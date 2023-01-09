Samsung Galaxy S23 serisinin ön sipariş hediyesi belli oldu! Ücretsiz Galaxy Buds 2 Pro ile geliyor

Tam Boyutta Gör Uzun zamandır söylentileri dolaşan Samsung Galaxy S23 serisinin arkasındaki gizem artık kalkıyor. Hatırlayacak olursak Samsung Kolombiya, kısa bir süre önce yanlışlıkla Galaxy S23’ün lansman tarihini açıklamıştı. Şimdi de şirketin Estonyalı perakendecilerinden biri olan Euronics, yaklaşan telefonların ön sipariş fırsatı hakkında bilgiler paylaştı.

Ücretsiz Galaxy Buds 2 Pro hediye edilecek

Bildirilenlere göre Samsung, yaklaşmakta olan Galaxy S23 serisi için cazip bir fırsat hazırlıyor. Euronics'e göre, Galaxy S23 serisini ön siparişte bulunan ve daha sonrasında satın alan herkese ücretsiz Galaxy Buds 2 Pro hediye edilecek. Ülkemizde 2700 TL'den başlayan fiyatlar ile listenen Galaxy Buds 2 Pro'nun, en iyi kablosuz kulaklıklar arasında yer aldığını söyleyebiliriz.

Galaxy S23 serisinin yüksek çözünürlüklü fotoğrafları paylaşıldı 3 gün önce eklendi

Galaxy S23 serisinin, ek ön sipariş fırsatları ile resmi olarak 1 Şubat 2023'te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca bu fırsatlar arasında, Galaxy Buds 2, Galaxy Buds 2 Pro veya Galaxy Watch 4 serisi de yer alabilir.

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Samsung Galaxy S23 serisinin ön sipariş hediyesi belli oldu!