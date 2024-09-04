Galaxy Note 20 için yolun sonu gözüktü: Aylık güncelleme gelmeyecek!

Tam Boyutta Gör Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra, yakın zamanda dört yaşına girdi ve Samsung'un ürün yazılımı güncelleme politikasına uygun olarak bu telefonlar artık aylık güvenlik güncellemesi almaya uygun değil. Note 20 serisi, bu aydan itibaren her ay yerine her çeyrekte bir yeni güvenlik yaması alacak.

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Galaxy Note 20, aylık güvenlik güncellemesi almayacak

Galaxy Note 20 serisinin başlangıçta yalnızca dört yıl boyunca güvenlik yamaları alması beklenmesine rağmen, Samsung birkaç yıl önce politikasını iyileştirerek belirli cihazlar için genişletilmiş destek sunmaya başladı. Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra, genişletilmiş destekten yararlanan birkaç cihaz arasında yer alıyor. Samsung'un güvenlik bültenine göre, Galaxy Note 20 serisi hala destekleniyor ancak şirket bu telefonlara artık her ay güvenlik güncellemesi vermeyecek.

Samsung, Galaxy Note 20 ile aynı yıl çıkan Galaxy Z Flip ve Galaxy Tab S7 serileri için desteği tamamen bıraktı. Artık herhangi bir güncelleme almaları garanti edilmiyor.

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Galaxy Note 20 için yolun sonu: Aylık güncelleme gelmeyecek!