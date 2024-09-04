Galaxy Note 20 için yolun sonu gözüktü: Aylık güncelleme gelmeyecek!

Galaxy Note 20, aylık güvenlik güncellemesi almayacak
Galaxy Note 20 serisinin başlangıçta yalnızca dört yıl boyunca güvenlik yamaları alması beklenmesine rağmen, Samsung birkaç yıl önce politikasını iyileştirerek belirli cihazlar için genişletilmiş destek sunmaya başladı. Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra, genişletilmiş destekten yararlanan birkaç cihaz arasında yer alıyor. Samsung'un güvenlik bültenine göre, Galaxy Note 20 serisi hala destekleniyor ancak şirket bu telefonlara artık her ay güvenlik güncellemesi vermeyecek.
Samsung, Galaxy Note 20 ile aynı yıl çıkan Galaxy Z Flip ve Galaxy Tab S7 serileri için desteği tamamen bıraktı. Artık herhangi bir güncelleme almaları garanti edilmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.