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    Samsung Galaxy A02s, Galaxy A03s ve Galaxy A21s Android 12 güncellemesine kavuştu

    Android tarafında güncelleme lideri olmaya devam eden Samsung; Galaxy A03s, Galaxy A02s ve Galaxy A21s cihazlarına da Android 12 tabanlı One UI 4.1 güncellemesi yayınladı.
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    Üç bütçe dostu Samsung telefonu Android 12 güncellemesine kavuştu
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    Geçtiğimiz yıllarda güncelleme stratejileri ile dikkat çeken Samsung, bütçe dostu akıllı telefonlarına bile hızlıca güncelleme vererek birçok Android firmasının önüne geçti. Kasım ve aralık ayında birçok akıllı telefonuna ve tabletine Android 12 güncellemesi veren Samsung, Android 12 güncellemesine kavuşmuş telefon listesini geliştirmeye devam ediyor.

    Android 12 tabanlı One UI 4.1

    Sammobile’ın haberine göre Samsung; Galaxy A02s, Galaxy A03s ve Galaxy A21s cihazları için Android 12 tabanlı One UI 4.1 güncellemesi yayınlamış durumda. Android 12 tabanlı One UI 4.1; gelişmiş gizlilik özellikleri, sanal bellek, Material You tabanlı dinamik renk teması, gelişmiş paylaşma menüsü ve yeni kamera özellikleri ile geliyor. Galaxy A02s ve Galaxy A21s büyük ihtimalle son güncellemesine kavuşsa da Galaxy A03s büyük ihtimalle gelecek sene Android 13 güncellemesine de kavuşacak.

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    Bloodin 2 gün önce

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