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Samsung, dünyanın ilk 108 MP kamera sensörünü tanıttı

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Samsung’un 108 MP kamera sensörü, bugün gerçekleşen etkinlikte tanıtıldı. Samsung ISOCELL Bright HMX için Xiaomi ile iş birliği yapılıyor.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung, dünyanın ilk 108 MP kamera sensörünü tanıttı
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Xiaomi’nin, Samsung ile iş birliği yaparak 108 MP kamera sensörlü telefon üreteceğini sizlere aktarmıştık. Bugün ise 108 MP’lik Samsung kamera sensörünün tanıtımı yapıldı. ISOCELL Bright HMX sensörü için Samsung tarafı da Xiaomi ile olan iş birliklerinin altını çiziyor.

ISOCELL Bright HMX özellikleri

ISCOCELL Bright HMX, halihazırda raflarda olan 64 MP ISOCELL GW1’e benzer şekilde 0.8µm görüntü sensörü olarak karşımıza çıkıyor. Ancak sensör boyutu 1/1.33 inçe yükseliyor. Çektiğiniz fotoğrafların çözünürlüğü 12032 x 9024 piksek oluyor. Geniş boyutu sayesinde sensörün düşük ışıklı ortamlarda daha fazla ışık alması sağlanıyor. Tetracell teknolojisi, piksel birleştirme yöntemiyle birlikte 27 MP çözünürlüğünde daha net fotoğraflar ortaya çıkarmayı sağlıyor.

Smart-ISO teknolojisi ise adından da anlayabileceğiniz üzere ortamın ışığına göre ayarlanan düşük ISO değerleriyle, canlı fotoğraflar çekmemize yardımcı olacak. Son olarak ISOCELL Bright HMX’in 6K (6016 x 3384) çözünürlüğünde 30 FPS video kaydetmek için kullanılabileceği belirtildi.

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Daha önce de aktardığımız üzere, 108 MP’lik bu kamera sensörü ilk olarak Xiaomi modellerinde kullanılacak. Bazı duyumlar 108 MP kamerayı Mi Mix 4’de göreceğimize yönelik. Samsung’un ISOCELL Bright HMX sensörünün seri üretimine önümüzdeki ay başlayacağını düşündüğümüzde, biraz daha beklememiz gerektiğini söylemeliyiz.



https://news.samsung.com/global/samsung-takes-mobile-photography-to-the-next-level-with-industrys-first-108mp-image-sensor-for-smartphones Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Johan Elmander 28 dk.
Sensörün büyüklüğü inanılmaz. Gündüzleri aşırı iyi iş çıkaracaktır.
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oguzhan diric 1 sa.
Sensörün büyüklügü çok iyi değil mi? Neredeyse nokia 808 de kullanılan sensörün botuyu kadar. Samsung madem bunları üretecek gücün var niye hala note 10 da 1/2.55" lik sensor kullaniyosun? En azindan s10 dan birazda olsa farki var derdik.
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