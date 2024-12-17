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    Samsung Galaxy S25 Ultra'nın renk seçenekleri paylaşıldı

    Samsung Galaxy S25 Ultra'nın renk seçenekleri ortaya çıktı. Peki Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu hangi renklerde geliyor? İşte tasarımları ve daha fazlası...
    Samsung Galaxy S25 Ultra'nın renk seçenekleri paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S25 serisinin çıkışına iki aydan az bir süre kaldı ve seride yer alacak modeller hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Hatta Galaxy S25, 25+ ve S25 Ultra hakkında soru işaretleri neredeyse kalmadı. Son olarak Galaxy S25 Ultra'nın renk seçenekleri de belli oldu. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor.

    Samsung Galaxy S25 Ultra'nın renk seçenekleri paylaşıldı

    Samsung, 2025 yılının Ocak ayında Galaxy S25 serisini tanıtacak. Yeni serinin tanıtım tarihi yaklaşırken modellerle ilgili detaylar belli olmaya başladı. DCSS analisti Ross Young'ın paylaştığı bilgilere göre Galaxy S25 Ultra; Siyah, Gümüş-Mavi, Gri, Beyaz-Gümüş, Jetblack, Yeşim, ve Pembe-Altın olmak üzere 6 renk seçeneği ile tanıtılacak. 

    Renk seçeneklerinin yanı sıra Galaxy S25 serisinin Galaxy S ailesindeki en radikal değişimlerden biri olması bekleniyor. Galaxy S25 Ultra, Ultra modellerinin imzası haline gelen kavisli ekran tasarımı yerine düz bir tasarım tercih edecek. Telefonda seleflerindeki gibi yüksek ekran/gövde oranı mevcut olacak. Genel çerçevede ise yuvarlatılmış köşeler bulunacak.

    Daha önceki raporlara göre Galaxy S25 Ultra, Snapdragon 8 Elite işlemci, yeni kavisli arka tasarım, 200MP ana kamera ve üç 50MP ultra geniş, telefoto ve super telefoto kamera, Android 15 tabanlı One UI 7.0 yazılımıyla gelecek. Muhtemelen yedi yıl Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri alacak. Telefonun 162,8 x 77,6 x 8,2 mm ölçülerinde tanıtılması bekleniyor. Bu da Galaxy S24 Ultra'dan 0,4 mm daha ince. 

    Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?

    Samsung, Galaxy S24 serisini Ocak 2024'te tanıttı. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin Ocak 2025'te piyasaya çıktığını görebiliriz. Şu anda S25 serisinin fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi yok

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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

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    BOLDVIPER 3 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

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    nickyazmakşartmı 3 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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