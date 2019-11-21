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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S11 kullanıcıları 60 ve 120 Hz arasında seçim yapabilecek

    Samsung'un Şubat ayında tanıtacağı Galaxy S11 ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Amiral gemisi telefon kullanıcılara 60 ve 120 Hz tazeleme oranları arasında geçiş imkanı sunacak.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy S11 kullanıcıları 60 ve 120 Hz arasında seçim yapabilecek
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    Kısa bir süre önce, Samsung Galaxy Note 9 kullanıcıları One UI 2'nin beta sürümünde 60 Hz ve 120 Hz tazeleme oranları arasında geçiş yapılmasına olanak sağlayan gizli bir ayar bulmuştu.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi en ucuz akıllı bilekliğini tanıttı: Mi Smart Band 3i"

    Mobil sektördeki güvenilir bilgi kaynaklarından biri haline gelen Ice Universe adlı Twitter kullanıcısı yazılımın Çince versiyonundan yeni bir ekran görüntüsü yayınladı.

    Aynı zamanda bu ayarın Samsung Galaxy S11 serisi için önceden eklendiğini ve kullanıcılara ekran tazeleme oranıyla ilgili üç seçenek sunulacağını belirtti.

    Samsung Galaxy S11 kullanıcıları 60 ve 120 Hz arasında seçim yapabilecek
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    Menüde üç ayar olacak

    Buna göre kullanıcılar akıllı telefonlarını 60 Hz ve 120 Hz modlarında kullanabilecekleri gibi çeşitli senaryolara göre 60 Hz ve 120 Hz arasında geçiş yapacak otomatik modu etkinleştirebilecekler.

    Samsung Galaxy S11 serisi akıllı telefonların önümüzdeki Şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Lansman için öne çıkan tarih ise 18 Şubat 2020.



    https://twitter.com/UniverseIce/status/1197178837055852545 Yorum Yaz
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    koyunsayar 1 gün
    Hz ekibi nerde? Sammsu g yine altını çizdi.
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    Ussuz 1 gün
    İyi bari boşu boşuna pil ömründen yemesin
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    DH Misafiri 1 gün
    Iphone 11 Pro Max'a 2 kat fark atmış. Ekran demek Samsung demek
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    Godolphin 1 gün
    Artık 120hz ve üstü standart olmalı. Çoğu kullanıcı 120hz'in kalitesinin farkında bile değil ama adamlarda pil konusunda taviz vermemek için seçenek sunuyorlar mecburen.
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    Issızbiradam 1 gün Godolphin
    hocam sizin avatarı gordum ekranı temizlemeye calısıyorum
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    Spider_hip 1 gün
    120hz nin öyle pek, çoğunkluk için önem arz edeceğini zannetmiyorum. Kendi adıma benim için bir telefondaki en önemli şey arka kamerasının çekim kalitesi. Bunun için S8 almıştım ilk çıktığında, gayette memnunum. Profesyonel foto makinası almaya gerek bırakmıyor. Yine alacak olsam en iyi arka kameralı telefonu tercih ederim.
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    mlhkhy 7 sa. Spider_hip
    S11 serisi de seneye 108mp kamerası iddia edilen sensörleri ile en iyi kameralı telefon olmaya tek aday. 120hz de mobil oyun oynamayı seven için iyi bir kriter.
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