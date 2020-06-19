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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Note 20 Ultra'nın yüksek çözünürlüklü fotoğrafları paylaşıldı

    Samsung Galaxy Note 20 Ultra, çok net bir şekilde ön taraftan görüntülendi. Ekranı ve ön tasarımı netleşen Galaxy Note 20 Ultra'nın merak edilen bazı özellikleri de sızdırılmış durumda.
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Galaxy Note 20 Ultra'nın yüksek çözünürlüklü fotoğrafları paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy Note 20 Ultra, ön taraftan görüntülendi. Samsung ile ilgili sızıntılarıyla ünlenen Ice universe (@UniverseIce) isimli Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan yüksek çözünürlüklü görseller, Galaxy Note 20 Ultra'nın ekranını ve önden görünümünü gözler önüne seriyor. 

    Geçtiğimiz yıl duyurulan Galaxy Note 10+'ın halefi konumunda olan Galaxy Note 20 Ultra, ekran çerçeveleri noktasında sınırları zorlayacak. Galaxy Note 10+'a kıyasla yanlardan 0.29 mm tıraşlanan çerçeveler, üst ve alt taraftan ise toplam 0.4 mm kırpılmış. Ayrıca ön kameranın yer aldığı deliğin çapı da 1 mm inceltilmiş. Bu sayede oldukça agresif bir ekran/kasa oranı elde eden Samsung, telefonun gövdesini de 0.3 mm inceltebilmeyi başarmış. 

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    Galaxy Note 20 Ultra nasıl olacak?

    Ön cepheden Galaxy Note 10+ ile oldukça benzer bir tasarıma sahip olan Galaxy Note 20 Ultra, teknik özellik bakımından ise önemli iyileştirmelere sahne olacak. 

    Galaxy Note 20 Ultra'nın 2560 x 1440 (QHD+) çözünürlükte 120Hz tazeleme hızı sunabilen LTPO OLED ekran paneline sahip olacağı bilgisi paylaşılmış durumda. Bununla birlikte, gücünü Snapdragon 865+ yonga setinden sağlayacağı söylenen telefonun, yenilenen S Pen'e ve gelişmiş özelliklere sahip bir kamera modülüne sahip olması bekleniyor. Samsung'un Galaxy Note 20 serisini 5 Ağustos'ta tanıtacağı tahmin ediliyor. 



    https://twitter.com/UniverseIce/status/1273848555250180097 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Portraitclub 3 sa. en beğenilen
    Site yönetimi! Aloooo neden yorumları beğenince oturum kapanıyor bu kadar küçük bir sorunu çözemiyor musunuz? YouTube hesabınız ve forumdaki hesapların çalışıldığından beri ne yapacağınızı şaşırdınız. Bir silkelenip kendinize gelin!
    Site yönetimi! Aloooo neden yorumları beğenince oturum kapanıyor bu kadar küçük bir sorunu çözemiyor musunuz? YouTube hesabınız ve forumdaki hesapların çalışıld...
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    2 Yanıt Yanıtla +12
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    tolgatelli (Tolga Telli) 1 sa. Portraitclub
    Geçenlerde de tasarımcıları, milletin tasarımlarını eleştiriyordu LinkedIn'de. Buradaki hele forumdaki tasarımın ekran görüntülerini paylaşmamak için kendimi zor tuttum. Çünkü hala DonanımHaber'i seviyorum.
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 sa. Portraitclub
    işin kötü yanı 7-8 aydır böyle, ve donanimhaber yönetiminin umrunda bile değil
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    ByGalaxyS3 8 dk.
    çok güzel tasarımlar yapıyorlar gel gelelim kılıfı takınca her şey gidiyor
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    Ayva (Erdem ) 19 dk.
    Fotoğraflarda ki Note 20 değil Note 10..
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    evlbleef 2 sa.
    O kamera çıkıntısı çok fazla.
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    astegon (astegon CF) 1 sa. evlbleef
    Hakikaten ben de beğenmedim. Telefon kalınlığı kadar kılıf lazım şimdi o da çok kaba gösterir. Zaten büyük cihaz.
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    Das Boot 2 sa.
    Bu sefer s pen'e sozde ne yenilik katicaklar. Samsungun hala note serisini diretmesine hayret ediorum. 2020 de kim kalemle telefona not alir.
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    R_DeNiro (Furkan T) 17 dk. Das Boot
    Note serisi kullanan biri Note serisinden zor vazgeçiyor. Note4 kullanıyorum. Ve sonraki telefonlarım da büyük ihtimal bu seri ile devam edecek. Ayrıca SPen çok pratik bir araç. Asıl 2020'de kim kalem/kağıt ile not alır?
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    Portraitclub 3 sa. en beğenilen
    Site yönetimi! Aloooo neden yorumları beğenince oturum kapanıyor bu kadar küçük bir sorunu çözemiyor musunuz? YouTube hesabınız ve forumdaki hesapların çalışıldığından beri ne yapacağınızı şaşırdınız. Bir silkelenip kendinize gelin!
    2 Yanıt Yanıtla +12
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    tolgatelli (Tolga Telli) 1 sa. Portraitclub
    Geçenlerde de tasarımcıları, milletin tasarımlarını eleştiriyordu LinkedIn'de. Buradaki hele forumdaki tasarımın ekran görüntülerini paylaşmamak için kendimi zor tuttum. Çünkü hala DonanımHaber'i seviyorum.
    Yanıtla
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 sa. Portraitclub
    işin kötü yanı 7-8 aydır böyle, ve donanimhaber yönetiminin umrunda bile değil
    1 Yanıt Yanıtla
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