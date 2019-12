Galaxy S11 ekran paneli sızdırıldı, telefonun ön tasarımı açığa çıktı

Tam Boyutta Gör

Hakkında ortaya çıkan sızıntılarla teknoloji gündeminden düşmek bilmeyen Galaxy S11, şimdi de ekran paneliyle karşımıza çıktı. Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe tarafından paylaşılan Galaxy S11 ekran paneli, telefon ön tasarımını gözler önüne serdi.

Galaxy S11 ön tasarımı ortaya çıktı

Galaxy S11'in ön taraftan Galaxy Note 10 benzeri bir tasarımla geleceği zaten biliniyordu. Ortaya çıkan ekran paneli ise bu iddiaları doğrular nitelikte. Asıl tasarım değişiklikleri ise arka tarafta kendini gösterecek.

Galaxy S10 ailesinde olduğu gibi üç farklı model ile karşımıza çıkması beklenen Samsung'un Şubat 2020'de Galaxy S11e, Galaxy S11, Galaxy S11+ telefonlarını tanıtması bekleniyor.

Daha önce ortaya çıkan Galaxy S11 özellikleri

Ailenin uygun fiyatlı üyesi olması beklenen Galaxy S11e'nin 6.3 ya da 6.4 inç boyutunda delikli (Infinity-O) Dynamic AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. Galaxy S11 ve Galaxy S11+ modellerinin ise sırayla 6.7 ve 6.9 inç büyüklüğünde, HDR10+ destekli Infinity-O tasarımına sahip bir ekran ile geleceği sızan bilgiler arasında. Ayrıca daha önce One UI 2 beta sürümünde ortaya çıkan ekran ayarları, Galaxy S11 modellerinin ekranlarının 120 Hz tazeleme hızına sahip olacağını ortaya koymuştu.

Her üç modelin de satışa sunulduğu pazara göre, Qualcomm Snapdragon 865/Exynos 990 yonga setlerinden güç alacağına kesin gözüyle bakılıyor. One UI 2 kullanıcı arabirimi giydirilmiş, Android 10 işletim sistemiyle piyasaya sürülecek telefonların 8K video kaydı gerçekleştirebileceği söyleniyor. Ek olarak her üç modelde de kamera tarafında 108 MP çözünürlüklü ISOCELL HMX ana kamera sensörünün yer alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Dikdörtgen şeklindeki bir tasarıma sahip kesit içerisinde gelecek diğer kameraların detayları hakkında net bilgiler bulunmamakta.

18 Şubat 2020'de tanıtılması beklenen Galaxy S11 ailesinin, 6 Mart itibariyle de raflardaki yerini alması bekleniyor. Ancak telefon tanıtılana kadar ortaya çıkan bilgileri kesin olarak doğrulayamıyoruz. Dolayısıyla konuya temkinli yaklaşmakta fayda var.

