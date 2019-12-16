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    Galaxy S11 serisinde LG bataryaları kullanılacak

    Galaxy S11 serisi mevcut nesle göre yüzde 20-25 aralığında daha fazla batarya kapasitesine sahip olacak. Böylece yeni OLED teknolojisi ve 5G modem tolere edilebilecek.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy S11 serisinde LG bataryaları kullanılacak
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon pazarının lideri olan Samsung modellerinde kendi batarya teknolojilerine yer veriyor ancak zaman zaman en büyük rakibi LG’nin kapısını çaldığı da oluyor. Galaxy S11 serisi için bir kez daha LG devreye girecek.

    Galaxy S11 bataryası nasıl?

    Galaxy Note 7 modelindeki batarya sorunları ile gündeme gelen Samsung SDI enerji teknolojileri konusunda oldukça gelişmiş ancak LG lityum iyon batarya üretiminde kapasite lideri durumunda. Bu bakımdan mutlaka ihtiyaç duyuluyor.

    LG daha önce Galaxy Note 10 serisine batarya tedariği yapmıştı. Şimdi ise Galaxy S11 serisinde rol alacak. LG’nin ilk kez Galaxy S serisine batarya tedariği yapacağı ifade ediliyor. Ortaya çıkan batarya sızıntılarında da LG izleri görünüyor.

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    Galaxy S11 serisi batarya konusunda en iyi amiral gemi modellerini barındıracak. Gerek yeni OLED teknolojisi gerekse de 5G desteği haliyle batarya tüketimini arttırıyor. Bu nedenle Samsung kapasiteleri arttırma kararı aldı.

    Galaxy S11 modelinde 4300mAh veya 4500mAh kapasiteli bir batarya yer alacak. Galaxy S11+ modelinde ise 5000mAh kapasiteli bir batarya olacağı belirtiliyor. Galaxy S11e ise 3730mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Böylece yüzde 20-25 civarında daha yüksek kapasiteler göreceğiz.

    Samsung büyüyen pil boyutlarını tolere edebilmek için uzman bir paketleme firması ile çalışıyor. iPhone 12 serisinin de bataryasını paketleyecek olan bu firmanın özel bir yöntem kullanarak daha ince modüller üretebildiği ifade ediliyor.



    https://www.phonearena.com/news/samsung-5000mAh-LG-battery-galaxy-s11-plus_id121114 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    GoldPunch 16 dk.
    Aman yine patlamasın'cılar gelmeden...
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