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    50MP selfie kameralı Samsung Galaxy M55 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Samsung, Galaxy A55 ve A35 telefonlarının ardından beklenen modeli Galaxy M55 5G'yi tanıttı. Samsung M55, markanın en yüksek çözünürlüklü selfie kamerasını taşıyor.
    samsung galaxy m55 5g tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Sızıntı ve söylentilerin ardından Samsung M serisinin yeni üyesi Galaxy M55 5G resmi olarak tanıtıldı. Yakın zamanda tanıtılan ve Türkiye’de de satışa sunulan Galaxy A55 ile neredeyse aynı tasarıma ancak tamamen farklı özelliklerle sahip. Samsung Galaxy M55 özellikleri ve fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.

    Galaxy M55, 6.7 inç, Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1000 nit parlaklık (yüksek parlaklık modunda) Super AMOLED+ ekrana sahip. Dolby Atmos özellikli stereo hoparlöre sahip telefonda ekran içi parmak izi okuyucu mevcut. Telefonun kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, Snapdragon 778G+’dan daha iyi, MediaTek Dimensity 7200 işlemciden daha düşük performans gösteriyor. Telefonda 8GB RAM 256GB depolama (microSD kart yuvası mevcut) ile geliyor.

    Galaxy M55, 50MP selfie kameraya sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Samsung, ilk kez telefonlarında bu kadar yüksek çözünürlüklü bir selfie kamera kullanıyor. Arkada OIS özellikli 50MP ana kameraya 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera eşlik ediyor. Ön ve arka ana kamera kullanılarak VDIS desteğiyle 4K 30fps videolar kaydedilebiliyor. Ön ve arka kameralardan aynı anda video kaydedilmesine olanak tanıyan çift video kayıt özelliği de mevcut.

    Samsung M55, benzersiz donanım tabanlı güvenlik ve kurcalamaya dayanıklı çözüm olan Samsung Knox Vault ile donatılmış. Telefon, 5000 mAh bataryaya sahip ancak 45W süper hızlı şarj 2.0 özelliğiyle 30 dakikada %70’e kadar şarj oluyor. Telefon, Android 14 (One UI 6.0) ile geliyor ve dört yıl Android işletim sistemi güncellemesi, beş yıl güvenlik güncellemesi alacak.

    Samsung Galaxy M55 fiyatı

    Samsung, Galaxy M55, koyu mavi ve açık yeşil olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor. Telefon, Brezilya’da 540 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.

    Samsung Galaxy M55 5G özellikleri

    Samsung Galaxy M55 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.7 inç, FHD+, 120Hz, 1000 nit, Super AMOLED+
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
    • Bellek ve depolama: 8GB RAM / 256GB
    • Ön kamera: 50MP f/2.2
    • Arka kamera: 50MP birincil f/1.8 + 8MP ultra geniş f/2.2 + 2MP makro f/2.4
    • Batarya: 5000 mAh, 45W hızlı şarj
    • Yazılım: Android 14, One UI 6.0
    • Boyut ve ağırlık: 63.9 x 76.5 x 7.8mm, 180g
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 6 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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