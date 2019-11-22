Üst seviyeye konumlanacak Galaxy A71 karşınızda

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Samsung’un bu yıl önemli bir başarı elde eden Galaxy A serisini yeni yıldan itibaren güncelleyeceği biliniyor. Onun katları şeklinde isimlendirilen Galaxy A serisi gelecek yıl bir eklenerek piyasaya sürülecek.

Üretimin bir kısmını ODM tarzında devam ettirmesi beklenen Samsung’un bu sayede maliyetleri düşüreceği tahmin ediliyor ancak özellikle Galaxy A71 ve sonrası üst seviyeye tırmanan telefon modellerini barındıracak.

Galaxy A71 özellikleri ve fiyatı

Galaxy A71 modeli ilk neslin aksine daha üst seviyede konumlanacak. 6.7 inçlik nokta çentikli AMOLED ekran, ince çerçeveleri sayesinde agresif bir ekran-kasa oranına sahip. Snapdragon 675 yonga setinden gücünü alması beklenen model 8GB’a kadar RAM ve 128GB’a kadar depolama seçenekleri sunacak.

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Galaxy A71 arka kısımdaki kamera paketi ile dikkat çekiyor. 48MP çözünürlüğündeki ana sensör yanında 12MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör, 12MP çözünürlüğünde telefoto sensör ve 3D ToF derinlik algılayıcı sensör yer alıyor. Kamera paketi geniş bir dörtgen yuva ile sarılmış. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde.

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4500mAh kapasiteli bataryası 25W hızlı şarj ile desteklenen model ekrana entegre parmak izi okuyucu barındırıyor. MWC 2020 fuarında Galaxy A51 modeli ile birlikte tanıtılması beklenen Galaxy A71 için 400 Avro fiyat etiketi konuşuluyor. Bu da onu ülkemizde 4000TL seviyelerine yaklaştıracaktır. Galaxy A70 modeli hali hazırda 2700TL seviyelerinde bulunabiliyordu.

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-A71-design-renders-leak_id120564