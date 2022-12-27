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    Samsung Galaxy A34 ve A54 çok yakında tanıtılacak: Cihazların Bluetooth sertifikalı görüntülendi

    Galaxy S23 serisi dışında 2023 yılı için birçok orta seviye akıllı telefon hazırlayan Samsung çok yakında Galaxy A34 ve Galaxy A54’ü tanıtacak. Cihazların Bluetooth sertifikaları görüntülendi.
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    Galaxy A54 ve Galaxy A34 Bluetooth 5.3 ile gelecek Tam Boyutta Gör
    2022 yılının sonuna gelinmesi ile Samsung, gelecek nesil akıllı telefonları üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yılın başlarında Galaxy S23 serisini piyasaya sürecek firma yılın devamında birçok giriş ve orta seviye akıllı telefon tanıtacak. Bu ürünlerden olacak Galaxy A34 ve Galaxy A54 Bluetooth sertifikalarında ortaya çıktı.

    Her iki cihaz da Bluetooth 5.3 ile gelecek

    Samsung’un merakla beklenen orta seviye akıllı telefonları Galaxy A34 5G ve Galaxy A54 5G, Mukul Sharma tarafından Blueooth SIG sitesinde görüntülendi. Sertifikalarda görüldüğü üzere SM-A346B ve SM-A546B kod adlı cihazlar Bluetooth 5.3 teknolojisi ile gelecek. Cihazların orta seviyeye konumlandırılacağı düşünüldüğünde Samsung’un Bluetooth versiyonunda kırpma yapmaması oldukça hoş bir sürpriz olmuş.

    Her iki cihaz da önceki nesildeki 19.5:9 ekran formatını terk edecek ve üst seviye Galaxy telefonlarındaki 20:9 ekran formatında olacak. Ayrıca her iki cihazın da 5MP makro sensöre sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. Galaxy A34’ün kalan detayları bilinmese de Galaxy A54’ün birçok detayı neredeyse kesinleşmiş durumda. Orta seviyede önemli bir rekabet oluşturacak Galaxy A54, 50MP ana kameraya sahip olacak ve Exynos 1380 çip setinden gücünü alacak. 
     

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 4 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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