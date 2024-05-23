OPPO Reno 12 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Oppo, merakla beklenen Reno 12 serisini Çin'de tanıttı. Oppo Reno 12 ve Reno 12 Pro, dört tarafı kavisli ekrana sahip ilk modeller ve Reno11 modellerine göre daha ince ve hafif, aynı zamanda daha dayanıklı tasarımla geliyor.

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Oppo Reno 12 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Oppo Reno 12, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1200 nit parlaklık sunan 6.7 inç kavisli OLED ekrana sahip. Ekran, Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. MediaTek’in Dimensity 8250 “Star Speed Edition” işlemcisinden güç alan telefonun en üst modeli 16GB RAM 512GB depolama alanıyla geliyor.

50MP (Sony LYT-600) ana kameraya 8MP ultra geniş açılı kamera, 2x optik zoom yapabilen 50MP telefoto kamera eşlik ediyor. Öne bakan kamera da 50MP. Biyometrik güvenlik olarak ekran içi parmak izi tarayıcıyı kullanan telefon, Bluetooth 5.4 ve WiFi 6 bağlantısını destekliyor. 80w kablolu hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh batarya ile güçlendirilen model, ColorOS 14 ile özelleştirilen Android 14 işletim sistemiyle kutusundan çıkıyor.

Oppo Reno 12 Pro neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Oppo Reno 12 Pro da 6.7 inç 120Hz kavisli OLED ekrana sahip. Pro modelde MediaTek Dimensity 9200+ işlemci bulunuyor.

Pro model de 16GB RAM 512GB’a kadar depolama alanıyla geliyor, 80w kablolu hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor. Telefon, arkada 50MP ana kamera (Sony IMX890), 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2x optik yakınlaştırma yapabilen 50MP telefoto kameraya sahip. Öndeki kamera da 50MP. Geri kalan özellikler de düz modelle aynı.

Yeni Reno 12 telefonlar da yapay zeka ile üretildi. Magic Eraser'a benzer şekilde OPPO Reno 12, AI tabanlı kapalı göz düzeltme, fotoğraflardan nesneleri kaldırmak için eleme ve nesneleri kolayca çıkarabilmenizi sağlayan kesme özellikleriyle geliyor. Yapay zeka ayrıca tek dokunuşla kayıt özeti oluşturmanıza, dokümanları taramanıza olanak tanıyor.

Oppo Reno 12 fiyatı

Tam Boyutta Gör Oppo Reno 12, 375 dolar fiyat etiketiyle gümüş, siyah ve soluk pembe renk seçeneğiyle satışta. Reno 12 Pro ise 470 dolar başlangıç fiyatıyla siyah, mor ve altın renkte satılacak. Depolama alanı ve bellek miktarına göre Oppo Reno 12 fiyatlandırması şu şekilde:

Oppo Reno 12 serisi fiyatı Depolama/RAM Oppo Reno12 Oppo Reno12 Pro 12GB/256GB 375 dolar 470 dolar 16GB/256GB 415 dolar 510 dolar 12GB/512GB 415 dolar - 16GB/512GB 440 dolar 550 dolar

Oppo Reno 12 özellikleri

Ekran : 6.7 inç, 1080x2412, 120Hz, 1200 nit, OLED

: 6.7 inç, 1080x2412, 120Hz, 1200 nit, OLED İşlemci : MediaTek Dimensity 8250

: MediaTek Dimensity 8250 Bellek : 12GB, 16GB RAM

: 12GB, 16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB

: 256GB, 512GB Arka kamera : 50MP f/1.8 (birincil) + 50MP f/2.0 (telefoto) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)

: 50MP f/1.8 (birincil) + 50MP f/2.0 (telefoto) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera : 50MP f/2.0

: 50MP f/2.0 Batarya : 5000 mAh, 80w

: 5000 mAh, 80w Yazılım : Android 14, ColorOS 14.1

: Android 14, ColorOS 14.1 Boyut ve ağırlık: 161.4 x 74.8 x 7.3 mm, 179 g

Oppo Reno 12 Pro özellikleri

Ekran : 6.7 inç, 1080x2412, 120Hz, 1200 nit, OLED

: 6.7 inç, 1080x2412, 120Hz, 1200 nit, OLED İşlemci : MediaTek Dimensity 9200+

: MediaTek Dimensity 9200+ Bellek : 12GB, 16GB RAM

: 12GB, 16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB

: 256GB, 512GB Arka kamera : 50MP f/1.8 (birincil) + 50MP f/2.0 (telefoto) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)

: 50MP f/1.8 (birincil) + 50MP f/2.0 (telefoto) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera : 50MP f/2.0

: 50MP f/2.0 Batarya : 5000 mAh, 80w

: 5000 mAh, 80w Yazılım : Android 14, ColorOS 14.1

: Android 14, ColorOS 14.1 Boyut ve ağırlık: 161.4 x 74.8 x 7.6 mm, 183 g

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