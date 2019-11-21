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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    FCC onayı alan Samsung Galaxy S10 Lite için geri sayım başladı

    Samsung’un Galaxy S10 Lite modeli üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Amerikan Federal İletişim Kurulu tarafından onaylanan akıllı telefon çok yakında piyasaya sürülecek.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    FCC onayı alan Samsung Galaxy S10 Lite için geri sayım başladı
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    Amerikan Federal İletişim Kurulu (FCC), Samsung Galaxy S10 Lite'ın ABD'de satışa sunulması için gerekli sertifikayı verdi. Böylelikle Güney Koreli şirketin bu yılki en uygun fiyatlı amiral gemisi telefonunu çok yakında piyasaya süreceği de doğrulanmış oldu.

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    FCC belgeleri cihazın 160 x 75 mm boyutlarında olduğunu gösteriyor. Ayrıca 6.7 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekrana sahip olacak. Akıllı telefonun ayarlar bölümüne ait ekran görüntüleri "Galaxy S10 Lite" olarak adlandırılacağını onaylıyor.

    FCC onayı alan Samsung Galaxy S10 Lite için geri sayım başladı
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    Aralık ayında gelecek

    Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre yeni model Qualcomm Snapdragon 855 yonga setinden güç alacak. Arka tarafında ise 48 megapiksel ana sensör, 12 megapiksel geniş açılı lens ve 5 megapiksellik derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi görev yapacak.

    FCC onayı alan Samsung Galaxy S10 Lite için geri sayım başladı
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    Akıllı telefondaki selfie kamerasının 32 megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı belirtiliyor. Samsung Galaxy S10 Lite muhtemelen Aralık ayında satışa sunulacak.



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    mustafabarakli23 1 gün
    S855 ve 8 GB RAM ile o telefon uçar.
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    DH Misafiri 1 gün
    En iyi ekran gövde 6.7 inç oranını yine Samsung yapmış. Rakiplerin ruhuna fatiha
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    barabarabarbara 1 gün
    S10 Plus'a 7bin lira veremeyenler için 4bin liraya s10e var zaten bu telefonuda s10e alamayanlar için 3bin liraya mı satacaksınız boş boş işler valla samsungu çocuklar yönetiyor herhalde
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    unununium 1 gün barabarabarbara
    Keşke S10e 6.7 inch boyutunda olsaydı o zaman direk alırdım. Ama şuan mi9t pro ile yazıyorum mesajı
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    BekirHan 1 gün
    S10e olarak isimlendirilen modele de S10 Lite diyorlar. Anlayamadım...
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