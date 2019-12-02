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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy S11 ekran paneli sızdırıldı, telefonun ön tasarımı açığa çıktı

    Samsung Galaxy S11 sızıntılarının ardı arkası kesilmiyor. Daha önce render görselleri ortaya çıkan Galaxy S11, bu sefer de ekran paneli sızıntısıyla gündemde.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    6,9b
    1
    29
    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Hakkında ortaya çıkan sızıntılarla teknoloji gündeminden düşmek bilmeyen Galaxy S11, şimdi de ekran paneliyle karşımıza çıktı. Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe tarafından paylaşılan Galaxy S11 ekran paneli, telefon ön tasarımını gözler önüne serdi. 

    Ayrıca Bkz. "LG, Huawei Mate X benzeri bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor"

    Galaxy S11 ön tasarımı ortaya çıktı

    Galaxy S11'in ön taraftan Galaxy Note 10 benzeri bir tasarımla geleceği zaten biliniyordu. Ortaya çıkan ekran paneli ise bu iddiaları doğrular nitelikte. Asıl tasarım değişiklikleri ise arka tarafta kendini gösterecek. 

    Galaxy S10 ailesinde olduğu gibi üç farklı model ile karşımıza çıkması beklenen Samsung'un Şubat 2020'de Galaxy S11e, Galaxy S11, Galaxy S11+ telefonlarını tanıtması bekleniyor.

    Daha önce ortaya çıkan Galaxy S11 özellikleri

    Ailenin uygun fiyatlı üyesi olması beklenen Galaxy S11e'nin 6.3 ya da 6.4 inç boyutunda delikli (Infinity-O) Dynamic AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. Galaxy S11 ve Galaxy S11+ modellerinin ise sırayla 6.7 ve 6.9 inç büyüklüğünde, HDR10+ destekli Infinity-O tasarımına sahip bir ekran ile geleceği sızan bilgiler arasında. Ayrıca daha önce One UI 2 beta sürümünde ortaya çıkan ekran ayarları, Galaxy S11 modellerinin ekranlarının 120 Hz tazeleme hızına sahip olacağını ortaya koymuştu. 

    Her üç modelin de satışa sunulduğu pazara göre, Qualcomm Snapdragon 865/Exynos 990 yonga setlerinden güç alacağına kesin gözüyle bakılıyor. One UI 2 kullanıcı arabirimi giydirilmiş, Android 10 işletim sistemiyle piyasaya sürülecek telefonların 8K video kaydı gerçekleştirebileceği söyleniyor. Ek olarak her üç modelde de kamera tarafında 108 MP çözünürlüklü ISOCELL HMX ana kamera sensörünün yer alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Dikdörtgen şeklindeki bir tasarıma sahip kesit içerisinde gelecek diğer kameraların detayları hakkında net bilgiler bulunmamakta. 

    18 Şubat 2020'de tanıtılması beklenen Galaxy S11 ailesinin, 6 Mart itibariyle de raflardaki yerini alması bekleniyor. Ancak telefon tanıtılana kadar ortaya çıkan bilgileri kesin olarak doğrulayamıyoruz. Dolayısıyla konuya temkinli yaklaşmakta fayda var.



