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    Galaxy S10 Lite geliyor

    Galaxy A serisi ve amiral gemisi seriler arasında bir köprü kurmak isteyen Samsung çareyi Lite modellerde arıyor. Galaxy Note 10 Lite modelinden sonra Galaxy S10 Lite modeli de gündemde.
    1 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy S10 Lite geliyor
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    Samsung’un Galaxy A serisinden bir cihazı amiral gemisi özelliklerle Galaxy S10 serisinin altına konumlayacağı uzun süredir dile getiriliyor ancak yeni gelişmeler önemli bir strateji değişikliği olabileceğini gösteriyor.

    Galaxy S10 Lite neler sunuyor?

    Bir süre önce tanıtılan Galaxy A90 5G amiral gemisi özelliklere sahipti ancak hitap ettiği alan kısıtlı olduğu için bu stratejinin dışında kaldı. Galaxy A91 modeli için de yine aynı şeyler söyleniyor. Şimdi ise Galaxy S10 Lite gelişmesi yaşandı.

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    Geekbench testlerinde ortaya çıkan SM-G770F model numaralı yeni biz cihaz akla Galaxy S10 Lite ihtimalini getirdi. Snapdragon 855 yonga seti üzerinde çalışan cihaz 8GB RAM ve Android 10 işletim sistemi barındırıyor.

    Galaxy S10 Lite geliyor
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    Telefon farklı ne tür donanımı olacak belli değil ancak Galaxy S10e modeli varken Samsung neden böyle bir modele ihtiyaç duydu; asıl cevap bekleyen soru bu. Performans anlamında pek bir fark yok diyebiliriz. Galaxy A serisine eklenecek ana akım bir amiral gemisi daha fazla anlam ifade edebilirdi.

    Samsung’un bir de Galaxy Note 10 Lite hazırlığı olduğu gündeme gelmişti. En azından Galaxy S11 lansmanına kadar Samsung’un ara modellerle boşluk bırakmak istemediği tahmin ediliyor ancak tüketici buna nasıl tepki verecek merak konusu.



    https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-s10-lite-benchmark-specs-snapdragon-855-8gb-ram_id120064 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    gun 20 dk.
    Nokia bir aralar senede 40 model çıkartıyordu sonu işte ne oldu daha rahat anlaşılabilir adette çıkmasında fayda var olmadı başka marka ile başka segmente hitap etsin.
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    Marrusia 1 sa.
    Gelmeyecek klasik her sene S9 lite S8 lite bu senede S10 lite ayni....
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    esra-a 1 sa. yeni yorumcu
    hergüne bir model çıkıyor ama note 10 lite iş hayatında çalışanlar için hayatı kolaylaştıran özelliklere sahip beklıyoruz.
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    Like a Sir 1 sa.
    Samsung telefon bölümü başsorumlusuna bu sene çıkan modelleri say deseler sayamaz. Ben de kullanıcı olarak işin içinden çıkamıyorum. 1 Tane note 1 tane s 1 tane a bi tane c çıkar bitsin abi nedir bu her yer 1 kamera fazla 1 çentik az birsürü telefon doldu.
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