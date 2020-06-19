Galaxy Note 20 Ultra'nın yüksek çözünürlüklü fotoğrafları paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy Note 20 Ultra, ön taraftan görüntülendi. Samsung ile ilgili sızıntılarıyla ünlenen Ice universe (@UniverseIce) isimli Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan yüksek çözünürlüklü görseller, Galaxy Note 20 Ultra'nın ekranını ve önden görünümünü gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz yıl duyurulan Galaxy Note 10+'ın halefi konumunda olan Galaxy Note 20 Ultra, ekran çerçeveleri noktasında sınırları zorlayacak. Galaxy Note 10+'a kıyasla yanlardan 0.29 mm tıraşlanan çerçeveler, üst ve alt taraftan ise toplam 0.4 mm kırpılmış. Ayrıca ön kameranın yer aldığı deliğin çapı da 1 mm inceltilmiş. Bu sayede oldukça agresif bir ekran/kasa oranı elde eden Samsung, telefonun gövdesini de 0.3 mm inceltebilmeyi başarmış.

İlginizi Çekebilir

Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 tanıtım tarihi sızdırıldı

Ayrıca Bkz. "AirPower için tünelin ucundaki ışık göründü: İşte AirPower'a ait son prototipin görüntüleri"

Galaxy Note 20 Ultra nasıl olacak?

Ön cepheden Galaxy Note 10+ ile oldukça benzer bir tasarıma sahip olan Galaxy Note 20 Ultra, teknik özellik bakımından ise önemli iyileştirmelere sahne olacak.

Galaxy Note 20 Ultra'nın 2560 x 1440 (QHD+) çözünürlükte 120Hz tazeleme hızı sunabilen LTPO OLED ekran paneline sahip olacağı bilgisi paylaşılmış durumda. Bununla birlikte, gücünü Snapdragon 865+ yonga setinden sağlayacağı söylenen telefonun, yenilenen S Pen'e ve gelişmiş özelliklere sahip bir kamera modülüne sahip olması bekleniyor. Samsung'un Galaxy Note 20 serisini 5 Ağustos'ta tanıtacağı tahmin ediliyor.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1273848555250180097

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.