    https://twitter.com/UniverseIce/status/1200946454010843136 Yorum Yaz
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    snomask 1 hf. en beğenilen
    2 yıl yazılım güncellemesi olan telefona 10.000tl para isteyecekler.
    1 Yanıt Yanıtla +33
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    Türküdiyar 1 hf.
    Böyle saçmalık mı olur. Yakında tablet olavak telefonlar. 6.9 nedir. Hadi plus modelidir tamam da e modelini niye 6.3 yapılır? Küçük cihaz kullanmak isteyen ne yapacak?
    Böyle saçmalık mı olur. Yakında tablet olavak telefonlar. 6.9 nedir. Hadi plus modelidir tamam da e modelini niye 6.3 yapılır? Küçük cihaz kullanmak isteyen ne...
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    1 Yanıt Yanıtla +17
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    WaylandIZMIR 1 hf. estrofem
    Öğrenciysen devam et, çalışınca alırsın kendi paranla
    Yanıtla +4
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    DH Misafiri 1 hf.
    Beyemdiğim tarafı 10 bin lira isteyecek ve tasarımı ile benim için sınıfta kalan note 19 benzeyen delikli ekranı daha öbemlisi çin ve Amerika gibi büyük pazarlara veremediği dandik işlemci exynos ile gelecek ve satışları inmeyen devam ederek hak ettiği yere gerileyecek olması şahsi fikrim ve her yerde söylediğim gibi para verilecek değil telefonun yanında artı para alınacak Samsung vardır hemde 3, 5 değil 8 binden aşasını kabul etmem.
    Yanıtla +1
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    erhan2323 1 hf.
    tam istediğim gibi ekran. ama hafif edge tasarımlı ve şu ön kamera kara delik gibi görünmese iyidi :) yakında çıkacak teknoloji ile kara delik de tarihe karışır, 2020'den umutluyum. Yapsa yapsa oppo ve xioami şirketleri yapar.
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    Raphaël 1 hf.
    Kameralarin yerleşimi iPhone 11 pro'dan bile berbat gorunuyor. Samsung'un bir tasarım konusunda albenisi vardi bende. Acikcasi bu sizinti doğru çıkarsa o da yok olacak gibi gorunuyor.
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    Bloodin 1 hf.
    Kamera deliğini inanılmaz küçültmüşler, umarım daha kötü bir ön kamera ile sonuçlanmaz...
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    _murattopal 1 hf.
    S8 yazılım güncellemesi almayacak. Garanti bitti,güncelleme bitti. Bende de android sevdası s8 ile bitti.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    _RaGoN_ 1 hf. _murattopal
    Normal. Samsung'un politikası bu. Telefon alınırken belli olan bir şey. Sadece Samsung da değil bütün Android telefon üreticileri böyle. Pixel'de bile 2 yıl güncelleme desteği var. En azından Apple gibi değil. 5 yıl güncelleme ver ama 2-3 güncelleme sonrası telefon yavaşlasın. Bir de 5 yıl güncelleme veriyor ama verdiği güncellemede bazı özellikleri eksik veriyor hem de yazılımla rahatlıkla eklenebilecek özellikleri. En azından Samsung yeni özellik ekliyor. Note 10 ile çıkan özellikler güncelleme ile S10 serisine geldi.
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    mekan54 1 hf.
    Parasıyla konuşulacak telefon .ekran benzeri zaten note serisinde var
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    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    Çentik gene var anlaşılan.. gerçi bu foto.dan pek bişe anlaşılmıyor ki. tablet telefon...
    Yanıtla +2
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    snomask 1 hf. en beğenilen
    2 yıl yazılım güncellemesi olan telefona 10.000tl para isteyecekler.
    1 Yanıt Yanıtla +33
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Türküdiyar 1 hf. snomask
    İpad mini 2 var. Sın güncellemeyle cihazı öldürdü resmen apple. Veriyor da ne oluyor? Bilerek yavaşlatıyor apple. Ama samsung gibi markalar şu son yılların gelişen işlemci dünyasında cihazlarına 3 ana güncelleme vermeli en azzz. Çünkü cihazlar sağlam işlemcilere sahip.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Samsung en iyi 120hz ekranı yapmış. Oyunları en iyi şekilde oynayabilmek için büyük ekran gerekli. Iphone Pro Max da 6.4 inç ile gelmişti. Premium telefonlarda büyük ekran şart artık
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    estrofem 1 hf.
    ben hala vestel venüse devam :(
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    WaylandIZMIR 1 hf. estrofem
    Öğrenciysen devam et, çalışınca alırsın kendi paranla
    Yanıtla +4
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