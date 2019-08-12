Samsung, dünyanın ilk 108 MP kamera sensörünü tanıttı

Xiaomi’nin, Samsung ile iş birliği yaparak 108 MP kamera sensörlü telefon üreteceğini sizlere ISOCELL Bright HMX sensörü için Samsung tarafı da Xiaomi ile olan iş birliklerinin altını çiziyor. ’nin,ile iş birliği yaparakkamera sensörlü telefon üreteceğini sizlere aktarmıştık . Bugün ise 108 MP’lik Samsung kamera sensörünün tanıtımı yapıldı.sensörü için Samsung tarafı da Xiaomi ile olan iş birliklerinin altını çiziyor.

ISOCELL Bright HMX özellikleri

ISCOCELL Bright HMX, halihazırda raflarda olan 64 MP ISOCELL GW1’e benzer şekilde 0.8µm görüntü sensörü olarak karşımıza çıkıyor. Ancak sensör boyutu 1/1.33 inçe yükseliyor. Çektiğiniz fotoğrafların çözünürlüğü 12032 x 9024 piksek oluyor. Geniş boyutu sayesinde sensörün düşük ışıklı ortamlarda daha fazla ışık alması sağlanıyor. Tetracell teknolojisi, piksel birleştirme yöntemiyle birlikte 27 MP çözünürlüğünde daha net fotoğraflar ortaya çıkarmayı sağlıyor.

Smart-ISO teknolojisi ise adından da anlayabileceğiniz üzere ortamın ışığına göre ayarlanan düşük ISO değerleriyle, canlı fotoğraflar çekmemize yardımcı olacak. Son olarak ISOCELL Bright HMX’in 6K (6016 x 3384) çözünürlüğünde 30 FPS video kaydetmek için kullanılabileceği belirtildi.

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Daha önce de aktardığımız üzere, 108 MP’lik bu kamera sensörü ilk olarak Xiaomi modellerinde kullanılacak. Bazı duyumlar 108 MP kamerayı Mi Mix 4’de göreceğimize yönelik. Samsung’un ISOCELL Bright HMX sensörünün seri üretimine önümüzdeki ay başlayacağını düşündüğümüzde, biraz daha beklememiz gerektiğini söylemeliyiz.

https://news.samsung.com/global/samsung-takes-mobile-photography-to-the-next-level-with-industrys-first-108mp-image-sensor-for-smartphones