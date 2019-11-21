FCC onayı alan Samsung Galaxy S10 Lite için geri sayım başladı

Tam Boyutta Gör

Amerikan Federal İletişim Kurulu (FCC), Samsung Galaxy S10 Lite'ın ABD'de satışa sunulması için gerekli sertifikayı verdi. Böylelikle Güney Koreli şirketin bu yılki en uygun fiyatlı amiral gemisi telefonunu çok yakında piyasaya süreceği de doğrulanmış oldu.

Ayrıca Bkz. "Apple, Windows için yeni multimedya uygulamaları oluşturacak programcı arıyor"

FCC belgeleri cihazın 160 x 75 mm boyutlarında olduğunu gösteriyor. Ayrıca 6.7 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekrana sahip olacak. Akıllı telefonun ayarlar bölümüne ait ekran görüntüleri "Galaxy S10 Lite" olarak adlandırılacağını onaylıyor.

Tam Boyutta Gör

Aralık ayında gelecek

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre yeni model Qualcomm Snapdragon 855 yonga setinden güç alacak. Arka tarafında ise 48 megapiksel ana sensör, 12 megapiksel geniş açılı lens ve 5 megapiksellik derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi görev yapacak.

Tam Boyutta Gör

Akıllı telefondaki selfie kamerasının 32 megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı belirtiliyor. Samsung Galaxy S10 Lite muhtemelen Aralık ayında satışa sunulacak.