galaxy telefonlarındaki 20:9 ekran formatında olacak. Ayrıca her iki cihazın da 5MP makro sensöre sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. Galaxy A34’ün kalan detayları bilinmese de Galaxy A54’ün birçok detayı neredeyse kesinleşmiş durumda. Orta seviyede önemli bir rekabet oluşturacak Galaxy A54, 50MP ana kameraya sahip olacak ve Exynos 1380 çip setinden gücünü alacak.



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Galaxy A54 ve Galaxy A34 Bluetooth 5.3 ile gelecek