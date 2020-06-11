Galaxy S20 Lite yolda

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Samsung’un bu yıl beğenilen iki akıllı telefon modeli Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite devam edecek gibi görünüyor. İlk etapta Galaxy S20 Lite için firma düğmeye basmış durumda.

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Galaxy S20 Lite neler sunacak?

Galaxy S10 Lite modeli hatırlanacağı üzere Galaxy A serisinden tasarım esintileri taşıyordu. Galaxy S20 Lite modeli de muhtemelen amiral gemilerinin değil yeni nesil Galaxy A modellerinin çizgilerini taşıyacak.

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Samsung’un yeni Galaxy S20 Lite modeliyle 5G desteği sunması da bekleniyor. Bölgeye göre 4G veya 5G olarak Galaxy S20 Lite versiyonları değişiklik gösterecek. Donanım tarafında ise Snapdragon 865 yonga seti beklentisi mevcut. Samsung’un yılın sonlarına doğru bir tanıtım yapması olası.

128GB kapasite, Android 10, One UI 2.5 gibi özellikleri olacak Galaxy S20 Lite için bir de Fan Edition bilgisi var. Bu versiyon ile ilgili ise henüz net bir bilgi yok. Galaxy S10 Lite 8GB RAM/128GB depolama ülkemizde 5499TL ile satışa başlamıştı. Galaxy S20 Lite muhtemelen 6000TL bandı üzerine yerleşecektir.

https://wccftech.com/samsung-galaxy-s20-lite-5g-replace-galaxy-s10-lite/

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