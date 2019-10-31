Galaxy S10 Lite geliyor

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Samsung’un Galaxy A serisinden bir cihazı amiral gemisi özelliklerle Galaxy S10 serisinin altına konumlayacağı uzun süredir dile getiriliyor ancak yeni gelişmeler önemli bir strateji değişikliği olabileceğini gösteriyor.

Galaxy S10 Lite neler sunuyor?

Bir süre önce tanıtılan Galaxy A90 5G amiral gemisi özelliklere sahipti ancak hitap ettiği alan kısıtlı olduğu için bu stratejinin dışında kaldı. Galaxy A91 modeli için de yine aynı şeyler söyleniyor. Şimdi ise Galaxy S10 Lite gelişmesi yaşandı.

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Geekbench testlerinde ortaya çıkan SM-G770F model numaralı yeni biz cihaz akla Galaxy S10 Lite ihtimalini getirdi. Snapdragon 855 yonga seti üzerinde çalışan cihaz 8GB RAM ve Android 10 işletim sistemi barındırıyor.

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Telefon farklı ne tür donanımı olacak belli değil ancak Galaxy S10e modeli varken Samsung neden böyle bir modele ihtiyaç duydu; asıl cevap bekleyen soru bu. Performans anlamında pek bir fark yok diyebiliriz. Galaxy A serisine eklenecek ana akım bir amiral gemisi daha fazla anlam ifade edebilirdi.

Samsung’un bir de Galaxy Note 10 Lite hazırlığı olduğu gündeme gelmişti. En azından Galaxy S11 lansmanına kadar Samsung’un ara modellerle boşluk bırakmak istemediği tahmin ediliyor ancak tüketici buna nasıl tepki verecek merak konusu.

https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-s10-lite-benchmark-specs-snapdragon-855-8gb-ram_id120064