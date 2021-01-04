Galaxy M02s önümüzdeki günlerde tanıtılıyor

Tam Boyutta Gör

Samsung’un giriş seviyesinde iddialı olmaya çalışacak yeni Galaxy M02s akıllı telefon modeli önümüzdeki günlerde resmiyet kazanıyor. Hindistan’da tanıtılacak olan modelin detayları da sızmış durumda.

İlginizi Çekebilir

Samsung uygun fiyatlı Galaxy M02s akıllı telefonunu tanıttı

Galaxy M02s özellikleri ve fiyatı

Galaxy M02s modeli Galaxy A02s modelinin daha yüksek RAM ve depolama barındıran versiyonu olarak dikkat çekiyor. Firmalar artık RAM seçeneklerini arttırmak yerine farklı RAM seçeneklerini farklı isimler altında pazarlamaya başladı.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 11 tanıtıldı: Snapdragon 888 yonga seti, Harman Kardon ses"

Galaxy M02s modelinde bu bakımdan 6.5 inçlik IPS LCD ekran, V şeklinde çentik, Snapdragon 450 yonga seti, 3GB/4GB RAM bellek, 32GB/64GB depolama kapasitesi, 13MP+2MP+2MP arka kamera, 5MP ön kamera, 5000mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler olacak. Parmak izi okuyucu ise yer almıyor.

Galaxy M02s modeli 136$ civarında bir fiyat etiketine sahip ve 140$ altında 4GB RAM sunan ülkedeki ilk Samsung telefonu olacak. Modelin önemli satış rakamlarına ulaşacağı tahmin ediliyor.

https://www.gizmochina.com/2021/01/04/galaxy-m02s-specs-price-india-launch-date/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.