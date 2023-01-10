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    Anlık Bildirim

    Galaxy S20 kullanıcılarına müjde: One UI 5.1 testleri başladı

    Samsung, 2020 yılında piyasaya sürülen Galaxy S20 serisi için Android 13 tabanlı One UI 5.1 testleri başladı. Yeni sürüm beraberinde neler getirecek? İşte detaylar
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    Galaxy S20 kullanıcılarına müjde! One UI 5.1 testleri başladı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında Samsung, Android 13 güncellemesi konusunda en hızlı davranan üreticilerden biri olmayı başardı. Günümüzde Android 13 tabanlı One UI 5.0 sürümünü amiral gemisi modellerin ardından giriş ve orta seviye telefonlara ulaştıran marka, şimdi de One UI 5.1 güncellemesi için hazırlanıyor. 

    Galaxy S20 serisi için Android 13 tabanlı One UI 5.1 testleri başladı

    Hatırlayacak olursak Samsung, geçtiğimiz ay amiral gemisi Galaxy S22 serisi için One UI 5.1 testlerine başlamıştı. Bugün paylaşılan yeni bir rapor ise, bu testlerin eski amiral gemisi cihazlara da genişletildiğini gösteriyor. Bu bağlamda Samsung'un G980FXXUFHWA1 yazılım sürümüne sahip Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra için dahili One UI 5.0 testlerine başladığı bildiriliyor. 

    Henüz Galaxy S20 serisi için One UI 5.1'in tam değişiklik günlüğü paylaşılmadı. Ancak sızıntılara göre yeni sürüm, kilit ekranı ve yeni kullanıcı arayüzü özelleştirme seçeneklerini 2020 yılında piyasaya sürülen amiral gemisine getirecek. Samsung'un 1 Şubat tarihinde düzenlenecek özel bir etkinlikte Galaxy S23 ailesini duyurması bekleniyor. Yeni duyuruya muhtemel olarak One UI 5.1 sürüm güncellemesi de eşlik edecek.

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    abstergo78GHOST 4 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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