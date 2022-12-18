Samsung Galaxy M23 5G için Android 13 güncellemesi yayınlandı

Android tarafında hızlı güncellemeleri ile bilinen teknoloji devi Samsung, bu yıl performansını daha da geliştirdi. 2022 bitmeden neredeyse tüm cihazları için Android 13 güncellemesini yayınlayan firma, şimdi de giriş seviyesi modellerine odaklanıyor.
Galaxy M23 5G için One UI 5 yayınlandı
2022’nin başlarında Android 12 tabanlı One UI 4.1 işletim sistemi ile duyurulan Galaxy M23 5G, firmanın Android 13 güncellemesini alan son cihaz oluyor. Kasım 2022 güvenlik yamasını içeren M236BXXU1BVK5 kod adlı güncelleme şimdilik bazı Avrupa ülkelerinde kullanıma sunuldu ancak önümüzdeki haftalarda küresel olarak kullanıma sunulacaktır.
Gelişmiş dinamik tema seçenekleri, gizlilik ve güvenlik iyileştirmeleri, sistem animasyon yenilikleri gibi özelliklere sahip One UI 5, Galaxy M23 5G’nin alacağı son güncelleme olmayacak. Cihazın Android 14 ve Android 15 güncellemesine de kavuşması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...