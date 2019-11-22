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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Üst seviyeye konumlanacak Galaxy A71 karşınızda

    4 arka kameralı Galaxy A71 akıllı telefon modelinin bugüne kadar konu olduğu sızıntılar bir araya getirilerek maket taslakları oluşturuldu. Modelin ekranı da biraz daha agresif tasarlanmış.
    11 sa.
    2,2b
    10
    14
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Üst seviyeye konumlanacak Galaxy A71 karşınızda
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    Samsung’un bu yıl önemli bir başarı elde eden Galaxy A serisini yeni yıldan itibaren güncelleyeceği biliniyor. Onun katları şeklinde isimlendirilen Galaxy A serisi gelecek yıl bir eklenerek piyasaya sürülecek.

    Üretimin bir kısmını ODM tarzında devam ettirmesi beklenen Samsung’un bu sayede maliyetleri düşüreceği tahmin ediliyor ancak özellikle Galaxy A71 ve sonrası üst seviyeye tırmanan telefon modellerini barındıracak.

    Galaxy A71 özellikleri ve fiyatı

    Galaxy A71 modeli ilk neslin aksine daha üst seviyede konumlanacak. 6.7 inçlik nokta çentikli AMOLED ekran, ince çerçeveleri sayesinde agresif bir ekran-kasa oranına sahip. Snapdragon 675 yonga setinden gücünü alması beklenen model 8GB’a kadar RAM ve 128GB’a kadar depolama seçenekleri sunacak.

    Ayrıca Bkz. "Sony AI birimi yapay zekâ teknolojilerine odaklanacak "

    Galaxy A71 arka kısımdaki kamera paketi ile dikkat çekiyor. 48MP çözünürlüğündeki ana sensör yanında 12MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör, 12MP çözünürlüğünde telefoto sensör ve 3D ToF derinlik algılayıcı sensör yer alıyor. Kamera paketi geniş bir dörtgen yuva ile sarılmış. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde.

    Üst seviyeye konumlanacak Galaxy A71 karşınızda
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    4500mAh kapasiteli bataryası 25W hızlı şarj ile desteklenen model ekrana entegre parmak izi okuyucu barındırıyor. MWC 2020 fuarında Galaxy A51 modeli ile birlikte tanıtılması beklenen Galaxy A71 için 400 Avro fiyat etiketi konuşuluyor. Bu da onu ülkemizde 4000TL seviyelerine yaklaştıracaktır. Galaxy A70 modeli hali hazırda 2700TL seviyelerinde bulunabiliyordu.



    https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-A71-design-renders-leak_id120564 Yorum Yaz
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    hasan.sonus 11 sa. en beğenilen
    Snapdragon 675 ile hangi üst seviyeye yerleşicek acaba Ekrem bey?
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    erkanberk 7 sa.
    Eyyyy Samsung. Bu nasıl bir üst seviye. Kendine gel. Ekmek çıkartır gibi telefon çıkartıyorsun. Kimse seni dikkate alamıyor bu yüzden. Aaaa 71 çıkmış diyip ağız tadıyla şaşıramıyoruz bile. Eyyy Samsung kendine gel yoksa bu millet ensene yapıştırır.
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    farid-m29 8 sa.
    Editör: ekrem71, oku geç çokta şey yapmayın yani
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    Bloodin 8 sa.
    Samsung'un bu orta seviyeye üst fiyat çekme aşkını anlamıyorum, ya 4500'e S10e alınıyor Snapdragon 855 muadili, kamera dersen o biçim, ekran dersen en iyilerden... Ama yok, pembe çeken A9 4000 TL'ya çıktı, öne dönünce oto fokus yapamayan kameralara sahip A80'in ise halen 4000'e yakın fiyatı...
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    javaprof 8 sa.
    Adı a71 olan telefona sd 710 yakışırdı.
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    Matt_Murdock 9 sa.
    ÇÖP
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    danlabilic 9 sa.
    xiaomi ve samsung'un telefon çıkarmadığı gün var mı cidden merak konusu
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    leonadies 9 sa.
    Samsungu biraktim. Malzeme kalitesini asla artirmiyorlar. Telefonlari 1 2 seneye çöp oluyor. Oppo ya şans verdim hiz vb yonlerden cok ama çok memnunum..
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    interwap 10 sa.
    Şu vakitte tepe seviye telefona ve işlemciye tonla para bayılmaya gerek yok. Orta seviye cihaz bir çok işi çok rahat yapıyor. Kamera konusunda hassassınızdır ayrı, önce buna bakarsınız. Oyun için FPS ve detay hastasınızdır, ayrı. Ama tatminkar foto ve oyun deneyimi sunmayan orta seviye cihaz var mı?

    Samsung ekrandan parmak izi okuyuculu cihazlar 2000 TL'den başlıyor.
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    rakanishu 10 sa. hasan.sonus
    DH takipçileri bilinçlidir, okurken kafalarında düzeltiyorlardır editörleri:)

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    Ussuz 10 sa.
    Snapdragon 675 ve 4000 lira aynı cümle içinde geçiyor. Haberi okumaya gelenlere söyleyeyim yormasınlar kendilerini :D
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    samsung, Galaxy A71 ve
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