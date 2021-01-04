Galaxy M02s önümüzdeki günlerde tanıtılıyor

Samsung’un giriş seviyesinde iddialı olmaya çalışacak yeni Galaxy M02s akıllı telefon modeli önümüzdeki günlerde resmiyet kazanıyor. Hindistan’da tanıtılacak olan modelin detayları da sızmış durumda.İlginizi Çekebilir Samsung uygun fiyatlı Galaxy M02s akıllı telefonunu tanıttı
Galaxy M02s özellikleri ve fiyatı
Galaxy M02s modeli Galaxy A02s modelinin daha yüksek RAM ve depolama barındıran versiyonu olarak dikkat çekiyor. Firmalar artık RAM seçeneklerini arttırmak yerine farklı RAM seçeneklerini farklı isimler altında pazarlamaya başladı.
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Galaxy M02s modelinde bu bakımdan 6.5 inçlik IPS LCD ekran, V şeklinde çentik, Snapdragon 450 yonga seti, 3GB/4GB RAM bellek, 32GB/64GB depolama kapasitesi, 13MP+2MP+2MP arka kamera, 5MP ön kamera, 5000mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler olacak. Parmak izi okuyucu ise yer almıyor.
Galaxy M02s modeli 136$ civarında bir fiyat etiketine sahip ve 140$ altında 4GB RAM sunan ülkedeki ilk Samsung telefonu olacak. Modelin önemli satış rakamlarına ulaşacağı tahmin ediliyor.
https://www.gizmochina.com/2021/01/04/galaxy-m02s-specs-price-india-launch-date/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Samsung Galaxy Grand Neo Plus.