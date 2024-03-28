50MP selfie kameralı Samsung Galaxy M55 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Galaxy M55, 6.7 inç, Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1000 nit parlaklık (yüksek parlaklık modunda) Super AMOLED+ ekrana sahip. Dolby Atmos özellikli stereo hoparlöre sahip telefonda ekran içi parmak izi okuyucu mevcut. Telefonun kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, Snapdragon 778G+’dan daha iyi, MediaTek Dimensity 7200 işlemciden daha düşük performans gösteriyor. Telefonda 8GB RAM 256GB depolama (microSD kart yuvası mevcut) ile geliyor.
Galaxy M55, 50MP selfie kameraya sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Samsung, ilk kez telefonlarında bu kadar yüksek çözünürlüklü bir selfie kamera kullanıyor. Arkada OIS özellikli 50MP ana kameraya 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera eşlik ediyor. Ön ve arka ana kamera kullanılarak VDIS desteğiyle 4K 30fps videolar kaydedilebiliyor. Ön ve arka kameralardan aynı anda video kaydedilmesine olanak tanıyan çift video kayıt özelliği de mevcut.
Samsung M55, benzersiz donanım tabanlı güvenlik ve kurcalamaya dayanıklı çözüm olan Samsung Knox Vault ile donatılmış. Telefon, 5000 mAh bataryaya sahip ancak 45W süper hızlı şarj 2.0 özelliğiyle 30 dakikada %70’e kadar şarj oluyor. Telefon, Android 14 (One UI 6.0) ile geliyor ve dört yıl Android işletim sistemi güncellemesi, beş yıl güvenlik güncellemesi alacak.
Samsung Galaxy M55 fiyatı
Samsung, Galaxy M55, koyu mavi ve açık yeşil olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor. Telefon, Brezilya’da 540 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.
Samsung Galaxy M55 5G özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, FHD+, 120Hz, 1000 nit, Super AMOLED+
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
- Bellek ve depolama: 8GB RAM / 256GB
- Ön kamera: 50MP f/2.2
- Arka kamera: 50MP birincil f/1.8 + 8MP ultra geniş f/2.2 + 2MP makro f/2.4
- Batarya: 5000 mAh, 45W hızlı şarj
- Yazılım: Android 14, One UI 6.0
- Boyut ve ağırlık: 63.9 x 76.5 x 7.8mm, 180g
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...