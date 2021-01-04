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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy M02s önümüzdeki günlerde tanıtılıyor

    Galaxy M02s modeli 5000mAh kapasiteli batarya, 6.5 inçlik LCD ekran, Snapdragon 450 yonga seti, 3 arka kamera ve düşük bir fiyat etiketi ile Hindistan’da satışa sunulacak.
    5 gün
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy M02s önümüzdeki günlerde tanıtılıyor
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    Samsung’un giriş seviyesinde iddialı olmaya çalışacak yeni Galaxy M02s akıllı telefon modeli önümüzdeki günlerde resmiyet kazanıyor. Hindistan’da tanıtılacak olan modelin detayları da sızmış durumda.

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    Galaxy M02s özellikleri ve fiyatı

    Galaxy M02s modeli Galaxy A02s modelinin daha yüksek RAM ve depolama barındıran versiyonu olarak dikkat çekiyor. Firmalar artık RAM seçeneklerini arttırmak yerine farklı RAM seçeneklerini farklı isimler altında pazarlamaya başladı.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 11 tanıtıldı: Snapdragon 888 yonga seti, Harman Kardon ses"

    Galaxy M02s modelinde bu bakımdan 6.5 inçlik IPS LCD ekran, V şeklinde çentik, Snapdragon 450 yonga seti, 3GB/4GB RAM bellek, 32GB/64GB depolama kapasitesi, 13MP+2MP+2MP arka kamera, 5MP ön kamera, 5000mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler olacak. Parmak izi okuyucu ise yer almıyor.

    Galaxy M02s modeli 136$ civarında bir fiyat etiketine sahip ve 140$ altında 4GB RAM sunan ülkedeki ilk Samsung telefonu olacak. Modelin önemli satış rakamlarına ulaşacağı tahmin ediliyor.



    https://www.gizmochina.com/2021/01/04/galaxy-m02s-specs-price-india-launch-date/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mr. Jingles 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Daha önce bu isimlendirmenin örneğini görmüştük.



    Samsung Galaxy Grand Neo Plus.
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    wildecooke (vasfi ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Her güne 1 model...
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Samsung m02s Mini Plus+ Ultra Fan & Knuckles
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    from softwave 5 gün ( Mesaj Silindi )
    aha simdi de rakamlari ters cevirdiler bundan da bi 100 model cikar.Sonra bir rakam daha,bi rakam daha ver Allah'ım ver
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    BekirHan (Bekir Han) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Samsung' un isimlendirme sistemi kusma hissi uyandırıyor insanda..
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