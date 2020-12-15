Galaxy cihazlara Google Keşfet ekranı geliyor





Galaxy serisi mobil cihazların ilk dönemlerinden bu yana ana ekranda kullanıcılara farklı etkileşim yöntemleri sunmaya çalışan Samsung; bu kez ibreyi Google Keşfet özelliğine çevirdi. Yeni dönemde ana ekranda Google Keşfet önerileri olacak.

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Google Keşfet dönemi başlıyor

Samsung uzun yıllardır Galaxy serisi mobil cihazların ana ekranlarında etkileşimi arttıracak özelliklere yer veriyor. İlk dönemlerde Flipboard uygulamasından haber akışları ana ekranda yer almıştı. Sonrasında Bixby Home, Samsung Daily ve Samsung Free özellikleri sırasıyla kullanıldı.

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Son olarak Samsung’un Google Keşfet özelliğine ana ekranda yer vermeyi planladığı ortaya çıktı. Sızdırılan Galaxy S21 serisi videolarında ana ekranın sol tarafında kalan ekranda Google Keşfet akışları görülüyor.

Android 11 tabanlı One UI 3.1 ara yüzünde kullanılacak olan Google Keşfet bilindiği üzere kullanıcının alışkanlıklarında ve tercihlerine göre haber kaynaklarından derlediği sonuçları kartlar şeklinde gösteriyor.

Samsung kullanıcıların Samsung Free/Display veya Google Keşfet arasında tercih yapma imkanı sunacağı ifade ediliyor. Diğer taraftan tamamen akışları kaldırmak da mümkün. One UI 3.1 güncellemesini alacak tüm Galaxy cihazlarında bu özelliğin yer alması bekleniyor.

https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-homescreen-google-discover-feed/

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