Samsung Galaxy S11 kullanıcıları 60 ve 120 Hz arasında seçim yapabilecek

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Kısa bir süre önce, Samsung Galaxy Note 9 kullanıcıları One UI 2'nin beta sürümünde 60 Hz ve 120 Hz tazeleme oranları arasında geçiş yapılmasına olanak sağlayan gizli bir ayar bulmuştu.

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Mobil sektördeki güvenilir bilgi kaynaklarından biri haline gelen Ice Universe adlı Twitter kullanıcısı yazılımın Çince versiyonundan yeni bir ekran görüntüsü yayınladı.

Aynı zamanda bu ayarın Samsung Galaxy S11 serisi için önceden eklendiğini ve kullanıcılara ekran tazeleme oranıyla ilgili üç seçenek sunulacağını belirtti.

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Menüde üç ayar olacak

Buna göre kullanıcılar akıllı telefonlarını 60 Hz ve 120 Hz modlarında kullanabilecekleri gibi çeşitli senaryolara göre 60 Hz ve 120 Hz arasında geçiş yapacak otomatik modu etkinleştirebilecekler.

Samsung Galaxy S11 serisi akıllı telefonların önümüzdeki Şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Lansman için öne çıkan tarih ise 18 Şubat 2020.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1197178837055852545