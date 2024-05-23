Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OPPO Reno 12 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    OPPO, yeni telefonlarını tanıttı. Reno serisine eklenen iki yeni model Reno 12 ve Reno 12 Pro, yapay zeka özellikleri, daha fazla RAM, daha iyi kamera ve daha yüksek batarya kapasitesiyle geliyor.

    Oppo, merakla beklenen Reno 12 serisini Çin'de tanıttı. Oppo Reno 12 ve Reno 12 Pro, dört tarafı kavisli ekrana sahip ilk modeller ve Reno11 modellerine göre daha ince ve hafif, aynı zamanda daha dayanıklı tasarımla geliyor.

    Oppo Reno 12 neler sunuyor?

    oppo reno 12 özellikleri ile neler Tam Boyutta Gör
    Oppo Reno 12, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1200 nit parlaklık sunan 6.7 inç kavisli OLED ekrana sahip. Ekran, Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. MediaTek’in Dimensity 8250 “Star Speed Edition” işlemcisinden güç alan telefonun en üst modeli 16GB RAM 512GB depolama alanıyla geliyor.

    50MP (Sony LYT-600) ana kameraya 8MP ultra geniş açılı kamera, 2x optik zoom yapabilen 50MP telefoto kamera eşlik ediyor. Öne bakan kamera da 50MP. Biyometrik güvenlik olarak ekran içi parmak izi tarayıcıyı kullanan telefon, Bluetooth 5.4 ve WiFi 6 bağlantısını destekliyor. 80w kablolu hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh batarya ile güçlendirilen model, ColorOS 14 ile özelleştirilen Android 14 işletim sistemiyle kutusundan çıkıyor.

    Oppo Reno 12 Pro neler sunuyor?

    oppo reno 12 pro özellikleri ile neler Tam Boyutta Gör
    Oppo Reno 12 Pro da 6.7 inç 120Hz kavisli OLED ekrana sahip. Pro modelde MediaTek Dimensity 9200+ işlemci bulunuyor.

    Pro model de 16GB RAM 512GB’a kadar depolama alanıyla geliyor, 80w kablolu hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor. Telefon, arkada 50MP ana kamera (Sony IMX890), 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2x optik yakınlaştırma yapabilen 50MP telefoto kameraya sahip. Öndeki kamera da 50MP. Geri kalan özellikler de düz modelle aynı.

    Yeni Reno 12 telefonlar da yapay zeka ile üretildi. Magic Eraser'a benzer şekilde OPPO Reno 12, AI tabanlı kapalı göz düzeltme, fotoğraflardan nesneleri kaldırmak için eleme ve nesneleri kolayca çıkarabilmenizi sağlayan kesme özellikleriyle geliyor. Yapay zeka ayrıca tek dokunuşla kayıt özeti oluşturmanıza, dokümanları taramanıza olanak tanıyor.

    Oppo Reno 12 fiyatı

    oppo reno 12 ne kadar Tam Boyutta Gör
    Oppo Reno 12, 375 dolar fiyat etiketiyle gümüş, siyah ve soluk pembe renk seçeneğiyle satışta. Reno 12 Pro ise 470 dolar başlangıç fiyatıyla siyah, mor ve altın renkte satılacak. Depolama alanı ve bellek miktarına göre Oppo Reno 12 fiyatlandırması şu şekilde:

    Oppo Reno 12 serisi fiyatı
    Depolama/RAM Oppo Reno12 Oppo Reno12 Pro
    12GB/256GB 375 dolar 470 dolar
    16GB/256GB 415 dolar 510 dolar
    12GB/512GB 415 dolar -
    16GB/512GB 440 dolar 550 dolar

    Oppo Reno 12 özellikleri

    • Ekran: 6.7 inç, 1080x2412, 120Hz, 1200 nit, OLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 8250
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 50MP f/2.0 (telefoto) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 50MP f/2.0
    • Batarya: 5000 mAh, 80w
    • Yazılım: Android 14, ColorOS 14.1
    • Boyut ve ağırlık: 161.4 x 74.8 x 7.3 mm, 179 g

    Oppo Reno 12 Pro özellikleri

    • Ekran: 6.7 inç, 1080x2412, 120Hz, 1200 nit, OLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 50MP f/2.0 (telefoto) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 50MP f/2.0
    • Batarya: 5000 mAh, 80w
    • Yazılım: Android 14, ColorOS 14.1
    • Boyut ve ağırlık: 161.4 x 74.8 x 7.6 mm, 183 g
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabada stop uyarısı ne demek iptv yıllık ücret atiker lpg bakım uyarı sesi kapatma en iyi windows sürümü instagram gizlilik hesap görme postegro

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 Plus
    Apple iPhone 15 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 15 B12MO-676XTR
    MSI NB MODERN 15 B12MO-676XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız