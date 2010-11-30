Galaxy, GeForce GTX 460 SE modelini kullanıma sunuyor

Nvidia tabanlı ekran kartı üreticisi Galaxy, özel tasarımlı GeForce GTX 460 SE modelini duyurdu. Firmanın güncel modellerinde gördüğümüz çıkartılabilir fan tasarımına sahip özel soğutucusuyla dikkat çeken yeni model, paralel işlemci sayısı 288'e düşürülen 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip GF106 GPU'sundan üç alıyor.

Grafik işlem birimi 650MHz'de, paralel işlem birimleri 1300MHz'de ve bellekleri de 3400MHz'de görev yapan ekran kartı, 1GB GDDR5 bellek ile geliyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan yeni model, çift yollu SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision gibi teknolojilere destek sunuyor yüksek tanımlı video hızlandırma yapabiliyor.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulacak Galaxy GeForce GTX 460 SE için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.