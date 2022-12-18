Samsung Galaxy M23 5G için Android 13 güncellemesi yayınlandı

Android tarafında hızlı güncellemeleri ile bilinen teknoloji devi Samsung, bu yıl performansını daha da geliştirdi. 2022 bitmeden neredeyse tüm cihazları için Android 13 güncellemesini yayınlayan firma, şimdi de giriş seviyesi modellerine odaklanıyor.

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Galaxy M23 5G için One UI 5 yayınlandı

2022’nin başlarında Android 12 tabanlı One UI 4.1 işletim sistemi ile duyurulan Galaxy M23 5G, firmanın Android 13 güncellemesini alan son cihaz oluyor. Kasım 2022 güvenlik yamasını içeren M236BXXU1BVK5 kod adlı güncelleme şimdilik bazı Avrupa ülkelerinde kullanıma sunuldu ancak önümüzdeki haftalarda küresel olarak kullanıma sunulacaktır.

Gelişmiş dinamik tema seçenekleri, gizlilik ve güvenlik iyileştirmeleri, sistem animasyon yenilikleri gibi özelliklere sahip One UI 5, Galaxy M23 5G’nin alacağı son güncelleme olmayacak. Cihazın Android 14 ve Android 15 güncellemesine de kavuşması bekleniyor.

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Galaxy M23 5G için Android 13 yayınlandı