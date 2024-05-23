OPPO Reno 12 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

- Oppo Reno 12 neler sunuyor?
- Oppo Reno 12 Pro neler sunuyor?
- Oppo Reno 12 fiyatı
- Oppo Reno 12 serisi fiyatı
- Oppo Reno 12 özellikleri
- Oppo Reno 12 Pro özellikleri
- Yorumlar
Oppo, merakla beklenen Reno 12 serisini Çin'de tanıttı. Oppo Reno 12 ve Reno 12 Pro, dört tarafı kavisli ekrana sahip ilk modeller ve Reno11 modellerine göre daha ince ve hafif, aynı zamanda daha dayanıklı tasarımla geliyor.
Oppo Reno 12 neler sunuyor?
50MP (Sony LYT-600) ana kameraya 8MP ultra geniş açılı kamera, 2x optik zoom yapabilen 50MP telefoto kamera eşlik ediyor. Öne bakan kamera da 50MP. Biyometrik güvenlik olarak ekran içi parmak izi tarayıcıyı kullanan telefon, Bluetooth 5.4 ve WiFi 6 bağlantısını destekliyor. 80w kablolu hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh batarya ile güçlendirilen model, ColorOS 14 ile özelleştirilen Android 14 işletim sistemiyle kutusundan çıkıyor.
Oppo Reno 12 Pro neler sunuyor?
Pro model de 16GB RAM 512GB’a kadar depolama alanıyla geliyor, 80w kablolu hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor. Telefon, arkada 50MP ana kamera (Sony IMX890), 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2x optik yakınlaştırma yapabilen 50MP telefoto kameraya sahip. Öndeki kamera da 50MP. Geri kalan özellikler de düz modelle aynı.
Yeni Reno 12 telefonlar da yapay zeka ile üretildi. Magic Eraser'a benzer şekilde OPPO Reno 12, AI tabanlı kapalı göz düzeltme, fotoğraflardan nesneleri kaldırmak için eleme ve nesneleri kolayca çıkarabilmenizi sağlayan kesme özellikleriyle geliyor. Yapay zeka ayrıca tek dokunuşla kayıt özeti oluşturmanıza, dokümanları taramanıza olanak tanıyor.
Oppo Reno 12 fiyatı
|Depolama/RAM
|Oppo Reno12
|Oppo Reno12 Pro
|12GB/256GB
|375 dolar
|470 dolar
|16GB/256GB
|415 dolar
|510 dolar
|12GB/512GB
|415 dolar
|-
|16GB/512GB
|440 dolar
|550 dolar
Oppo Reno 12 özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, 1080x2412, 120Hz, 1200 nit, OLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8250
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB
- Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 50MP f/2.0 (telefoto) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 50MP f/2.0
- Batarya: 5000 mAh, 80w
- Yazılım: Android 14, ColorOS 14.1
- Boyut ve ağırlık: 161.4 x 74.8 x 7.3 mm, 179 g
Oppo Reno 12 Pro özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, 1080x2412, 120Hz, 1200 nit, OLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB
- Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 50MP f/2.0 (telefoto) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 50MP f/2.0
- Batarya: 5000 mAh, 80w
- Yazılım: Android 14, ColorOS 14.1
- Boyut ve ağırlık: 161.4 x 74.8 x 7.6 mm, 183 g
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.