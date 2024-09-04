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    Galaxy Note 20 için yolun sonu gözüktü: Aylık güncelleme gelmeyecek!

    Samsung yakın zamanda Eylül 2024 yazılım güncelleme planını yayınladı. Galaxy Note 20 serisi için büyük bir değişiklik var; Eylül 2024'ten itibaren artık aylık güvenlik güncellemeleri almayacak.
    samsung galaxy note 20 aylık güncelleme almayacak Tam Boyutta Gör
    Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra, yakın zamanda dört yaşına girdi ve Samsung'un ürün yazılımı güncelleme politikasına uygun olarak bu telefonlar artık aylık güvenlik güncellemesi almaya uygun değil. Note 20 serisi, bu aydan itibaren her ay yerine her çeyrekte bir yeni güvenlik yaması alacak.

    Galaxy Note 20, aylık güvenlik güncellemesi almayacak

    Galaxy Note 20 serisinin başlangıçta yalnızca dört yıl boyunca güvenlik yamaları alması beklenmesine rağmen, Samsung birkaç yıl önce politikasını iyileştirerek belirli cihazlar için genişletilmiş destek sunmaya başladı. Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra, genişletilmiş destekten yararlanan birkaç cihaz arasında yer alıyor. Samsung'un güvenlik bültenine göre, Galaxy Note 20 serisi hala destekleniyor ancak şirket bu telefonlara artık her ay güvenlik güncellemesi vermeyecek.

    Samsung, Galaxy Note 20 ile aynı yıl çıkan Galaxy Z Flip ve Galaxy Tab S7 serileri için desteği tamamen bıraktı. Artık herhangi bir güncelleme almaları garanti edilmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 5 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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