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Galaxy, GeForce GTX 460 SE modelini kullanıma sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia tabanlı ekran kartı üreticisi Galaxy, özel tasarımlı GeForce GTX 460 SE modelini duyurdu. Firmanın güncel modellerinde gördüğümüz çıkartılabilir fan tasarımına sahip özel soğutucusuyla dikkat çeken yeni model, paralel işlemci sayısı 288'e düşürülen 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip GF106 GPU'sundan üç alıyor.

Grafik işlem birimi 650MHz'de, paralel işlem birimleri 1300MHz'de ve bellekleri de 3400MHz'de görev yapan ekran kartı, 1GB GDDR5 bellek ile geliyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan yeni model, çift yollu SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision gibi teknolojilere destek sunuyor yüksek tanımlı video hızlandırma yapabiliyor.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulacak Galaxy GeForce GTX 460 SE için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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OverClocK1ng 9 yıl
Bir de SE olmasaydı iyi olurdu...
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musAKka 8 yıl
@ Hicks, videoyu izledim, soğutucuyu sökmek gerçekten inanılmaz rahat olmuş. Temizlik konusunda dikkatli olanlar için büyük şans. Ayrıca hayırlı olsun yeni kartın.


@ OverClocKing, Tuluğ hocam, dediğin gibi SE olması tabi biraz kötü olmuş. Belki bios yükleyerek normal GTX460 haline geliyordur.
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yc#1 9 yıl
Fanın rahatlıkla temizlenebilmesi için böyle bir tasarım yapmışlar.
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musAKka 9 yıl
Fanının sökülebilir olmasının ne gibi bir avantajı var, çözebilmiş değilim. Muhtemelen pasif soğutucu moduna geçiyordur ama o fanı sökmek yerine yanına açma kapama butonu koysalar daha kullanışlı olurmuş.
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Hicks 9 yıl
musAKka

Fanının sökülebilir olmasının ne gibi bir avantajı var, çözebilmiş değilim. Muhtemelen pasif soğutucu moduna geçiyordur ama o fanı sökmek yerine yanına açma kapama butonu koysalar daha kullanışlı olurmuş.



Merhaba,

Fan yapraklari ve heatsink'in temizlenebilmesi icin mukemmel bir tasarim, tamamen kapali olan kartlarda tozlanma dolayisi ile zamanla sogutma performansi dusebilir. Eger bu duzenek titresim ve performans kaybi yaratmiyorsa cok mantikli...

Tesekkurler,

Hicks
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