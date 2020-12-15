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    Galaxy cihazlara Google Keşfet ekranı geliyor

    Samsung One UI 3.1 ara yüzü ile birlikte Galaxy cihazlarının ana ekranlarında Google Keşfet akışları da yer almaya başlayacak. Kullanıcılar tercih yapabilecekler.
    6 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy serisi mobil cihazların ilk dönemlerinden bu yana ana ekranda kullanıcılara farklı etkileşim yöntemleri sunmaya çalışan Samsung; bu kez ibreyi Google Keşfet özelliğine çevirdi. Yeni dönemde ana ekranda Google Keşfet önerileri olacak.

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    Google Keşfet dönemi başlıyor

    Samsung uzun yıllardır Galaxy serisi mobil cihazların ana ekranlarında etkileşimi arttıracak özelliklere yer veriyor. İlk dönemlerde Flipboard uygulamasından haber akışları ana ekranda yer almıştı. Sonrasında Bixby Home, Samsung Daily ve Samsung Free özellikleri sırasıyla kullanıldı.

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    Son olarak Samsung’un Google Keşfet özelliğine ana ekranda yer vermeyi planladığı ortaya çıktı. Sızdırılan Galaxy S21 serisi videolarında ana ekranın sol tarafında kalan ekranda Google Keşfet akışları görülüyor.

    Android 11 tabanlı One UI 3.1 ara yüzünde kullanılacak olan Google Keşfet bilindiği üzere kullanıcının alışkanlıklarında ve tercihlerine göre haber kaynaklarından derlediği sonuçları kartlar şeklinde gösteriyor.

    Samsung kullanıcıların Samsung Free/Display veya Google Keşfet arasında tercih yapma imkanı sunacağı ifade ediliyor. Diğer taraftan tamamen akışları kaldırmak da mümkün. One UI 3.1 güncellemesini alacak tüm Galaxy cihazlarında bu özelliğin yer alması bekleniyor.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-homescreen-google-discover-feed/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir çok uygulama yazılım ve oyunlarda Türkçe dil yok. İngilizce bilmemek ile alakası yok. Bize Türkçe dili kendileri sunmaları lazım türk olduğunuzu unutmayın. Yazılım çıkartıp Türkçe yapın ve kullanmaya zorlayın dünyayı onlarda sizin gibi itiraz etmiyorsa haline yazık :)
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    astegon (astegon CF) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ana Sayfa haberlerine DH Misafirleri yazamasın ya bu ne arkadaş!
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    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Inşallah samsunglarda bixby zorunlu hale gelir harika bir asistan ayrica kimse ingilizce bilmediği için kötülüyor uygulamayı siz hiç mı ingilizce öğrenmediniz inanamıyorum yazık çok yazık size inşallah bixby samsunglarda hep zorunlu hale gelir ve asla kapatılamaz...
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    BekirHan (Bekir Han) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Telefonu aldığımda ilk yaptığım şey sol ekrana geçip yukarıdan bixby yi kapatmak oldu. Çok gereksiz buluyorum... Hele ki tuşu atamak için bixby üyeliğini dayatıyor oluşu ayrı bir rezillik. Paramızla rezil oluyoruz, oysa ki tek amacım o tuşa kamerayı atamaktı...
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    Forum nn1 (Hesabımı sil Hesabımı sil) 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bunun için sadece cpl launcer i indirin eklentiyi kurunca oluyor sana google now
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