Samsung Galaxy M12 de Android 12 güncellemesine kavuştu

Son yıllarda Samsung, Android güncelleme hızı ila dikkat çekiyor. 2021 bitmeden Galaxy S20 serisi dahil birçok akıllı telefonuna Android 12 güncellemesi getiren Samsung, 2022 itibari ile bütçe dostu akıllı telefonlarında yeni güncellemeyi vermeye başladı. Geçtiğimiz hafta Galaxy A02s, Galaxy A03s ve Galaxy A21s modellerine Android 12 güncellemesi ulaştıran Samsung, şimdi de Galaxy M12’yi güncelliyor.
Android 12 tabanlı One UI 4.1 birçok yenilik ile geliyor
Birçok güvenlik yamasını beraberinde getiren One UI 4.1 güncellemesi, Galaxy M12 için M12F7XXU3BVF8 kod adıyla yayınlanmış durumda. Yeni güncelleme; dinamik renk teması, gelişmiş widget seçenekleri, gelişmiş gece modu, sanal bellek desteği ve genel ara yüz geliştirmeleri ile geliyor.
Ayrıca One UI 4.1, Android 12 ile tanıtılan yeni gizlilik seçeneklerine de sahip ve böylece uygulamaların kamera veya mikrofona erişimi kolayca kapatılabiliyor. Yeni güncelleme ile Samsung’un Takvim, Kamera, Galeri, Internet ve Dosyalar uygulamaları da yenileniyor. Galaxy M12 için Android 12 tabanlı One UI 4.1 şimdilik yalnızca Vietnam’da kullanıma açılmış durumda ancak önümüzdeki haftalarda küresel olarak kullanıma açılacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...