Samsung Galaxy S23 serisinin ön sipariş hediyesi belli oldu! Ücretsiz Galaxy Buds 2 Pro ile geliyor

Ücretsiz Galaxy Buds 2 Pro hediye edilecek
Bildirilenlere göre Samsung, yaklaşmakta olan Galaxy S23 serisi için cazip bir fırsat hazırlıyor. Euronics'e göre, Galaxy S23 serisini ön siparişte bulunan ve daha sonrasında satın alan herkese ücretsiz Galaxy Buds 2 Pro hediye edilecek. Ülkemizde 2700 TL'den başlayan fiyatlar ile listenen Galaxy Buds 2 Pro'nun, en iyi kablosuz kulaklıklar arasında yer aldığını söyleyebiliriz.
Galaxy S23 serisinin, ek ön sipariş fırsatları ile resmi olarak 1 Şubat 2023'te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca bu fırsatlar arasında, Galaxy Buds 2, Galaxy Buds 2 Pro veya Galaxy Watch 4 serisi de yer alabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..