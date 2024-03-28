50MP selfie kameralı Samsung Galaxy M55 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Sızıntı ve söylentilerin ardından Samsung M serisinin yeni üyesi Galaxy M55 5G resmi olarak tanıtıldı. Yakın zamanda tanıtılan ve Türkiye’de de satışa sunulan Galaxy A55 ile neredeyse aynı tasarıma ancak tamamen farklı özelliklerle sahip. Samsung Galaxy M55 özellikleri ve fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.

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Galaxy M55, 6.7 inç, Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1000 nit parlaklık (yüksek parlaklık modunda) Super AMOLED+ ekrana sahip. Dolby Atmos özellikli stereo hoparlöre sahip telefonda ekran içi parmak izi okuyucu mevcut. Telefonun kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, Snapdragon 778G+’dan daha iyi, MediaTek Dimensity 7200 işlemciden daha düşük performans gösteriyor. Telefonda 8GB RAM 256GB depolama (microSD kart yuvası mevcut) ile geliyor.

Galaxy M55, 50MP selfie kameraya sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Samsung, ilk kez telefonlarında bu kadar yüksek çözünürlüklü bir selfie kamera kullanıyor. Arkada OIS özellikli 50MP ana kameraya 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera eşlik ediyor. Ön ve arka ana kamera kullanılarak VDIS desteğiyle 4K 30fps videolar kaydedilebiliyor. Ön ve arka kameralardan aynı anda video kaydedilmesine olanak tanıyan çift video kayıt özelliği de mevcut.

Samsung M55, benzersiz donanım tabanlı güvenlik ve kurcalamaya dayanıklı çözüm olan Samsung Knox Vault ile donatılmış. Telefon, 5000 mAh bataryaya sahip ancak 45W süper hızlı şarj 2.0 özelliğiyle 30 dakikada %70’e kadar şarj oluyor. Telefon, Android 14 (One UI 6.0) ile geliyor ve dört yıl Android işletim sistemi güncellemesi, beş yıl güvenlik güncellemesi alacak.

Samsung Galaxy M55 fiyatı

Samsung, Galaxy M55, koyu mavi ve açık yeşil olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor. Telefon, Brezilya’da 540 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.

Samsung Galaxy M55 5G özellikleri

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Ekran : 6.7 inç, FHD+, 120Hz, 1000 nit, Super AMOLED+

: 6.7 inç, FHD+, 120Hz, 1000 nit, Super AMOLED+ İşlemci : Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Bellek ve depolama : 8GB RAM / 256GB

: 8GB RAM / 256GB Ön kamera : 50MP f/2.2

: 50MP f/2.2 Arka kamera : 50MP birincil f/1.8 + 8MP ultra geniş f/2.2 + 2MP makro f/2.4

: 50MP birincil f/1.8 + 8MP ultra geniş f/2.2 + 2MP makro f/2.4 Batarya : 5000 mAh, 45W hızlı şarj

: 5000 mAh, 45W hızlı şarj Yazılım : Android 14, One UI 6.0

: Android 14, One UI 6.0 Boyut ve ağırlık: 63.9 x 76.5 x 7.8mm, 180g

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Samsung Galaxy M55 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri